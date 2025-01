Quels sont les meilleurs ordinateurs portables lors du CES 2025 ? Entre les (nombreuses) variétés d’innovations, de créativités, et de produits, les géants de l’industrie technologique ont une fois de plus dévoilé leurs savoir-faire. Des dizaines de nouveaux produits ont été annoncés, mais comme toujours, certains modèles ont su captiver l’attention plus que d’autres. Cette année encore, les laptops ont été présent lors du plus grand salon du Tech. Cela va des machines de jeu dotées de puces AMD et écrans OLED en passant par un ordinateur portable enroulable.

Parmi les autres temps forts, Intel a présenté sa nouvelle génération de processeurs Core Ultra. Son rival, AMD, a dévoilé plusieurs nouveautés Ryzen et Radeon. Nvidia, quant à lui, vient d’introduire ses GPU RTX 50. Ces avancées technologiques se sont retrouvées dans une multitude d’ordinateurs portables présentés lors de l’événement. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles.

Asus ZenBook A14 : l’ordinateur portable ultra-léger et endurant

Parmi les ordinateurs portables présentés par Asus, le ZenBook A14 est celui qui nous a le plus marqué. Pesant moins de 1 kg, ce modèle est le PC Copilot Plus le plus léger au monde. Il surpasse même le MacBook Air en termes de poids. Le tout en offrant un écran plus grand de 14 pouces OLED.

Le ZenBook A14 se distingue également par son châssis en Ceraluminum, un alliage innovant mêlant aluminium et céramique. Légèreté et robustesse sont au rendez-vous. Doté du processeur Qualcomm Snapdragon X Elite, cet ordinateur offre des performances solides. Il promet une autonomie impressionnante de 32 heures avec sa batterie de 70 Wh, un record sur le marché.

L’écran OLED FHD+ (60 Hz) offre évidemment une qualité d’image remarquable. Un taux de rafraîchissement plus élevé aurait toutefois été apprécié pour les amateurs de fluidité. Son prix compétitif, à partir de 999 euros, en fait une option séduisante pour les professionnels en déplacement ou les étudiants. Déjà disponible en janvier 2025, il a été couronné du prix Best of CES du meilleur ordinateur portable.

Découvrez la bande-annonce de l’Asus ZenBook :

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: le fameux écran enroulable

Parmi les innovations les plus futuristes du CES 2025, le Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable se démarque avec son écran enroulable. Totalement unique en son genre, on vous l’accorde. Cet ordinateur portable combine la portabilité d’un appareil de 14 pouces avec la praticité d’un écran qui peut s’étendre verticalement jusqu’à 16,7 pouces.

Avec son écran OLED ultra-haut, le ThinkBook Plus offre une expérience multitâche inédite. Vous pouvez afficher deux applications superposées. Travailler sur des feuilles de calcul avec plus d’espace vertical sera désormais possible. La qualité d’image est irréprochable grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité de 400 nits, et la précision des couleurs séduisent aussi les professionnels de la création.

Sous le capot, Lenovo a équipé cet appareil de processeurs Intel Core Ultra Series 2 et d’une carte graphique Intel Arc. De plus, il peut embarquer jusqu’à 32 Go de RAM, le tout dans un châssis élégant et durable, fabriqué à partir de matériaux recyclés (50 % d’aluminium recyclé).

Le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, attendu en juin 2025, sera proposé à partir de 3 499 $. En vidéo, le premier laptop enroulable :

Lenovo ThinkPad X9 : la performance alliée à une conception innovante

Outre le laptop enroulable, Lenovo a aussi marqué les esprits au CES 2025 avec sa série haut de gamme ThinkPad X9 Aura Edition. Disponible en deux tailles (14 et 15 pouces), le ThinkPad X9 présente un design inédit avec son système Engine Hub. Celui-ci regroupe les composants essentiels (batterie, SSD, connecteurs) dans une seule zone. Ce choix améliore la gestion thermique, réduit la surchauffe et simplifie les réparations.

Sous le capot, on retrouve les tout derniers processeurs Intel Core Ultra Series 2, associés à un écran OLED d’une précision exceptionnelle. Les webcams de 8 MP et le pavé tactile haptique sont également des ajouts bienvenus pour les professionnels.

Côté innovation, le Lenovo AI Now, basé sur la technologie Llama 3.0 de Meta, vous accompagne pour faciliter votre quotidien.

Pesant seulement 1,2 kg pour le modèle 14 pouces (et 1,45 kg pour le modèle 15 pouces), le ThinkPad X9 reste portable. Tout cela en offrant des performances professionnelles de haut niveau. Proposé à partir de 1 399 $ pour la version 14 pouces (et 1 549 $ pour la version 15 pouces), il sera disponible dès février 2025.

Ci-dessous, le nouveau ThinkPad X9 :

Lenovo Yoga Slim 9i 14 Gen 10 : un design premium et une webcam invisible

Le Yoga Slim 9i 14 Gen 10 de Lenovo, présenté au CES 2025, impressionne par son design avant-gardiste. Avec un ratio-écran/corps de 98 %, cet ordinateur portable fait disparaître presque complètement ses bordures. La promesse d’une expérience immersive est tenue. Même la webcam a été subtilement intégrée sous l’écran, une première sur un ordinateur portable.

L’écran OLED PureSight Pro 4K est un véritable bijou technologique, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture colorimétrique 100 % sRGB, P3 et AdobeRGB. Les professionnels de la création graphique apprécieront cette précision.

Sous son châssis léger (1,2 kg), le Yoga Slim 9i embarque un processeur Intel Core Ultra 7 258 V, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Sa batterie de 75 Wh offre une autonomie annoncée de 17 heures, un excellent résultat pour un appareil doté d’un écran 4 K.

Ce modèle premium sera disponible dès mars 2025 au prix de 2 599 euros TTC. Une somme justifiée par son design unique et ses performances haut de gamme. Ce qui est sûr, c’est que Lenovo a frappé fort avec ses ordinateurs portables lors de cette édition.

Voici le nouveau Yoga Slim 9i :

MSI Raider 18 HX AI : la machine de jeu ultime

Que serait le CES sans les ordinateurs portables gaming ? Les passionnés de jeux vidéo ont été comblés par le MSI Raider 18 HX AI. Un ordinateur portable qui combine puissance brute et design futuriste. Doté d’un clavier RGB par touche et de la Matrix Light Bar sous le trackpad, il offre une esthétique unique qui plaira aux gamers exigeants.

Côté matériel, le Raider 18 HX AI propose des configurations musclées avec des processeurs Intel Core Ultra 9 ou AMD Ryzen 9 9955, jusqu’à 96 Go de RAM. Il se voit également doté d’un écran mini-LED de 18 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec un tel équipement, il est prêt à affronter les jeux AAA les plus exigeants ainsi que les tâches créatives comme le montage vidéo ou la modélisation 3D.

Le prix de cette machine varie entre 3 665 euros et 4 166 euros, selon la configuration choisie. Le PC est attendu pour le premier semestre 2025 et peut devenir une référence incontournable pour le gaming.

Ci-dessous, un tour rapide du stand de MSI Gaming :

L’année 2025 s’annonce passionnante pour les amateurs de technologie, avec des appareils qui repoussent les frontières du possible. Lequel pourrait devenir votre compagnon du quotidien ?