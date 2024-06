Mon iPhone est-il compatible avec Apple Intelligence, la technologie IA d’Apple ?

Le retard d’Apple en matière d’intelligence artificielle devenait grand et les rumeurs accroissaient. Alors, durant la dernière Keynote de la marque, WWDC 2024, les annonces concernant l’IA ont été la plus grande attraction de l’événement. Baptisée Apple Intelligence, l’IA va arriver sur les appareils Apple avec la version d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS 18. Malheureusement, ce ne sont pas tous les appareils compatibles avec cette mise à jour qui bénéficieront des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.

L’Apple Intelligence : de nombreuses fonctionnalités IA pour révolutionner nos usages

Après près de deux ans d’absence sur la scène de l’IA, où OpenAI, Meta et Google se sont livrés aux prestidigitations, Apple entre finalement dans la danse avec son Apple Intelligence. C’est la technologie IA qui devrait permettre de changer radicalement l’usage des appareils de l’écosystème Apple et les fait passer à nouvelle ère de l’intelligence artificielle.

En matière d’intelligence artificielle, les fonctionnalités annoncées jusque-là ne sont pas différentes de celles que propose déjà la concurrence, mais elles nous feront un grand bien. Par exemple, l’IA sur iPhone va permettre de :

générer des images à partir de zéro,

à partir de zéro, rédiger des textes, les relire, les corriger,

créer des émojis,

rechercher un fichier en posant simplement une question,

trier les mails de sa boîte suivant l’urgence, etc.

De plus, la marque de Cupertino a assuré que toutes ces fonctionnalités ne nécessiteront pas de la connexion internet pour fonctionner. Plusieurs seront disponibles en local. Ce qui constitue une bonne nouvelle. Cependant, si Apple Intelligence arrive cet automne, comme annoncé par la marque, elle ne sera pas sur tous les appareils de la marque.

VOIR AUSSI : Luma AI Dream Machine: le nouveau roi de la vidéo IA ?

Apple Intelligence n’est pas disponible sur tous les appareils Apple

Il ne suffit pas d’avoir la mise à jour majeure iOS 18 pour prétendre à l’Apple Intelligence et ses fonctionnalités IA. À ce jour, seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont officiellement compatibles avec l’IA et peuvent recevoir les fonctionnalités annoncées par la marque de Cupertino. Il en sera sûrement pour tous les modèles de la prochaine version iPhone 16.

Par ailleurs, en ce qui concerne les tablettes iPad, Apple a affirmé que tous ceux qui disposent d’une puce M1 ou supérieure bénéficieront de la technologie IA. Il en est de même pour les Mac. Dans ce cas, la majorité des derniers ordinateurs et tablettes Apple sont pris en compte. Toutefois, seule la langue anglaise est prise en compte pour la première version de l’Apple Intelligence.

Enfin, ne vous attendez pas à voir toutes les fonctionnalités annoncées par Apple dans votre appareil dès le déploiement. Il a été affirmé que seulement quelques-unes seront disponibles au lancement d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS 18.