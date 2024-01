Galaxy AI : les 7 fonctionnalités de l’IA intégrée au Samsung Galaxy S24

Dans la soirée du mercredi 17 janvier, Samsung a dévoilé son tout nouveau fleuron, le Galaxy S24. Avec ce dernier, la marque sud-coréenne signe officiellement son entrée dans le domaine de l’intelligence artificielle. Elle équipe le smartphone d’un modèle d’intelligence artificielle maison qui fait plus que retoucher des images ou des traductions instantanées, comme on l’avait annoncé. En tout, Galaxy AI dispose de 7 fonctionnalités, non moins importantes, qui vont sûrement booster la vente du premier Galaxy de 2024. Tour d’horizon de ces différentes fonctionnalités.

Traduction instantanée

C’est la fonctionnalité phare de Galaxy AI annoncée depuis des mois. Durant les appels et les messages, Galaxy AI va vous permettre de communiquer librement, même si vous et votre interlocuteur ne parlez pas la même langue. Cette traduction instantanée est disponible dans 13 langues, dont le français, l’anglais, l’espagnol et le coréen seront automatiquement disponibles à l’achat du smartphone. La fonction est intégrée aux différents modèles du Galaxy S24.

Pour la traduction instantanée des messages, les messages Instagram et WhatsApp sont pris en compte, en plus des SMS.

Circle search

C’est une fonctionnalité intéressante déployée en partenariat avec Google. Elle facilite la recherche des objets, dont vous ignorez le nom ou ne savez pas comment bien le décrire. Sur votre smartphone, vous pourrez dessiner un cercle autour de l’objet ou de la personne et une recherche image sera effectuée instantanément, sans devoir passer par le moteur de recherche Google.

Par ailleurs, le circle search vous permet aussi de traduire instantanément une portion de texte sur votre appareil.

Retouche d’image

Grâce à la magie de la génération d’image par IA, Galaxy AI va permettre de corriger les imperfections sur les photos. Un intrus est apparu sur votre photo ? Un décor a été coupé ? Une position inconvenante ? Vous pouvez faire appel à l’IA pour effacer, repositionner, déplacer ou encore générer le reste du décor coupé.

Aide à la retranscription

Galaxy AI est également intégré au dictaphone de votre smartphone. Ce dernier l’utilisera afin de transcrire et/ou de traduire n’importe quoi. Il pourrait aussi permettre d’avoir un résumé de la transcription. Cette fonctionnalité sera notamment utile pour les réunions, les podcasts ou encore les interviews.

Aide à la rédaction de messages

La fonctionnalité d’assistance aux messages pourra également être très utile. Galaxy AI vous aidera non seulement à rédiger votre texte, mais vous pouvez également lui demander le ton à adopter. Après rédaction, il est possible de le solliciter pour qu’il vous aide à reformuler ledit message ou à le corriger, avant de l’envoyer.

Assistance pour les notes

Avez-vous des notes manuscrites brouillonnes et incompréhensibles ? Vous pouvez tout numériser de la meilleure des manières avec Galaxy AI. L’IA a été entraînée pour réorganiser les lignes, éliminer les tâches, réformer l’écriture manuscrite, etc.

Assistance web

Galaxy AI est intégré au navigateur web de Samsung afin de vous aider à surfer aisément et sans perdre de temps. Avec l’option d’assistance Web de Galaxy AI, vous pouvez avoir la synthèse des articles ou documents que vous lisez, dans leur langue d’origine et en différents points pour une meilleure compréhension. Cependant, s’il est lié à un contexte particulier, vous ne pourrez pas en obtenir la synthèse. Samsung souhaite lutter ainsi contre la désinformation.