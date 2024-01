Les differences entre un écran OLED et QLED : Lequel choisir ?

Cette année, l’industrie de la télévision connaît une révolution avec les technologies QLED et OLED. Devenues incontournables pour ceux cherchant à s’offrir une nouvelle Smart TV. Ces deux technologies ont conquis le marché de l’électronique grand public, engendrant des discussions animées parmi les consommateurs avertis. Ainsi, quelles distinctions fondamentales existent entre un écran OLED et le QLED ? Quels atouts et inconvénients caractérisent chacun d’eux. Et enfin lequel choisir ?

C’est quoi un écran OLED ?

L’OLED, acronyme de « Organic Light-Emitting Diode » ou « Diode électroluminescente organique« , constitue une révolution dans le domaine des téléviseurs. Cette technologie se distingue par son mécanisme d’éclairage unique. Contrairement au QLED, l’OLED n’utilise pas de rétroéclairage. Chaque pixel produit sa propre lumière, ce qui permet un contrôle précis de l’éclairage et des noirs parfaits.

Les écrans OLED offrent un contraste infini, une noirceur absolue, et des couleurs extrêmement précises. Cette technologie est connue pour sa capacité à afficher des noirs profonds, car les pixels peuvent s’éteindre complètement. Cela offre des images nettes avec un contraste exceptionnel. L’OLED est également célèbre pour ses angles de vision larges, assurant une qualité d’image constante, peu importe où le spectateur est assis.

VOIR AUSSI : Comment bien choisir la taille de son écran TV ?

OLED : avantages et Inconvénients

La technologie OLED, avec ses spécificités uniques, présente à la fois des points forts remarquables et des limites à prendre en compte.

Les avantages de l’OLED

Les avantages de l’OLED illustrent son excellence dans le domaine de l’affichage de qualité supérieure.

Noirs parfaits : La capacité des pixels à s’éteindre complètement assure des noirs absolus et un contraste incroyable.

La capacité des pixels à s’éteindre complètement assure des noirs absolus et un contraste incroyable. Angles de vision étendus : Grâce à la nature de sa technologie, l’OLED offre des angles de vision larges, conservant la qualité de l’image sous différents angles.

Grâce à la nature de sa technologie, l’OLED offre des angles de vision larges, conservant la qualité de l’image sous différents angles. Réactivité supérieure : L’OLED se distingue par sa rapidité de réponse, idéale pour les films d’action et les jeux vidéo, réduisant ainsi le flou de mouvement.

Les inconvénients de l’OLED

Malgré ses nombreux atouts, l’OLED n’est pas exempt de certains défis techniques et pratiques.

Risque de Burn-In : L’OLED peut souffrir de burn-in, un phénomène où une image statique reste « gravée » sur l’écran si affichée trop longtemps.

L’OLED peut souffrir de burn-in, un phénomène où une image statique reste « gravée » sur l’écran si affichée trop longtemps. Luminosité moindre : Bien que les noirs soient plus profonds, l’OLED a tendance à offrir une luminosité inférieure à celle du QLED. Ce qui peut affecter la visibilité dans des pièces très lumineuses.

Bien que les noirs soient plus profonds, l’OLED a tendance à offrir une luminosité inférieure à celle du QLED. Ce qui peut affecter la visibilité dans des pièces très lumineuses. Durée de vie limitée : Les matériaux organiques utilisés dans l’OLED ont une durée de vie plus courte que les technologies d’éclairage traditionnelles. Ce qui peut réduire la longévité de l’écran.

C’est quoi un écran QLED ?

Le QLED, qui signifie « Quantum Light-Emitting Diode » ou « Diode électroluminescente à point quantique » marque une avancée significative dans l’univers des téléviseurs. Initialement introduit par Samsung pour décrire les téléviseurs équipés de la technologie des boîtes quantiques, le QLED a depuis été adopté par d’autres fabricants.

Le QLED repose sur le principe des téléviseurs LED classiques, utilisant un rétroéclairage à diodes pour projeter de la lumière sur l’écran. Cependant, ce qui le distingue, c’est l’intégration d’une composante supplémentaire : la boîte quantique. Cette innovation repose sur l’utilisation de minuscules nanocristaux sensibles à la lumière, ajoutant une nouvelle dimension à la qualité d’affichage.

La technologie QLED offre une expérience visuelle exceptionnelle, caractérisée par des couleurs vives, stables, et d’une précision exceptionnelle. Elle se démarque également par un contraste supérieur et une luminance atteignant jusqu’à 4000 nits. Cette technologie permet de visualiser des scènes sombres avec une clarté exceptionnelle, tout en maintenant la netteté des mouvements rapides grâce à un taux de contraste jusqu’à deux fois supérieur à la génération précédente. Le QLED se distingue par sa capacité à reproduire intégralement le spectre des couleurs et des luminances de crête, offrant ainsi une expérience visuelle immersive.

VOIR AUSSI : Comment bien choisir un support d’écran ? 4 critères essentiels !

QLED : Avantages et Inconvénients

L’évolution de la technologie QLED offre à la fois des avantages et des inconvénients à considérer lors du choix d’un téléviseur.

Les avantages du QLED

Le QLED apporte une série d’avantages notables qui rehaussent l’expérience visuelle.

Couleurs éclatantes : Les nanocristaux présents dans le rétroéclairage enrichissent les couleurs à l’écran, offrant une palette plus vive et nuancée, créant ainsi une expérience visuelle riche et immersive.

Les nanocristaux présents dans le rétroéclairage enrichissent les couleurs à l’écran, offrant une palette plus vive et nuancée, créant ainsi une expérience visuelle riche et immersive. Luminosité optimale : Le rétroéclairage garantit des images lumineuses, permettant une visualisation sans reflets gênants, quelle que soit l’heure de la journée. Cette luminosité accrue améliore la qualité de l’affichage.

Le rétroéclairage garantit des images lumineuses, permettant une visualisation sans reflets gênants, quelle que soit l’heure de la journée. Cette luminosité accrue améliore la qualité de l’affichage. Expérience gaming améliorée : Les gamers bénéficient d’un avantage considérable grâce au faible Input Lag du QLED. Le temps de réponse réduit entre la manette et l’écran offre des sessions de jeu plus immersives et réactives. Cela se traduit par une expérience de jeu optimale et fluide.

Les inconvénients du QLED

Malgré ses nombreux avantages, la technologie QLED n’échappe pas à quelques inconvénients.

Noir moins profond : L’un des inconvénients du QLED réside dans sa grande luminosité, qui peut rendre difficile l’affichage d’un noir profond. Cela limite le taux de contraste et peut occasionnellement provoquer un effet de blooming, caractérisé par un halo lumineux perturbateur pendant la visualisation.

L’un des inconvénients du QLED réside dans sa grande luminosité, qui peut rendre difficile l’affichage d’un noir profond. Cela limite le taux de contraste et peut occasionnellement provoquer un effet de blooming, caractérisé par un halo lumineux perturbateur pendant la visualisation. Retard à l’affichage : Une autre considération est que le QLED peut présenter un certain retard à l’affichage, en particulier lors des transitions de couleurs. Cette légère latence peut être perceptible dans certaines situations.

Une autre considération est que le QLED peut présenter un certain retard à l’affichage, en particulier lors des transitions de couleurs. Cette légère latence peut être perceptible dans certaines situations. Angle de vision restreint : Contrairement à l’OLED, le QLED a une limitation en termes d’angle de vision, ce qui signifie qu’il peut être moins adapté à la visualisation à plusieurs personnes, en particulier si elles ne sont pas placées directement en face de l’écran.

Quoi choisir entre écran OLED et QLED ?

Lorsqu’il s’agit de choisir entre un écran OLED et un QLED, plusieurs facteurs clés doivent guider votre décision. Chaque technologie possède ses propres avantages et inconvénients, adaptés à différents besoins et préférences.

VOIR AUSSI : Comment afficher son PC sur l’écran de La TV (Smart ou non) ?

Priorisez la qualité de l’image

Si vous cherchez la meilleure qualité d’image avec des noirs profonds et un contraste élevé, l’OLED est le choix idéal. Sa capacité à éteindre complètement les pixels individuels offre un niveau de noir inégalé. C’est parfait pour les cinéphiles et les amateurs de jeux vidéo qui privilégient la profondeur et la richesse des couleurs.

Luminosité et longévité

Pour des pièces bien éclairées, le QLED est plus approprié grâce à sa luminosité supérieure. De plus, si la durabilité est une préoccupation, les écrans QLED tendent à avoir une durée de vie plus longue que les OLED, avec moins de risques de burn-in.

Angle de vision : OLED pour une expérience polyvalente

L’OLED offre un angle de vision plus large, ce qui est idéal si vous avez l’habitude de regarder la télévision en groupe ou si votre salon est agencé de manière à ce que tout le monde ne soit pas en face de l’écran.

Budget et Utilisation

Considérez votre budget et l’utilisation prévue de votre téléviseur. Les OLED sont généralement plus coûteux, mais offrent une meilleure qualité d’image. Les QLED, en revanche, sont plus abordables et peuvent être une option plus pratique pour un usage quotidien, en particulier dans des environnements lumineux.

Bonus Vidéo : Écran QLED vs OLED : La révolution des couleurs