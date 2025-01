Rideau sur le plus grand salon high tech du monde ! Que retenir du CES 2025 qui s’est déroulé en début du mois de janvier ? Cette année s’annonce-t-elle passionnante, un peu bizarre ou novatrice sur le plan technologique ? Parmi les milliers de produits dévoilés, certains se sont démarqués par leur créativité et leur potentiel disruptif. Voici les objets les plus curieux qui ont retenu l’attention à Las Vegas.

Mi-Mo, le robot tabouret-lampe interactif inspiré de Pixar

Créé par la société japonaise Jizai, Mi-Mo ne ressemble à aucun autre robot. Inspiré des personnages de Pixar, il attire en effet l’attention par son design minimaliste et ses mouvements interactifs. Doté de microphones et de caméras, Mi-Mo reconnaît son environnement. Il interagit avec les utilisateurs grâce à ses pieds articulés, capables d’exécuter des gestes subtils.

Jizai envisage actuellement Mi-Mo comme un outil adapté à divers environnements professionnels, notamment les hôpitaux. Il pourrait être utilisé pour transporter des médicaments et des fournitures. À l’avenir, le robot pourrait également être intégré dans les bureaux et les foyers afin de faciliter les tâches quotidiennes et optimiser les flux de travail. La version de table de Mi-Mo sera commercialisée à un prix d’environ 3 500 dollars. Le modèle grandeur nature, destiné à des usages plus complexes, devrait coûter autour de 30 000 dollars.

Curieux de savoir à quoi ressemble ce robot ? Découvrez cette vidéo :

Le robot Aria, un pas de plus vers le réalisme robotique

Conçu par Realbotix, Aria est une véritable prouesse technologique. Ce robot humanoïde allie une apparence troublante de réalisme à une intelligence artificielle avancée, inspirée des modèles de type ChatGPT. Capable de tenir des conversations complexes et de répondre de manière fluide aux interactions vocales, Aria se positionne comme un compagnon innovant. Et cela, tant pour la compagnie que pour des usages plus intimes.

Ce qui distingue Aria des autres robots présentés au CES 2025, c’est son design particulièrement soigné. En effet, ce dernier repousse les limites du réalisme en robotique. Le robot se décline en trois versions :

Le buste, qui comprend la tête et le cou et est proposé à 10 000 dollars ;

; Une version modulaire qui peut être composée pour 150 000 dollars ;

; Le modèle complet avec une base roulante (parce qu’il ne peut pas encore tout à fait marcher comme un humain) pour 175 000 dollars.

En anglais, découvrez cette interaction entre le robot et le journaliste de CNET :

HAGAMOSphere, plus qu’un drone tout-terrain au CES 2025

DIC a dévoilé HAGAMOSphere™, un multicoptère omnidirectionnel récompensé au CES 2025 pour son design novateur et son ingénierie exceptionnelle. Ce drone bouscule les standards des modèles traditionnels grâce à son système unique de huit hélices intégrées dans un cadre cubique.

Capable de se déplacer dans toutes les directions sans s’incliner, il se distingue par sa maniabilité et sa précision. Idéales pour des missions exigeant une grande stabilité. De plus, sa protection sphérique, conçue à partir de formes géométriques innovantes, offre une sécurité accrue et une meilleure stabilité en vol. Et cela, même dans des conditions difficiles.

Il a séduit les visiteurs du salon par ses applications multiples, allant des missions de secours à l’inspection environnementale. HAGAMOSphere illustre parfaitement la créativité qui émerge des objets curieux durant ce CES 2025.

Découvrez le HAGAMOSphere en vidéo :

SwitchBot K20+ Pro, l’assistant-domestique multifonctions

Le SwitchBot K20+ Pro redéfinit la domotique grâce à sa polyvalence impressionnante. Et oui, il ne fait pas qu’aspirer ! Ce robot invite ses utilisateurs à user de leur imagination pour d’autres utilités et maximiser son potentiel. Parmi les options possibles, on trouve un purificateur d’air, un ventilateur, une caméra de surveillance ou encore un support pour tablette.

Sa FusionPlatform se présente comme une petite table montée sur roulettes, à laquelle le robot peut s’attacher pour la déplacer dans la maison. Elle permet de transporter des charges allant jusqu’à 8 kg, comme une bassine de linge ou un plateau-repas. Les petits-déjeuners vont avoir une autre saveur.

Découvrez ce robot dans la vidéo suivante :

Le miroir Omnia de Withings, un bijou de santé connectée au CES 2025

« Miroir, mon beau miroir, dis-moi si je suis en bonne santé ce matin ! » C’est le pari audacieux du miroir Omnia de Withings. Ce dispositif offre une analyse complète de votre état de santé en quelques secondes. En se plaçant devant le miroir et en montant sur son socle connecté, l’utilisateur peut accéder à diverses données

La composition corporelle ;

Les analyses de sommeil transmises par d’autres appareils Withings.

Omnia va plus loin et, pour suivre la tendance, s’équipe d’un agent conversationnel et d’une intelligence artificielle dédiée. Par conséquent, il serait capable d’analyser et d’interpréter les données collectées par le miroir. Votre miroir connecté ne vous laissera donc pas seul face aux chiffres et graphiques affichés. Il va vous alerter en cas d’anomalie ou de risque identifié. De plus, Omnia offre un soutien vocal pour encourager et motiver. Dans le cadre d’un programme de remise en forme ou d’un régime, il serait un soutien de taille. Une analyse ECG serait, d’ailleurs, bientôt intégrée.

Le prix n’a pas encore été annoncé lors du CES 2025 comme nous faisons encore face à un prototype.

Motorbunny Buck : la touche épicée durant le CES 2025

En collaboration avec Doc Johnson, Motorbunny a présenté une version spéciale de sa célèbre machine à sexe hybride : le Motorbunny Buck. Intégrant la technologie brevetée Vac-U-Lock, ce dispositif propose une expérience personnalisée grâce à une application dédiée ou une télécommande. Il a été nommé : le sextoy le plus puissant du monde

Simple à utiliser et hautement connectée, cette machine ouvre la voie à une nouvelle ère dans le secteur des jouets pour adultes. En combinant technologie et ludisme, Motorbunny Buck a marqué les esprits au CES 2025. Il démontre que l’innovation n’a aucune limite, même dans les domaines les plus inattendus.

Découvrez le dans ce short :

Ces objets curieux lors du CES 2025 démontrent que les ingénieurs et designers repoussent sans cesse les limites pour nous surprendre et simplifier nos vies. Lequel de ces gadgets futuristes est votre favori ?