Le Samsung Galaxy Z Tri-Fold prévu en 2025 marquera une nouvelle étape dans l’histoire des smartphones pliables. Après avoir lancé plusieurs modèles pliants avec sa gamme Galaxy Z, Samsung s’apprête à franchir un nouveau cap en adoptant une technologie tri-pliable. Face à une concurrence croissante de Huawei, Xiaomi et Honor, le géant sud-coréen doit innover pour rester compétitif dans le marché des pliables.

Une concurrence féroce dans l’univers des pliables

Ces dernières années, Samsung a popularisé les smartphones pliables avec sa série Galaxy Z, mais le rythme d’innovation a quelque peu ralenti. Le Galaxy Z Fold 6, a bien apporté quelques améliorations notables comme un écran plus large et une meilleure résistance à l’eau. Toutefois, il n’a pas su convaincre pleinement. Pendant ce temps, des marques comme Xiaomi, Honor, et surtout Huawei, repoussent les limites de la technologie pliable. Huawei a même lancé le Mate XT. C’est le tout premier smartphone tri-pliable au monde.

Cependant, ce modèle reste exclusif au marché chinois. Il laisse ainsi la place à Samsung pour devenir le premier constructeur à proposer un téléphone tri-pliable à l’échelle mondiale. Selon des rapports récents, Samsung a déjà finalisé le développement de plusieurs composants pour son modèle tri-pliable. Sa sortie en 2025 commence à se confirmer de plus en plus. Ce nouvel appareil pourrait permettre à Samsung de reprendre la tête dans cette course technologique.

Les attentes autour du Samsung Galaxy Z Tri-Fold en 2025

Le Samsung Galaxy Z Tri-Fold en 2025 pourrait révolutionner l’expérience utilisateur. Il permettrait une double pliure de l’écran, offrant ainsi une surface d’affichage encore plus grande. Ce concept rappelle le Huawei Mate XT, mais avec l’avantage pour Samsung de pouvoir le commercialiser globalement. De plus, des rumeurs évoquent la sortie simultanée d’un autre modèle pliable de type « flip ». Il sera en complément du Tri-Fold.

L’avenir de ce produit dépendra toutefois des décisions stratégiques de la division mobile de Samsung, dirigée par TM Roh. Si la sortie est confirmée, cela pourrait marquer un tournant dans la gamme Galaxy Z et offrir une réponse forte à ses rivaux, en particulier Huawei. En effet, la présence mondiale de ce dernier est limitée par des restrictions commerciales.

Le Samsung Galaxy Z Tri-Fold qui sera, espérons-le, lancé en 2025 pourrait bien être l’innovation que les fans de Samsung attendent. En lançant un smartphone tri-pliable sur le marché mondial, Samsung ferait un pas en avant décisif pour contrer ses concurrents chinois. L’année qui vient pourrait ainsi être une période clé pour l’avenir des smartphones pliables.