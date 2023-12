TV gaming PS5 ou Xbox : comment choisir sa télé pour console next gen ?

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle télévision pour profiter pleinement de votre console PS5 ou Xbox Series X | S ? Il est crucial de prendre en compte certains éléments pour bénéficier d’une expérience de jeu optimale. Dans cet article, nous vous présenterons les principaux critères à considérer lors de l’achat d’une TV gaming compatible avec les consoles next gen.

La compatibilité HDMI 2.1 : un incontournable pour les performances

L’un des points clés pour une télévision destinée au gaming sur PS5 ou Xbox Series X | S est la connexion HDMI 2.1. Cette dernière offre des avantages majeurs pour le joueur, notamment en termes de fluidité et de réactivité. Le HDMI 2.1 permet de supporter des résolutions 4K jusqu’à 120Hz, ainsi que le mode VRR (Variable Refresh Rate) qui ajuste dynamiquement la fréquence de rafraîchissement pour éviter les déchirures d’image et améliorer la qualité visuelle.

À ne pas négliger : le support ALLM et eARC

En plus du HDMI 2.1, il est recommandé de vérifier si la tv gamer dispose également du support ALLM (Auto Low Latency Mode) et eARC (Enhanced Audio Return Channel). L’ALLM permet à la console de détecter automatiquement le mode gaming de la télévision, minimisant la latence pour un gameplay fluide. Quant à l’eARC, il facilite la gestion des contrôleurs audio tels que les barres de son pour une meilleure qualité sonore.

La résolution et la technologie d’affichage : privilégier la 4K HDR et l’OLED

Les consoles next-gen comme la PS5 et la Xbox Series X | S proposent des jeux en 4K HDR, offrant ainsi une qualité visuelle impressionnante. Pour tirer pleinement parti de cette caractéristique, il est recommandé d’opter pour une télévision 4K avec prise en charge du format HDR (High Dynamic Range), qui permet d’obtenir un meilleur contraste, des couleurs plus riches et une luminosité optimale.

Côté technologie d’affichage, l’OLED demeure le choix de prédilection pour les joueurs. Grâce à ses pixels auto-émissifs, cette technologie offre un temps de réponse ultra rapide et des noirs profonds, évitant les problèmes de rémanence ou de ghosting souvent présents sur les modèles LCD.

QLED : une alternative intéressante à l’OLED

Toutefois, si votre budget ne vous permet pas d’investir dans une télévision OLED, les modèles QLED constituent une option valable. Cette technologie, basée sur des Quantum Dots, propose également une excellente qualité d’image avec des couleurs vives et une bonne luminosité. Cependant, son temps de réponse et la gestion des noirs sont généralement légèrement inférieurs à ceux des modèles OLED.

La taille de l’écran : un facteur clé pour l’immersion gaming

La taille de l’écran est un élément souvent sous-estimé mais essentiel pour une expérience de jeu immersive sur votre PS5 ou Xbox Series X | S. Voici quelques conseils pour choisir la taille d’écran adaptée à vos besoins :

Considérez l’espace disponible : La taille de votre pièce et la distance à laquelle vous serez assis par rapport à l’écran jouent un rôle crucial. Une règle générale est que l’écran devrait être placé à une distance équivalente à environ trois fois sa hauteur pour une vision optimale. Grande taille pour une immersion maximale : Pour une expérience de jeu vraiment immersive, optez pour un écran large. Les télévisions de 55 pouces ou plus offrent un champ visuel étendu qui peut améliorer votre immersion dans le jeu. Équilibre entre taille et qualité : Ne sacrifiez pas la qualité d’image pour la taille. Assurez-vous que la télévision choisie offre une résolution et une qualité d’image adéquates, même en grand format. Pensez aux autres utilisations : Si vous utilisez votre télévision pour regarder des films ou des séries, la taille de l’écran peut également influencer ces expériences. Un grand écran est idéal pour un usage polyvalent. Budget : Les télévisions plus grandes sont généralement plus coûteuses. Définissez votre budget avant de choisir la taille de l’écran pour trouver le meilleur compromis entre taille, qualité et prix.

En prenant en compte ces éléments, vous pourrez choisir la taille d’écran qui vous conviendra le mieux pour profiter de vos jeux sur PS5 ou Xbox Series X | S, tout en garantissant une expérience visuelle de qualité.

Le taux de rafraîchissement : viser 120Hz pour une fluidité optimale

Le taux de rafraîchissement est l’un des critères les plus importants pour une expérience de jeu fluide. Il indique le nombre de fois que l’image est actualisée par seconde et est exprimé en Hertz (Hz). Pour profiter pleinement des performances des consoles next-gen, il est conseillé d’opter pour une télévision avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, qui permet d’afficher jusqu’à 120 images par seconde.

60Hz : suffisant pour certains jeux, mais moins adapté aux titres compétitifs

Cependant, si vous jouez principalement à des titres solo ou à des jeux moins axés sur la performance, un modèle de télévision avec un taux de rafraîchissement de 60Hz peut être suffisant. Toutefois, dans ce cas, ne bénéficierez pas de la réactivité maximale offerte par les consoles PS5 et Xbox Series X | S.

Le temps de réponse et l’input lag : deux facteurs clés pour la réactivité lors du gaming

Pour garantir une expérience de jeu agréable et réactive, il est essentiel de choisir une télévision ayant un faible temps de réponse et un input lag réduit. Le temps de réponse correspond à la durée nécessaire à l’écran pour changer l’état de ses pixels, tandis que l’input lag représente le décalage entre le moment où vous effectuez une action avec votre manette et son affichage à l’écran. Voici quelques conseils pour vous aider à bien choisir votre modèle :

Optez pour une télévision avec un temps de réponse inférieur à 1 ms (milliseconde) pour éviter les problèmes de rémanence ou de ghosting.

Sélectionnez un modèle ayant un input lag réduit, idéalement inférieur à 20 ms, pour assurer une réactivité optimale lors de vos sessions gaming.

En prenant en compte ces critères essentiels – comme la compatibilité HDMI 2.1, la résolution et la technologie d’affichage, le taux de rafraîchissement, ainsi que le temps de réponse et l’input lag -, vous serez mieux équipé pour choisir la télévision idéale qui correspondra à vos besoins en termes de gaming sur PS5 ou Xbox Series X | S.