La gamme Samsung Galaxy Tab regroupe des tablettes Android adaptées à tous les usages, du divertissement à la productivité professionnelle. Depuis son lancement à l’IFA 2010, la marque a restructuré son offre autour de deux séries principales : Galaxy Tab S et Galaxy Tab A. Toutefois, avec leurs variantes, il se peut que vous hésitiez entre plusieurs modèles. Haut de gamme ou accessible, ultra-performante ou polyvalente… Quelle tablette correspond le mieux à vos besoins et à votre budget ? Découvrez leurs différences pour faire le bon achat.

Samsung Galaxy Tab S : le haut de gamme pour les professionnels et créatifs

La Samsung Galaxy Tab S est la gamme premium des tablettes pondues par Samsung. Elle se distingue par ses écrans Super AMOLED aux couleurs éclatantes, sa puissance de traitement et sa compatibilité avec le S Pen. Pensée pour les professionnels et les créatifs, elle offre une expérience fluide. Idéale pour le multitâche, la prise de notes, le dessin ou encore l’édition de vidéos.

Les tablettes Galaxy Tab S offrent des performances de haut niveau avec les derniers processeurs Snapdragon ou Exynos. Elles peuvent aller jusqu’à 16 Go de RAM, et une connectivité Wi-Fi 7 et 5G pour un usage optimal. Ces caractéristiques justifient un positionnement tarifaire plus élevé, avec des modèles allant de 1 000 à 1 300 euros, selon la version et la configuration choisie.

Les modèles Galaxy Tab S

Voici les modèles dans cette catégorie :

Galaxy Tab S10 Ultra (modèle 2024) : avec son grand écran Dynamic AMOLED 2X 14,6” , ses 16 Go de RAM , et sa double caméra frontale, elle est proposée à un prix moyen de 1 000 euros ;

(modèle 2024) : avec son grand écran Dynamic AMOLED 2X , ses , et sa double caméra frontale, elle est proposée à un prix moyen de Galaxy Tab S10+ : une alternative légèrement plus compacte avec un écran 12,4. Elle vient avec des fonctionnalités IA intégrées à One UI 6.1 disponible à environ 824 euros ;

: une alternative légèrement plus compacte avec un écran Elle vient avec des fonctionnalités IA intégrées à One UI 6.1 disponible à environ Galaxy Tab S9 Ultra (2023) : un modèle haut de gamme similaire avec ajout de la norme IP68 (étanchéité), vendu autour de 970 à 1300 euros . Il offre une autonomie améliorée et une compatibilité avec le mode Samsung DeX ;

(2023) : un modèle haut de gamme similaire avec ajout de la norme IP68 (étanchéité), vendu autour de . Il offre une autonomie améliorée et une compatibilité avec le mode Samsung DeX ; Galaxy Tab S9+ : plus accessible que l’Ultra, elle est commercialisée aux environs de 840 euros ;

: plus accessible que l’Ultra, elle est commercialisée aux environs de Galaxy Tab S9 : l’option la plus abordable de la gamme S9, disponible autour de 899 euros ;

: l’option la plus abordable de la gamme S9, disponible autour de ; Galaxy Tab S8 (2022) : encore disponible chez certains revendeurs, elle constitue une alternative intéressante pour ceux qui recherchent un modèle premium à prix réduit. Le Snapdragon 8 Gen 1 représente un bon allié pour les gamers. Le tarif avoisine les 625 euros et peut aller jusqu’à 960 euros.

Les points faibles des Galaxy Tab S souvent réclamés par les consommateurs ? Un prix élevé, une charge rapide encore perfectible et un design parfois inchangé d’une génération à l’autre.

Samsung Galaxy Tab A : une alternative abordable et polyvalente

Contrairement aux modèles premium, la Samsung Galaxy Tab A vise un public plus large. Familles, étudiants et utilisateurs à la recherche d’une tablette simple et efficace, vous pouvez vous tourner ici. Elle mise sur un bon équilibre entre performances, autonomie sans exploser votre budget.

Les tablettes Galaxy Tab A offrent des écrans LCD allant de 8” à 10,5”, un processeur milieu de gamme pour une expérience fluide. La batterie est souvent optimisée pour une autonomie de 10 à 12 heures. Leur principal atout reste leur prix très compétitif.

Les modèles Galaxy Tab A

Voici les modèles les plus récents et leurs prix :

Galaxy Tab A9+ (2024) : ce modèle récent avec un son Dolby Atmos est disponible à partir de 150 euros et peut aller jusqu’à 230 euros ;

(2024) : ce modèle récent avec un son est disponible à partir de Galaxy Tab A9 : plus compact et légèrement moins puissant, il est proposé dès 121 euros ;

: plus compact et légèrement moins puissant, il est proposé dès Galaxy Tab A8 (2022) : Très populaire, cette tablette équilibrée est accessible dès 180 euros, mais peut aller jusqu’à 280 euros ;

(2022) : Très populaire, cette tablette équilibrée est accessible dès Galaxy Tab A7 Lite (2021) : ultra-compacte et idéale pour les déplacements, elle est affichée à partir de 124 euros.

Les points faibles des Galaxy Tab A ? Unécran LCD de qualité inférieure aux AMOLED, des performances limitées pour les tâches lourdes et pas de compatibilité avec le S Pen.

La vidéo suivante va vous aider à choisir entre le Tab A9 et A9+ :

Galaxy Tab S ou Galaxy Tab A : quelle tablette choisir ?

Si vous recherchez une tablette ultra-performante pour un usage professionnel ou créatif, optez pour une Galaxy Tab S. Malgré un prix pouvant aller jusqu’à 1 300 euros, elle vous offrira un écran exceptionnel et une grande puissance de traitement. La compatibilité des modèles avec le S Pen et le mode Samsung DeX séduisent beaucoup.

En revanche, si vous avez un budget plus limité et que vous souhaitez une tablette pour une utilisation quotidienne comme le streaming, la navigation web ou la bureautique… Alors la Galaxy Tab A est une excellente option.