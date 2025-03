Le Snapdragon 8 Elite a été présenté en octobre lors du Snapdragon Summit 2024 à Maui. Annoncé comme une révolution pour le marché mobile, il intègre un CPU Oryon ultra-puissant avec des capacités IA avancées. Mais Qualcomm ne compte pas s’arrêter là. La marque serait aussi en pleine préparation d’une nouvelle puce : le Snapdragon 8s Elite. Et en parallèle, les Snapdragon 6 et 7 continuent d’évoluer afin d’offrir des performances toujours plus optimisées.

Snapdragon 8 Elite et 8s Elite : choisir entre une puce ultra-puissante et une alternative « premium »

Le Snapdragon 8 Elite est le nouveau processeur signé Qualcomm pour 2025. Gravé en 3 nm chez TSMC, il embarque désormais deux cœurs Oryon cadencés à 4,32 GHz. Un « upgrade » énorme sachant que les six autres puces Snapdragon ne montent que jusqu’à 3,53 GHz. Il dispose également d’un GPU Adreno 830 offrant 40 % de performances supplémentaires et d’un NPU optimisé de 45 %. Résultat : une émulation fluide des jeux AAA, avec un framerate jusqu’à 160 FPS. En plus clair, cela signifie que le Snapdragon 8 Elite promet une expérience gaming digne de la PS5. Une aubaine pour les amateurs de Call of Duty : Mobile et de Genshin Impact qui pourront profiter pleinement de leurs jeux. On les retrouve déjà sur des smartphones premium comme le Samsung Galaxy S25 Ultra et l’Asus ROG Phone 9.

Sur des appareils de milieu de gamme, Qualcomm propose à la place le Snapdragon 8s Elite. Il a été dévoilé par le leaker Digital Chat Station. Cette puce promettrait des performances supérieures au Snapdragon 8 Gen 2 tout en restant inférieure au 8 Gen 3. Elle constituerait un compromis idéal entre puissance et coût, avec une fourchette de prix de 500 à 600 $. Parmi les smartphones attendus avec ce processeur, on a le Motorola Razr 60 Ultra et le Redmi Turbo 4 Pro.

Snapdragon 7 et 6 : des puces optimisées pour les smartphones milieu de gamme

Dans le milieu de gamme, Qualcomm continue de ravir ses consommateurs avec les Snapdragon 7s Gen 3 et 6 Gen 4.

Le premier a une architecture octa-core gravé en 4 nm. Il intègre un GPU Adreno 40 % plus rapide et un NPU Hexagon boostant de 30 % les performances en intelligence artificielle. Quant à la puce 6 Gen 4, il mise sur l’IA générative, avec une prise en charge de la précision INT4. De quoi offrir de meilleures performances par watt de 60 % pour une inférence d’IA soutenue.

Les premières annonces de smartphones compatibles sont attendues au Mobile World Congress (MWC) 2025. Les marques comme Oppo, Realme et Honor seront notamment à l’affiche.