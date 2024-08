Xbox Series X/S : tout sur les trois nouvelles consoles à venir !

On sait tous que, ces derniers temps, la PlayStation 5 de Sony domine le marché des consoles. Pour consolider sa position, Microsoft vient d’enrichir sa gamme avec trois nouvelles versions de Xbox Series X/S. En effet, l’éditeur de Windows vient d’ouvrir la précommande de ses consoles, chacune répondant à des besoins spécifiques.

Microsoft lance trois nouvelles consoles de Xbox Series X/S

Tout d’abord, on a la Xbox Series S 1 To Robot White. Ce modèle reprend les caractéristiques de la version Carbon Black, mais avec un espace de stockage optimisé à 1 To. Il s’agit toujours d’une console entièrement numérique, sans lecteur de disque. Elle est proposée au prix de 349,99 euros.

Ensuite, il y a la Xbox Series X 1 To All-Digital Robot White. Cette déclinaison se distingue par l’absence d’un lecteur de disque. Proposant un espace de stockage de 1 To, elle est vendue à 499,99 euros. Elle fait50 euros de moins que le modèle standard équipé d’un lecteur optique.

Enfin, la Xbox Series X 2 To Galaxy Black Special Édition est l’option la plus haut de gamme parmi ces nouvelles venues. Son espace de stockage SSD, qui passe désormais à 2 To, constitue son attrait principal. Côté esthétique, elle se démarque par un design noir, agrémenté de touches de vert et de blanc. De même, la manette a aussi une face avant en noire et une face arrière en vert. Le design tacheté de la console se trouve sur le pavé directionnel. Cette édition s’affiche au prix de 649,99 euros.

Ces consoles Xbox Serie X/S n’apportent pas d’amélioration en matière de performances par rapport aux versions existantes. Microsoft semble plutôt miser sur la diversification afin d’offrir plus de choix aux joueurs en termes de design et de stockage.

VOIR AUSSI : Pourquoi éteindre votre nintendo switch est essentiel ?

Elles sont d’ores et déjà disponibles en précommande

Depuis le 21 août 2024, vous pouvez précommander ces nouvelles Xbox Serie X/S directement sur le site de Microsoft Store. Sinon, vous pourrez bientôt les réserver chez d’autres revendeurs comme Amazon ou Fnac. Souvenez-vous que l’édition Galaxy Black est disponible en quantités limitées, ce qui pourrait en faire un modèle particulièrement recherché.

Microsoft a fixé la date de lancement au 15 octobre 2024 pour la plupart des pays, dont la France et les États-Unis. Certaines régions devront encore patienter jusqu’au 29 octobre. La firme de Redmond souhaite ainsi s’assurer que ses nouvelles offres soient disponibles pour la période des fêtes. Cette dernière étant un moment clé pour les ventes de consoles.

Ces nouveaux modèles arrivent à point nommé pour enrichir l’écosystème Xbox. Et les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront profiter dès le premier jour de sorties majeures comme Call of Duty : Black Ops 6. Les joueurs pourront également découvrir des jeux très attendus tels que et Microsoft Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl et Indiana Jones and the Great Circle. C’est aussi valide si vous êtes abonnés à PC Game Pass, ou Game Pass for Console.