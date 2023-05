Discord : quelle différence entre expulser et exclure ?

Discord est une plateforme de communication en ligne pour échanger et discuter en communauté. Les administrateurs peuvent utiliser différentes choix de modération pour assurer un environnement sain et sûr. Si certains membres perturbent l’ambiance d’un serveur, Discord propose deux possibilités de modération : l’expulsion et le bannissement. Cet article explique la différence entre ces deux actions et leur fonctionnement.

Expulser des membres sur Discord : qu’est-ce que cela signifie ?

Sur Discord, l’expulsion, souvent appelée « kick« , d’un utilisateur est une mesure temporaire qui permet de retirer un participant du serveur en raison d’un comportement inapproprié ou d’une violation mineure des règles du serveur. Souvent, cette action simple est causée par le non-respect des règles ou un comportement inapproprié d’une personne. Les propriétaires et les administrateurs du serveur sont responsables de la modération du serveur et doivent prendre des mesures pour assurer la paix et la sécurité de leurs membres.

Pour expulser temporairement un membre sur Discord, les administrateurs ou les modérateurs du serveur peuvent utiliser l’option d’expulsion. Cette action permet de retirer un membre du serveur, mais celui-ci peut facilement y revenir en utilisant une nouvelle invitation ou en en recevant une de la part d’un administrateur. Ainsi, pour des raisons mineures telles que des comportements inappropriés ou des violations mineures des règles du serveur, une mesure temporaire telle que l’expulsion peut être utilisée.

Comment exclure un utilisateur sur Discord ?

Pour exclure un participant sur son serveur Discord, vous devez avoir des privilèges d’administrateur ou de modérateur sur le serveur. Voici les étapes pour exclure un membre :

Ouvrez Discord et connectez-vous à votre serveur. Sélectionnez le membre que vous souhaitez exclure dans la liste des membres du serveur. Cliquez sur le nom du membre sélectionné pour afficher le menu contextuel. Sur mobile, pour expulser un utilisateur de votre serveur Discord, il vous suffit de cliquer sur son profil et de sélectionner l’option « Expulser ». Dans le menu contextuel, sélectionnez l’option « Expulser” (nom d’utilisateur). Une nouvelle boîte de dialogue s’ouvrira pour vous demander de confirmer votre décision. Vous pouvez également saisir une raison pour l’expulsion dans cette boîte de dialogue. Une fois que vous avez confirmé votre décision, cliquez sur le bouton « Expulser » pour terminer l’action.

Une fois que vous avez expulsé un participant, il ne pourra plus accéder au serveur et ne pourra pas voir les messages ou les canaux du serveur.

Est-il possible de revenir sur une exclusion d’un utilisateur sur Discord ?

Il est possible de revenir sur l’exclusion d’un participant sur Discord. Contrairement au bannissement qui est une mesure permanente, l’exclusion est une mesure temporaire et Il est possible de réinviter le membre à tout moment. Si vous souhaitez que le membre revienne sur le serveur, vous devrez lui envoyer une nouvelle invitation ou lui permettre de rejoindre en générant une invitation à partir des paramètres du serveur.

En tant qu’administrateur ou modérateur, il est important de prendre des mesures immédiates pour prévenir des problèmes plus importants et garantir un environnement sain pour les membres du serveur. L’expulsion temporaire est un choix utile pour les cas où une personne ne suit pas les règles du serveur. Il convient toutefois de se rappeler que des expulsions répétées peuvent avoir des conséquences plus graves.

En conclusion, l’expulsion temporaire est un moyen efficace de maintenir un serveur Discord sûr et agréable. Les propriétaires et les administrateurs du serveur peuvent utiliser cette fonction pour modérer le comportement des membres et assurer un environnement accueillant pour tous.

Bannir des membres sur Discord : tout ce que vous devez savoir

En tant qu’administrateur ou propriétaire de serveur sur Discord, vous pouvez rencontrer des situations où l’expulsion ou le déplacement d’un participant ne suffit pas à maintenir l’ordre et la sécurité du serveur. Dans de tels cas, vous pouvez choisir de bannir l’utilisateur du serveur. Bien que cela puisse sembler une mesure extrême, parfois cela peut être le seul choix disponible pour préserver l’intégrité du serveur.

Le bannissement sur Discord est une action de modération qui supprime un membre du serveur de manière permanente. Contrairement à l’expulsion, le bannissement empêche l’utilisateur banni de rejoindre à nouveau le serveur. On utilise souvent cette mesure en cas de violations graves des règles du serveur, de comportements inappropriés répétés ou de harcèlement. Les propriétaires et les administrateurs du serveur ont le pouvoir de prendre des mesures pour protéger leur communauté, et le bannissement peut être une option nécessaire pour préserver l’intégrité et la sécurité du serveur.

Comment bannir un membre sur Discord ?

Pour bannir un membre de Discord, les administrateurs ou les modérateurs doivent disposer des autorisations nécessaires. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez Discord et connectez-vous à votre serveur. Cliquez sur le nom d’utilisateur que vous souhaitez exclure dans la liste des membres. Cliquez sur « Bannir » dans le menu contextuel qui apparaît. Confirmez que vous souhaitez exclure le participant en cliquant sur le bouton « Bannir » dans la fenêtre contextuelle. Lors du bannissement d’un participant sur Discord, il est possible d’ajouter une raison dans la boîte de dialogue qui apparaît. De plus, il est également possible de supprimer tous les messages écrits sur votre serveur par cet utilisateur. Une fois que vous avez confirmé votre décision, cliquez sur le bouton « Bannir » pour terminer l’action. Le participant sera immédiatement exclus du serveur et ne pourra plus accéder à celui-ci.

Il est important de noter que le bannissement est une mesure permanente, et qu’il peut être difficile de revenir en arrière une fois la décision prise. Les administrateurs doivent donc prendre le temps de réfléchir avant de prendre une telle décision.

Est-il possible de revenir sur un bannissement de membre sur Discord ?

Il est possible de revenir sur un bannissement de membre sur Discord, mais cela dépend de la façon dont le bannissement a été effectué. Si le bannissement a été effectué par erreur ou si l’administrateur souhaite revenir sur sa décision, il peut annuler le bannissement. Pour ce faire, l’administrateur doit se rendre dans les paramètres du serveur, cliquer sur l’onglet « Bannissements », rechercher le nom de l’utilisateur banni et cliquer sur le bouton « Annuler le bannissement ».

Cependant, si le bannissement a été effectué pour une raison valable et que l’administrateur ne souhaite pas annuler sa décision, il n’y a pas de moyen simple pour l’utilisateur banni de revenir sur le serveur. Dans certains cas, l’utilisateur peut contacter l’administrateur pour discuter de la situation et demander à être réintégré sur le serveur. Cependant, cela dépendra de la décision de l’administrateur et de la gravité de l’infraction commise par l’utilisateur banni.

Le bannissement sur Discord est une mesure de modération pour protéger les serveurs contre les utilisateurs qui ne respectent pas les règles de la communauté

C’est une mesure extrême qui doit être utilisée avec précaution. L’administrateur doit vérifier que l’infraction est suffisamment grave avant d’exclure un utilisateur et communiquer clairement les règles pour éviter les erreurs.

En conclusion, les administrateurs peuvent expulser ou bannir des utilisateurs comme mesure de modération. Ils doivent prendre en compte la situation et justifier leur action pour que les utilisateurs comprennent la décision. Les expulsions et les bannissements ont des conséquences importantes et doivent être utilisés avec précaution.

