Samsung frappe fort en 2025 avec l’officialisation de trois nouvelles séries de TV OLED : les S95F, S90F et S85F. Présentés lors du CES 2025, ces modèles incarnent une réponse audacieuse à la compétition croissante sur le marché des téléviseurs haut de gamme. Quelles sont les innovations de ces nouvelles références TV OLED Samsung ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Samsung S95F, S90F et S85F : des modèles pensés pour l’élégance et la performance

Les nouvelles références TV OLED Samsung pour 2025 se démarquent par une combinaison d’élégance et de technologie avancée. Le constructeur coréen a présenté ces modèles lors du CES 2025, confirmant des informations qui ont déjà fuité. Les gammes remplacent respectivement les S95D et S90D, tandis que la S85D n’était jamais sortie en France.

Voici les détails des gammes :

S95F : disponibles en 55, 65, 77, et une nouvelle taille de 83 pouces, les modèles utilisent des technologies QD-OLED ou White-OLED selon la taille.

S90F : Une approche hybride avec des tailles allant de 42 à 83 pouces, mêlant également QD-OLED et White-OLED.

S85F : Un modèle plus abordable (entrée de gamme), utilisant exclusivement la technologie White-OLED.

Toutes ces télévisions intègrent le processeur Neural Quantum Gen 4. Ce dernier sert à optimiser la qualité d’image, ainsi que le système Tizen OS. La série S95F profite d’un revêtement antireflet Glare Free, améliorant la lisibilité en environnement lumineux. Samsung annonce aussi une meilleure luminosité et une qualité d’image époustouflante, notamment pour le HDR.

VOIR AUSSI : CES de Las Vegas 2025 : Top 5 des innovations à surveiller

Les innovations technologiques des nouvelles références TV OLED Samsung

Samsung mise sur des innovations majeures pour s’imposer comme leader en 2025. Ces séries introduisent les éléments suivants :

Processeur NQ4 AI Gen 3 : Ce chipset améliore le traitement neural avec 128 réseaux neuronaux. Il permet un meilleur upscaling 4K, une correction précise du gamma, et une gestion optimisée des scènes sombres.

Ce chipset améliore le traitement neural avec 128 réseaux neuronaux. Il permet un meilleur upscaling 4K, une correction précise du gamma, et une gestion optimisée des scènes sombres. Fonctionnalités gaming avancées : Les S95F offrent un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz en 4 K. Cela est couplé avec le FreeSync Premium Pro pour une expérience de jeu fluide.

Les S95F offrent un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz en 4 K. Cela est couplé avec le FreeSync Premium Pro pour une expérience de jeu fluide. Audio immersif : Un système 4.2.2 canaux de 70 watts avec haut-parleurs orientés vers le haut pour une spatialisation sonore exceptionnelle.

Les modèles moins haut de gamme comme la S85F intègrent des technologies plus accessibles. L’intelligence artificielle devient omniprésente, et les téléviseurs n’y échappent pas. Il s’agit évidemment de Vision AI, mais on en reparlera en détail dans un autre article.

Pour résumer brièvement Vision AI, Samsung met en avant la possibilité de générer des fonds d’écran personnalisés ou d’obtenir des informations contextuelles sur les contenus affichés. Leur usage réel reste à évaluer. Plus utile, la fonction de sous-titres automatiques, avec traduction en temps réel, pourrait s’avérer particulièrement pratique. Reste à voir si cette traduction sera réellement performante dans tous les contextes. Les produits devraient être disponibles en France d’ici le printemps, avec plus d’informations sur les prix à venir.

Toutes ces innovations placent les nouvelles références TV OLED Samsung au centre des foyers connectés grâce à l’intégration avec SmartThings.

Ci-dessous, la vidéo annonçant l’arrivée de l’IA dans les TV Samsung :