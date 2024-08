On connaît tous l’engouement pour les smartphones pliables, en particulier le Galaxy Z Fold 6 de Samsung. Cet appareil se démarque surtout par son écran AMOLED de 7,6 pouces et sa luminosité maximale de 2 600 nits. Comme tout un appareil innovant, il n’est pas exempt de défauts. Vous venez d’en acquérir et vous vous demandez quels sont les problèmes les plus fréquents du Galaxy Z Fold 6 ? On vous dit tout !

Fragilité de l’écran et de la charnière

Le design pliable du Galaxy Z Fold 6 est à la fois sa force et sa faiblesse. Malgré sa certification IP48, l’écran et la charnière restent sensibles aux chocs. En effet, les utilisateurs ont signalé des fissures sur l’écran et des dysfonctionnements de la charnière. Ces problèmes peuvent survenir même avec une utilisation prudente.

Pour limiter les dégâts, vous feriez mieux d’éviter une pression trop forte sur l’écran, surtout avec des objets pointus. Sinon, utilisez une coque de protection adaptée et fermez délicatement l’appareil, sans forcer. En cas de dommage, contactez rapidement le support Samsung. Selon les conditions, la garantie pourrait couvrir les réparations.

VOIR AUSSI : Samsung Galaxy S25 Ultra : un écran revu pour la prise en main ?

L’écaillage de la peinture

Si vous avez remarqué que la peinture de votre Z Fold 6 s’écaille, sachez que vous n’êtes pas seul. Ce problème, apparu peu après le lancement, a même suscité de vives réactions. Samsung attribue ce défaut à l’utilisation de chargeurs tiers non conformes. Selon le fabricant, des « fuites électriques » pourraient attaquer l’anodisation du téléphone.

Pour limiter les risques :

Privilégiez le chargeur officiel Samsung.

Évitez de manipuler le téléphone pendant la charge.

Problème de notifications retardées

Il n’y a rien de plus frustrant que des notifications qui n’arrivent pas à temps. Ce problème peut avoir plusieurs origines. Le mode « Ne pas déranger » est activé, ou bien l’application en question est en veille profonde.

Pour résoudre ce souci :

Vérifiez vos paramètres de notification.

Allez dans « Paramètres > Batterie > Utilisation en arrière-plan ».

Réactivez les applications concernées.

VOIR AUSSI : Norme Qi2 : les Samsung Galaxy Z Flip 6 et S24 sont-ils compatibles ?

Problème de connexion Wi-Fi

Si vous rencontriez des difficultés à vous connecter en Wi-Fi, voici quelques astuces qui pourraient vous être utiles :

Redémarrez votre téléphone et votre routeur.

Réinitialisez vos paramètres réseau.

Activez le « Wi-Fi intelligent » dans les paramètres de connexion.

Ces manipulations devraient résoudre la plupart des problèmes de connexion.

Une connexion de Bluetooth capricieuse

De la même façon, si votre Bluetooth vous fait des misères, il existe une solution. Souvent, le problème vient d’interférences ou d’un appairage incorrect. Pour y remédier :

Désactivez et réactivez le Bluetooth

Oubliez l’appareil problématique et recommencez l’appairage

Mettez à jour le firmware de vos accessoires Bluetooth

Si le souci persiste, une réinitialisation des paramètres réseau peut s’avérer efficace. Notez toutefois que cette action supprimera tous vos réseaux Wi-Fi et appairages Bluetooth enregistrés.

Des applications instables

Certaines applications peuvent planter ou ne pas répondre tout simplement. C’est agaçant, certes, mais pas insurmontable. Commencez par vérifier les autorisations de l’application concernée puisqu’un accès refusé peut causer des dysfonctionnements. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Applications > [Nom de l’app] > Autorisations.

Ensuite, assurez-vous que l’application en question est à jour. Les développeurs corrigent souvent les bugs dans les nouvelles versions.

En dernier recours, vous pouvez essayer de démarrer votre Galaxy Z Fold 6 en mode sans échec. Ce mode désactive toutes les applications tierces, vous permettant d’identifier si le problème vient d’une application spécifique ou du système.

Une batterie qui se décharge trop vite

Un smartphone aussi puissant que le Galaxy Z Fold 6 consomme beaucoup d’énergie. Voici quelques astuces pour optimiser son autonomie :

Réduisez la luminosité de l’écran.

Désactivez les fonctions inutilisées (Bluetooth, NFC, etc.).

Limitez l’utilisation du grand écran pour les tâches non essentielles.

Activez le mode d’économie d’énergie dans les paramètres.

Veillez également à vérifier quelles applications consomment le plus de batteries. Vous pouvez les mettre en veille ou les désinstaller si elles ne sont pas essentielles.

Problème de surchauffe de l’appareil

Un smartphone qui chauffe, c’est normal. Quand c’est excessif, la surchauffe devient problématique. Voici ce que vous devez faire pour y remédier : évitez d’utiliser votre téléphone pendant qu’il charge. En effet, la charge génère de la chaleur, tout comme l’utilisation intensive du processeur.

Pensez également à fermer les applications en arrière-plan que vous n’utilisez pas. Celles-ci peuvent solliciter le processeur et générer de la chaleur.

Par ailleurs, Samsung propose un profil de performance « léger » qui peut aider à réduire la chaleur. Pour l’activer :

Allez dans Paramètres > Maintenance de l’appareil.

Sélectionnez « Profil de performance ».

Choisissez « Léger ».

Un écran trop sombre

L’écran du Galaxy Z Fold 6 peut parfois sembler trop sombre, même à luminosité maximale. Ce problème est souvent lié à la luminosité adaptative.

Pour réinitialiser cette fonction :

Allez dans Paramètres > Affichage.

Désactivez la luminosité adaptative.

Réglez manuellement la luminosité au maximum.

Réactivez la luminosité adaptative.

Si le problème d’affichage persiste, vous pouvez désactiver complètement la luminosité adaptative et régler manuellement la luminosité selon vos besoins.

À titre indicatif, la plupart de ces soucis sont mineurs et ne remettent pas en cause la qualité globale de la Galaxy Z Fold 6. Avec ces astuces en poche, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre smartphone pliable.