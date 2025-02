Xiaomi 15 Ultra : c’est officiel et c’est pour bientôt !

Le Xiaomi 15 Ultra se dévoile avant l’heure ! Une fuite massive révèle ses caractéristiques, son design et sa date de lancement. La firme, l’un des leaders du marché Android, s’apprête à frapper fort avec ce nouveau flagship prévu pour 2025, successeur du Xiaomi 14 Ultra. Avec l’annonce officielle déjà faite pour sa sortie, vous l’aurez bientôt en main. Focus sur ce qu’on sait.

Une fenêtre de lancement pour le Xiaomi 15 Ultra

Lei Jun a officialisé l’annonce sur Weibo, annonçant que le smartphone sera disponible d’ici la fin du mois de février 2025. Le Xiaomi 15 Ultra serait présenté en Chine le 26 février 2025. Pour l’international, le smartphone pourrait être dévoilé lors du Mobile World Congress (MWC) 2025 à Barcelone, du 3 au 6 mars. La commercialisation mondiale viendra peu après.

Même sans l’officialisation, on se doutait bien que ce smartphone ne tarderait pas à faire son entrée. En effet, le Xiaomi 15 Ultra a récemment fait une apparition sur Geekbench AI. Bien que son nom ne soit pas explicitement mentionné dans la fiche, le numéro de modèle 25010PN30G est bien associé à la version globale de l’appareil. Par ailleurs, une courte vidéo montrant ce qui semble être une maquette du Xiaomi 15 Ultra circule actuellement sur les réseaux sociaux.

Un design retravaillé et une signature Leica affirmée

Une vidéo fuitée révèle également un quadruple capteur photo arborant fièrement le logo Leica. Cela confirme alors la poursuite de la collaboration entre les deux marques. Le module photo est redessiné avec un agencement inédit du flash LED. À l’avant, l’écran AMOLED LTPO conserverait des bordures ultra-fines et une luminosité record.

Le Xiaomi 15 Ultra s’annonce comme un véritable photophone. Ci-dessous ses caractéristiques présumées :

50 MP LYT-900 (capteur principal)

50 MP Samsung JN5 (ultra grand-angle)

50 MP Sony IMX858 (téléobjectif)

200 MP Samsung HP9 (périscope 5x)

32 MP (selfie)

Sous le capot, on retrouverait un Snapdragon 8 Elite (8 Gen 4), jusqu’à 16 Go de RAM, et 1 To de stockage. La batterie de 5 500 mAh bénéficierait d’une charge ultra-rapide de 120W filaire et 80W sans fil.

Un flagship taillé pour dominer 2025 ? Entre design premium, caméra de pointe et performances solides, le Xiaomi 15 Ultra pourrait bien être l’un des smartphones les plus marquants de l’année. Reste à voir si Xiaomi saura surprendre sur son prix et ses fonctionnalités logicielles ! D’ailleurs, saviez-vous qu’il sortira également avec le SU7 Ultra, la voiture électrique de la même marque ? Et oui, ça bouge bien du côté de Xiaomi cette année.