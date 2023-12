Téléphonie d’entreprise en cloud : 7 raisons de l’adopter !

La téléphonie VoIP d’entreprise a connu une véritable révolution ces dernières années avec l’émergence des solutions en cloud, proposant une alternative aux systèmes traditionnels. Que vous soyez une petite entreprise, une PME ou un grand groupe, cette technologie présente de nombreux avantages pour optimiser vos outils de télécommunication. Découvrez sans plus attendre les 7 raisons qui expliquent pourquoi il est temps de passer à la téléphonie d’entreprise en cloud.

1. Des économies sur votre facture téléphonique

Le premier avantage et non des moindres de la téléphonie cloud, c’est son coût. En effet, cette solution peut vous permettre de faire des économies importantes sur votre facture téléphonique. Les tarifs proposés par les fournisseurs de téléphonie d’entreprise en cloud sont souvent compétitifs comparés aux offres classiques. De plus, vous n’avez pas besoin d’investir dans du matériel coûteux et obsolète, ce qui représente également un gain financier.

2. La flexibilité et la mobilité

Avec la croissance rapide des entreprises, il est essentiel d’avoir un système téléphonique capable de s’adapter à l’évolution de vos besoins. La téléphonie en cloud offre une grande flexibilité puisqu’il suffit simplement d’ajouter ou retirer des utilisateurs selon les besoins de l’entreprise. Cette solution vous permet également d’accéder à votre système téléphonique où que vous soyez, et ce, depuis n’importe quel appareil connecté à internet.

Dans un monde moderne où le télétravail et les déplacements professionnels sont de plus en plus fréquents, la solution cloud est particulièrement adaptée aux employés itinérants. En effet, ils peuvent rester joignables et accéder à toutes les fonctionnalités qu’ils auraient à leur bureau simplement via une connexion internet.

3. Une installation rapide et simple

L’un des principaux atouts de la téléphonie d’entreprise en cloud réside dans sa simplicité d’installation. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en informatique pour configurer et utiliser cette technologie. La plupart du temps, il suffit de quelques clics pour déployer la solution au sein de votre organisation et bénéficier rapidement de ses nombreux avantages.

4. Des mises à jour automatiques

Contrairement aux systèmes traditionnels qui nécessitent régulièrement des mises à jour manuelles et coûteuses, la téléphonie en cloud est mise à jour automatiquement par le fournisseur. Cela signifie que vos outils de communication restent constamment à jour sans aucun effort de votre part. De plus, les nouvelles fonctionnalités et améliorations sont généralement incluses dans votre abonnement sans frais supplémentaires.

5. Un service fiable et sécurisé

La téléphonie d’entreprise en cloud est conçue pour être hautement disponible et sécurisée. En effet, les prestataires proposent généralement des garanties de temps de fonctionnement élevé et veillent à assurer la confidentialité des données et communications. De plus, en cas de panne, un système de redondance est souvent mis en place pour vous permettre de continuer à utiliser vos services sans interruption.

Avec ce type de solution, vos données sont généralement stockées dans le cloud, ce qui signifie que vous pouvez accéder à votre historique d’appels, contacts et autres informations importantes où que vous soyez. Cette centralisation sécurisée facilite également la sauvegarde régulière de vos données pour éviter toute perte en cas d’incident technique ou matériel.

6. Des fonctionnalités avancées pour optimiser la communication interne et externe

Au-delà des appels téléphoniques traditionnels, la téléphonie d’entreprise en cloud offre de nombreuses fonctionnalités pour améliorer la communication au sein de votre entreprise et avec vos clients. Parmi ces options, on retrouve par exemple :

Le transfert d’appel automatique vers un autre poste ou un portable

La visioconférence et les réunions virtuelles

Le standard téléphonique interactif (SVI) qui améliore l’accueil téléphonique et oriente les appels entrants

L’intégration avec des outils CRM pour une meilleure gestion de la relation client

7. La possibilité de centraliser l’ensemble des outils de communication sous une même plateforme

En adoptant la téléphonie cloud, vous pouvez également bénéficier d’une solution unifiée qui intègre l’ensemble de vos outils de communication en un seul endroit. Il est ainsi possible de regrouper vos appels entrants et sortants, vos messages vocaux, vos SMS, votre messagerie instantanée et bien plus encore au sein d’une même interface facile d’accès pour les employés.

Ainsi, la téléphonie d’entreprise en cloud présente de nombreux avantages pour les entreprises de toutes tailles, en offrant une solution flexible, économique et moderne pour optimiser leur communication interne et externe.