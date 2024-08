Samsung Galaxy Tab S10 : voici ce que les fuites disent à son sujet

Samsung continue de faire parler de lui. Alors que toute l’attention se portait sur le Galaxy S24 FE, une nouvelle information a émergé. Android Headlines révèle que le géant coréen prépare le lancement de sa nouvelle génération de la Samsung Galaxy Tab, la série S10. Cette annonce suscite déjà beaucoup d’intérêt.

Une gamme simplifiée pour une expérience premium

Pour cette nouvelle génération, la firme sud-coréenne a fait le choix de rationaliser sa gamme Galaxy Tab S10. On ne retrouvera donc que deux modèles cette année : les Samsung Galaxy Tab S10 Plus et la Galaxy Tab S10 Ultra. L’absence d’un modèle de base peut bien surprendre. Peut-être que cette approche pourrait permettre à la marque de se concentrer sur le secteur haut de gamme.

Samsung semble avoir trouvé la formule gagnante pour ses tablettes Galaxy Tab S10. La variante Plus utilisera toujours un écran de 12,4 pouces, tandis que le modèle Ultra gardera son impressionnante diagonale de 14,6 pouces. Leur design reste similaire à la génération précédente, avec la persistance de l’encoche sur la déclinaison Ultra. Côté coloris, on aura le choix entre Silver et Graphite.

En se focalisant sur deux modèles premium, la firme coréenne cherche à proposer une expérience utilisateur encore plus aboutie. On peut aussi affirmer que le géant de la technologie veut battre Apple et ses iPad Pro.

Une fiche technique revisitée, mais pas trop révolutionnaire

D’après les rumeurs, le changement le plus marquant pourrait venir du processeur. Des fuites évoquent l’utilisation d’une puce MediaTek Dimensity 9300+, au lieu des traditionnels Snapdragon. Ce choix pourrait impacter les performances et l’autonomie des tablettes. La charge rapide de 45W serait, quant à elle, maintenue pour une recharge efficace. Malheureusement, aucune information n’a filtré concernant la capacité de la batterie.

Comme pour ses autres produits, Samsung mise beaucoup sur l’intelligence artificielle pour cette nouvelle génération. Les Galaxy Tab S10 intégreront des fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle, notamment dans l’application Notes.

Le stylet S Pen reste un atout majeur pour ces tablettes. Les utilisateurs espèrent des améliorations en matière de précision et de latence pour une expérience d’écriture toujours plus naturelle. La question du prix sera cruciale. Face à une concurrence féroce, la firme sud-coréenne devra proposer un rapport qualité-prix convaincant pour séduire les consommateurs.

On attend la sortie des Galaxy Tab S10 pour octobre 2024, probablement aux côtés du Galaxy S24 FE. D’ici là, on ne manquera pas de suivre les fuites et rumeurs pour en apprendre davantage sur ces nouvelles tablettes qui s’annoncent prometteuses.