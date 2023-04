Comment choisir un nom de domaine ? 6 conseils pour ne pas se tromper !

Un nom de domaine est l’équivalent d’une adresse postale sur le web. Il apparaît

notamment dans la barre de navigation d’une fenêtre web. Par exemple, idealogeek.fr est

un nom de domaine.

Prendre un nom de domaine est crucial pour la visibilité et la crédibilité de votre site web. Il ne suffit pas de trouver un nom qui sonne bien, mais également facile à retenir et à taper dans la barre d’adresse. Votre nom doit être facile à retenir et à taper dans la barre d’adresse pour vos visiteurs. Il doit également refléter l’activité de votre site web. Prenez le temps de bien réfléchir avant de sélectionner votre nom de domaine car c’est l’une des clés de votre visibilité sur le web. Ne le choisissez donc pas à la légère.

Cet article vous donne 6 conseils pour adopter un nom de domaine répondant à vos besoins et qui vous permet de vous démarquer de la concurrence. Ne minimisez pas l’importance de cet élément, car le choix du nom de domaine est compliqué et primordial pour éviter des problèmes irréversibles.

Les avantages d’acheter un nom de domaine pour votre site web

Acquérir un nom de domaine apporte de nombreux avantages. Tout d’abord, cela donne un aspect plus professionnel à votre site web. Les visiteurs ont tendance à éviter les sites avec une adresse gratuite incluant le nom du fournisseur d’accès. En outre, posséder un nom de site web garantit le maintien de votre référencement en cas de changement d’adresse par le fournisseur d’accès. Le nom de votre site est également plus facile à retenir. Un achat de nom de domaine est donc un investissement important pour votre entreprise, car cela vous permet de sécuriser votre présence en ligne et d’éviter de perdre du temps, de l’argent et des efforts en cas de changement d’adresse.

1 – Opter pour un nom de domaine court et facile à retenir

Votre nom de domaine doit être facile à retenir pour vos visiteurs. Évitez les noms de domaine longs ou difficiles à épeler. Optez plutôt pour un nom court et facile à mémoriser. Évitez également les noms de domaine avec des caractères spéciaux tels que des tirets ou des chiffres (si votre nom de site web comporte deux mots, vous pouvez toutefois utiliser un tiret pour les séparer). Pour assurer l’efficacité de votre URL, respectez certaines règles. Évitez les noms de domaine trop longs et privilégiez un ou deux mots. Évitez donc les noms de domaine compliqués à écrire ou à épeler.

Attention également aux homophones ou aux mots qui se ressemblent mais qui ne s’écrivent pas de la même manière. Évitez-les pour éviter toute confusion de la part des internautes.

2 – Sélectionner un nom de domaine qui reflète votre activité

Il doit être en cohérence avec le contenu de votre site web. Il est également important d’opter un nom de site web représentant votre marque pour éviter de perdre des visiteurs qui taperaient directement votre nom de marque dans leur navigateur.

Il faut savoir que si votre nom de marque est peu concurrentiel dans les moteurs de recherche, l’inclure dans votre URL vous donnera de grandes chances d’apparaître en haut des résultats de recherche sans effort supplémentaire de référencement.

3 – Choisir son nom de site web en considérant la concurrence et les extensions disponibles

Avant de prendre votre nom de site web, il est primordial de vérifier la concurrence et les extensions disponibles. Évitez de réserver votre URL dans des extensions peu communes, cela pourrait perturber les visiteurs. Pour plus de sécurité, réservez votre nom dans plusieurs extensions (.fr, .com, .net, etc.) pour éviter les problèmes avec la concurrence. Si vous comptez vous implanter dans différents pays, n’hésitez pas à réserver les extensions correspondantes. Pensez également à prendre un .com pour éviter que d’autres personnes ne vous prennent votre adresse web et ne vous le revendent à prix élevé plus tard.

4 – Vérifier que votre nom de domaine n’est pas une marque déposée

Il est essentiel de faire des recherches approfondies pour vérifier que celui-ci ne porte pas atteinte à des marques déposées. Si vous utilisez un nom de site web qui est déjà une marque déposée, cela peut entraîner des litiges juridiques coûteux. Utilisez des outils tels que l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour effectuer une recherche de disponibilité de nom de domaine. De plus vérifier que votre choix ne porte pas atteinte à une marque déposée. Il est également important de prendre en compte la nature de vos activités et d’éviter les noms de domaine trop similaires à ceux d’entreprises déjà établies dans votre secteur d’activité.

5 – Éviter les noms de domaine génériques

Les noms de domaine génériques comme « voyage » ou « mode » sont très convoités, mais ils sont également très difficiles à obtenir. Ces noms de domaine sont souvent déjà pris et sont très concurrentiels dans les moteurs de recherche. Évitez donc les noms trop génériques et optez plutôt pour une adresse de site web qui reflète votre activité de manière plus précise.

Inclure un mot-clé dans le nom de domaine est un bon moyen d’améliorer ses performances

dans les résultats d’un moteur de recherche. Jeandurand-plombier.fr est plus significatif que

jeandurand.fr pour Google, dans le cas d’une requête concernant un plombier.

6 – Fixez son choix sur un nom de domaine évolutif

Lorsque vous choisissez un nom de domaine, il est important d’avoir une vision à long terme. Votre activité peut évoluer et changer avec le temps. Ainsi, votre nom de domaine doit être en mesure de suivre cette évolution. Évitez donc d’arrêter votre choix sur des noms de domaine trop spécifiques à un produit ou à une région géographique. Cela peut limiter votre expansion future. Au lieu de cela, optez pour un nom de domaine plus général qui a plus de potentiel pour évoluer avec votre entreprise.

En suivant ces 6 conseils, vous pouvez choisir un nom de domaine qui répond à vos besoins et qui vous permet de vous démarquer de la concurrence. N’oubliez pas que le nom de domaine est l’une des clés de votre visibilité sur le web. Il doit être facile à retenir, à taper et en lien avec votre activité. Prenez donc le temps de bien réfléchir avant de prendre votre nom de domaine.

