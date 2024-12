Le CES 2025, l’un des plus grands événements technologiques au monde, promet encore une fois d’être un rendez-vous incontournable. Entre gadgets futuristes et innovations de rupture, les marques rivalisent d’ingéniosité pour captiver l’attention. Découvrez dans cet article les 5 grandes tendances à surveiller lors de cette édition très attendue.

Les 5 innovations phares du CES 2025 à Sin City

Le CES 2025 mettra en lumière des avancées qui redéfiniront les standards technologiques de demain. Voici les cinq grandes annonces qui devraient captiver le public :

Une nouvelle génération de téléviseurs : les écrans pliables, sans bordures, et les technologies MicroLED et OLED améliorées seront au cœur des démonstrations. Samsung et LG pourraient également dévoiler des modèles 8K plus accessibles et dotés de fonctionnalités inédites, comme des écrans transparents ou interactifs.

: les écrans pliables, sans bordures, et les technologies MicroLED et OLED améliorées seront au cœur des démonstrations. Samsung et LG pourraient également dévoiler des modèles 8K plus accessibles et dotés de fonctionnalités inédites, comme des écrans transparents ou interactifs. Les nouvelles générations de puces : la compétition entre AMD, Intel, Nvidia et Qualcomm s’intensifie. Ces géants devraient présenter des puces plus performantes et économes en énergie. Les puces seront sans doute adaptées aux besoins croissants de l’intelligence artificielle, des jeux vidéo et de la réalité augmentée.

: la compétition entre AMD, Intel, Nvidia et Qualcomm s’intensifie. Ces géants devraient présenter des puces plus performantes et économes en énergie. Les puces seront sans doute adaptées aux besoins croissants de l’intelligence artificielle, des jeux vidéo et de la réalité augmentée. Une nouvelle génération d’ordinateurs : les fabricants comme Dell, Asus, Razer et Lenovo sont au taquet. On parle déjà de designs ultrafins, de batteries à très longue autonomie et de configurations spécialement conçues pour le gaming ou le télétravail. Certains modèles pourraient intégrer des technologies comme l’affichage double écran.

: les fabricants comme Dell, Asus, Razer et Lenovo sont au taquet. On parle déjà de designs ultrafins, de batteries à très longue autonomie et de configurations spécialement conçues pour le gaming ou le télétravail. Certains modèles pourraient intégrer des technologies comme l’affichage double écran. Les consoles PC portables : Le succès des consoles PC comme la Steam Deck a inspiré une nouvelle vague de compétiteurs. Cette année, Asus, Razer et peut-être même Sony pourraient dévoiler leurs versions de ces consoles hybrides. Ils mêleront puissance d’un PC et portabilité d’une console.

Le succès des consoles PC comme la Steam Deck a inspiré une nouvelle vague de compétiteurs. Cette année, Asus, Razer et peut-être même Sony pourraient dévoiler leurs versions de ces consoles hybrides. Ils mêleront puissance d’un PC et portabilité d’une console. L’annonce du HDMI 2.2 : nous pourrons espérer des débits plus rapides, une prise en charge renforcée de la 8K et une meilleure synchronisation audio-vidéo. De nouvelles normes représentant de véritables atouts pour les cinéphiles et gamers exigeants.

Ces innovations, parmi d’autres, feront du CES 2025 un spectacle à ne pas manquer pour tous les passionnés de Tech.

Ci-dessous, la vidéo promotionnelle du CES :

Les autres attentes majeures

Au-delà de ces annonces, le CES 2025 devrait également être marqué par des avancées dans d’autres domaines. La domotique et la mobilité électrique, ça vous parle ? Les constructeurs automobiles comme Tesla et BMW pourraient dévoiler des véhicules autonomes encore plus performants. En outre, les objets connectés pour la maison devraient gagner en intelligence et en simplicité d’utilisation.

Par ailleurs, l’intelligence artificielle continuera d’être omniprésente. Le salon sera certainement gorgé d’outils conçus pour révolutionner aussi bien le quotidien que les industries. Enfin, la durabilité et l’innovation verte seront des thèmes centraux, avec des produits plus respectueux de l’environnement.

Le CES 2025 sera sans aucun doute un concentré d’innovations et de surprises. Cet événement nous rapprochera toujours plus de l’avenir. Restez connectés pour découvrir les nouveautés Tech qui en découleront !