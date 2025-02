Le fameux bras de fer : tablette vs PC ne cesse de trotter dans la tête de nombreux consommateurs. Peut-on vraiment dire adieu à l’ordinateur portable et le remplacer par une tablette ? Avec des modèles de plus en plus puissants, des claviers détachables et des accessoires qui imitent l’expérience d’un PC, la question se pose sérieusement. iPad Pro, Samsung Galaxy Tab, Surface Pro… ces tablettes jouent désormais dans la cour des grands. Mais tiennent-elles réellement la distance ? Spoiler: oui, mais pas pour tout le monde.

Pourquoi une tablette peut (et va) remplacer un PC standard

C’est avant tout une question de confort et de mobilité. Qui aime trimballer un ordinateur portable lourd et encombrant ? Personne. Une tablette, en revanche, c’est ultra-léger, ultra-fin et bien plus simple à emporter partout. Ajoutez-y un clavier et vous obtenez une machine hybride, aussi pratique qu’un laptop, mais bien plus maniable.

Mieux encore, l’autonomie d’une tablette est souvent bien supérieure à celle d’un PC portable classique. Oubliez les chargeurs encombrants : une tablette haut de gamme tient facilement une journée entière de travail ou de streaming.

En outre, si vous pensez qu’une tablette est juste un grand smartphone, détrompez-vous. L’iPad Pro avec sa puce M2 rivalise avec de nombreux ultrabooks. La Surface Pro, équipée d’un processeur Intel, tourne sous Windows et fait tout ce qu’un PC peut faire. Que ce soit pour du traitement de texte, du tableur Excel, de la retouche photo sur Photoshop ou même du montage vidéo léger, ces tablettes assurent sans problème. Alors oui, pour un usage bureautique et multimédia, une tablette peut totalement remplacer un PC.

Et puis, le tactile, c’est un vrai plus. Les tablettes offrent une interface plus fluide et plus intuitive que les ordinateurs classiques. Naviguer à la main, prendre des notes avec un stylet, signer des documents à la volée… L’expérience est plus naturelle et plus rapide.

Dans le domaine créatif, un iPad Pro équipé d’un Apple Pencil est une véritable révolution. Les graphistes, designers et illustrateurs l’ont adopté sans hésitation. Pourquoi s’encombrer d’un PC quand une tablette fait tout aussi bien le travail ?

VOIR AUSSI : Meilleures tablettes 2024 : notre sélection de fin d’année !

Mais… peut-elle vraiment tout faire ?

Aussi impressionnantes soient-elles, les tablettes ne sont pas encore parfaites. Voici leurs principales limites.

Un système d’exploitation encore bridé. iPadOS et Android ne sont pas encore au niveau de Windows ou macOS. Malgré des améliorations en matière de gestion des fichiers et du multitâche, on reste en retrait face aux vrais OS de bureau.Les logiciels professionnels comme Adobe Premiere Pro, AutoCAD ou certains outils de développement ne fonctionnent pas aussi bien que sur un PC. Si vous êtes un pro du montage vidéo, de la programmation ou de la 3D, mieux vaut garder votre ordinateur.

Une connectivité limitée. Pas de ports USB classiques sur la plupart des tablettes, pas de lecteur de carte SD intégré. Oui, on peut ajouter des adaptateurs, mais ce n’est pas aussi pratique qu’un PC. Pour ceux qui ont besoin de brancher plusieurs écrans, disques durs externes ou clés USB au quotidien, une tablette risque d’être frustrante.

Le multitâche encore imparfait. Même si iPadOS a progressé avec la gestion des fenêtres flottantes, on reste loin de la flexibilité d’un ordinateur portable. Gérer plusieurs logiciels à la fois est plus complexe qu’avec un bon vieux Windows.

VOIR AUSSI : Les différentes séries de tablettes de Samsung Galaxy Tab : notre guide complet !

Alors, on jette nos PC ou pas ?

Tout dépend de vos besoins.

Si vous utilisez votre ordinateur pour du traitement de texte, des mails, du streaming, des réunions Zoom et des tâches légères, foncez sur une tablette avec un bon clavier. L’expérience est plus fluide, plus agréable et tout aussi efficace.

Si vous êtes créatif(dessin, retouche photo, montage vidéo léger), un iPad Pro ou une Surface Pro vous conviendra parfaitement. Ajoutez un stylet, et vous obtenez une machine de travail polyvalente et performante.

En revanche, si vous faites du développement, du montage vidéo avancé, du gaming ou de la gestion de serveurs, oubliez la tablette. Un vrai PC reste indispensable.

VOIR AUSSI : RedMagic Nova : que vaut cette tablette gaming haut de gamme ?

La fin du PC ? Pas encore, mais…

Les tablettes sont aujourd’hui capables de remplacer un ordinateur dans de nombreux cas de figure, surtout pour une utilisation quotidienne ou professionnelle légère. iPad Pro, Surface Pro, Galaxy Tab… Ces modèles haut de gamme offrent une expérience presque identique à celle d’un laptop. Cependant, pour des tâches très techniques ou des besoins spécifiques, un PC reste irremplaçable.

Alors, la tablette est-elle le futur de l’informatique ? Peut-être. Mais en 2025, elle est surtout un excellent compromis pour ceux qui veulent allier mobilité, confort et puissance. Ceux qui veulent traiter un peu le boulot, entrecoupé d’un jeu, seront bien servis avec la tablette.