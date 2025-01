HP mise sur l’IA Copilot Plus et s’impose une fois de plus comme un acteur clé de l’innovation technologique. Combiné avec l’annonce de son mini PC, le HP Z2 Mini G1a et de son ordinateur tout-en-un OmniStudio X, assistons-nous à un jackpot pour 2025 ? Équipés de fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle grâce à Copilot Plus, ces nouveaux appareils promettent d’améliorer la productivité. Ils pourraient facilement répondre aux besoins des utilisateurs modernes. Focus sur ces nouveau-nés ou « last trend » de HP.

Des choix audacieux pour des performances optimales sur un mini PC HP

HP mise sur l’IA Copilot Plus pour équiper ses nouveaux mini PC d’une puissance de calcul adaptée aux tâches les plus exigeantes. Le Z2 Mini G1a adopte les nouveaux processeurs AMD Ryzen AI Max. Tandis que l’OmniStudio X lui s’appuie sur les derniers processeurs Intel Core Ultra 200V, offrant des capacités AI impressionnantes.

L’OmniStudio X est disponible en deux tailles :

31,5 pouces avec un écran 4K HDR 600 atteignant 550 nits de luminosité

27 pouces, qui propose une option tactile en 1080p ou un modèle non tactile en 4 K.

Conçu pour les créateurs et les professionnels, il intègre également une caméra IR 5 MP, des haut-parleurs intégrés, et des ports modernes, dont un USB-C 20 Gb/s. Ce dernier est compatible DisplayPort pour contrôler ou recharger un ordinateur portable.

Le mini PC HP Z2 Mini G1a, quant à lui, se distingue comme une solution compacte et puissante. Ses points forts ? Les processeurs Ryzen AI Max offrant jusqu’à 16 cœurs, jusqu’à 8 To de stockage SSD et la prise en charge de 96 Go de RAM allouée au GPU. Il est idéal pour des projets graphiques ou basés sur l’IA. Compact, mais puissant, ce modèle peut gérer jusqu’à quatre écrans 4K et intègre de nombreux ports, notamment Thunderbolt 4, mini DisplayPort, et USB-C.

Une vision tournée vers l’innovation et la polyvalence

Avec ces deux modèles, HP mise sur l’IA Copilot Plus pour transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs PC. Des fonctionnalités comme Recall, Click to Do, et des outils d’édition d’images basés sur l’IA, intégrés dans Windows 11, illustrent le potentiel de ces appareils.

L’OmniStudio X est parfaitement adapté aux environnements professionnels collaboratifs. Le Z2 Mini G1a, grâce à son format compact, trouve sa place aussi bien sur un bureau qu’au sein d’un rack. En outre, HP offre une grande flexibilité avec des options de système d’exploitation incluant Windows 11 Home, Pro, et même Ubuntu 24.04 LTS.

Enfin, HP met un point d’honneur à inclure des technologies durables et connectées. L’OmniStudio X prend en charge le Wi-Fi 7, et le mini PC inclut un bloc d’alimentation intégré. Cela réduit ainsi les encombrements et la consommation énergétique. Ces innovations témoignent de l’engagement de HP envers une technologie plus responsable.

Les informations disponibles indiquent que le HP OmniStudio X devrait être lancé au début du mois d’août à partir de 1 449,99 dollars.Les professionnels étant en quête de solutions alliant puissance et compacité, HP a dévoilé au CES 2025 son ordinateur de bureau Z2 Mini G1a Workstation. Il devrait être disponible sur HP.com au printemps 2025, et les prix seront annoncés autour de cette date.