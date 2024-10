Le 21 octobre 2024, Samsung a officiellement dévoilé le Galaxy Z Fold Special Edition. Il s’agit de la version améliorée de son modèle pliable sorti en juillet, le Galaxy Z Fold 6. Cette toute nouvelle édition cherche à se démarquer sur le marché des smartphones pliables, notamment grâce à ses améliorations notables. On pourrait même croire qu’elle préfigure les futures orientations de la marque coréenne.

Un design plus fin, complété par une finition premium

Le Galaxy Z Fold Special Edition se distingue par son design plus épuré, mais qui reste fidèle à l’identité du modèle original. Avec une épaisseur réduite à 10,6 mm une fois plié, il est 1,5 mm plus fin que le Galaxy Z Fold 6. Un exploit technique qui s’accompagne d’une réduction de poids de 3 g pour atteindre 236 g. Ce gain de finesse vise surtout à améliorer le confort d’utilisation, particulièrement pour une prise en main prolongée.

Les écrans font également peau neuve. L’écran principal déplié atteint maintenant 8 pouces avec un ratio 20:18. L’écran externe s’agrandit à 6,5 pouces avec un ratio 21:9. Ces nouveaux formats offrent une expérience visuelle plus immersive et une utilisation plus pratique au quotidien.

Esthétiquement, cette édition spéciale de Z Fold 6 adopte un motif rayé unique sur son dos, composé de métal et de verre. Ce design unique, marqué par une couleur exclusive, le démarque visuellement des autres modèles de la gamme pliable.

Côté photo, Samsung fait un bond en avant. Le Galaxy Z Fold Special Edition embarque un capteur principal de 200 MP, contre 50 MP sur la variante standard. Emprunté au Galaxy S24 Ultra, cet appareil photo promet des clichés de haute précision, ainsi que des vidéos bien détaillées. Les autres capteurs, dont l’ultra grand-angle de 12 MP et le téléobjectif de 10 MP, restent identiques. L’expérience photo s’en trouve bonifiée, bien que l’absence de nouvelles options de zoom puisse décevoir les amateurs de photographie avancée.

VOIR AUSSI : Samsung Galaxy S24 FE : les détails du smartphone se précisent !

Performances techniques et disponibilité limitée

Sous le capot, cette version révisée conserve le même processeur que le Z Fold 6, à savoir le Snapdragon 8 Gen 3. La grande nouveauté se trouve dans l’augmentation de la RAM qui passe à 16 Go, contre 12 Go pour le modèle original. Cette amélioration promet d’optimiser les performances en multitâche et de booster les applications gourmandes, notamment celles utilisant l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, la capacité de stockage reste à 512 Go, offrant suffisamment d’espace pour les photos, vidéos et applications. De même, la batterie de 4 400 mAh et la charge rapide 25W restent inchangées. Côté logiciel, le Samsung Galaxy Z Fold Special Edition tourne sous Android 14 avec l’interface One UI 6.1.1. Il bénéficie également de la compatibilité WiFi 7, assurant des connexions sans fil ultra-rapides.

Pour l’instant, la firme coréenne limite la disponibilité de ce modèle à la Corée du Sud, avec une potentielle commercialisation en Chine. Sa date de commercialisation est prévue pour le 25 octobre 2024, au prix de 2 789 600 wons. Cela représente environ 1 873 euros. Ceux qui sont intéressés par ce smartphone pourront l’acquérir soit via les boutiques en ligne de Samsung, soit via les principaux opérateurs du pays.