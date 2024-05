Soyons honnêtes, le choix n’est pas toujours facile lorsqu’il s’agit de choisir parmi les grandes variétés de modèles Xiaomi. Prenons l’exemple des séries Xiaomi 13 et Xiaomi 13 T. Même si elles partagent de nombreux points communs, elles présentent tout de même quelques différences notables. Et c’est exactement la différence entre ces deux séries que l’on va découvrir dans cet article.

La gamme Xiaomi (anciennement Mi) : pour les adeptes de performances

La série Xiaomi, à l’image du modèle 13 Ultra, représente le summum de l’innovation et des performances pour ce constructeur. Les smartphones issus de cette gamme rivalisent bien avec les meilleurs smartphones du marché.

Ces flagships bénéficient d’une fiche technique prometteuse, incluant : des écrans AMOLED ou OLED de résolution QHD+, rafraîchis à 120 Hz. Les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra sont tous équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 2. Elle est couplée avec une mémoire vive allant de 8 à 16 Go de RAM, selon la variante. Ces smartphones offrent des performances extrêmes pour faire tourner vos applications et jeux 3D gourmands en ressources, sans signe de ralentissement.

Néanmoins, les belles choses ont toujours un prix. Il faudra compter au minimum 600 euros pour une Xiaomi 13 et jusqu’à 1400 euros pour un 13 Ultra. Visiblement, le géant chinois cible les technophiles prêts à payer plus cher pour avoir le maximum en toutes circonstances. Une connectivité 5G, Wi-Fi 6 (E) et une étanchéité IP68 complètent les atouts premium de cette série.

La série « T » : pour les budgets un peu plus serrés

Autant le dire directement, les 13T et 13T Pro rivalisent bien avec les meilleurs photophones du marché. Ils offrent cependant une fiche technique légèrement en retrait par rapport au haut de gamme. Ces smartphones embarquent des puces Dimensity 8200 ultra ou Dimensity 9200+ pour des performances moins véloces, mais tout aussi convaincantes. C’est aussi ce qui leur permet d’afficher un meilleur rapport qualité-prix.

Les Xiaomi T embarquent de généreux écrans AMOLED de 6,67 pouces, rafraîchis à 144 Hz pour une expérience fluide. Leur plus grand atout ? Ces appareils proposent presque les mêmes caractéristiques techniques que la gamme Xiaomi pour un tarif nettement plus abordable. Pour l’obtenir, vous devez prévoir entre 500 et 800 euros, selon le modèle choisi. C’est l’option idéale pour les utilisateurs à la recherche d’un photophone haut de gamme, avec un budget plus serré.

Il vous reste maintenant à définir vos priorités et à choisir la gamme qui vous correspond le mieux entre ces deux séries.