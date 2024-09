Comment savoir si vous êtes bloqué sur Snapchat ?

Lorsque vous êtes bloqué sur Snapchat, vous ne pouvez plus accéder au contenu ni aux informations de la personne. Les raisons pour lesquelles une personne pourrait vous bloquer varient, allant de disputes personnelles à des préoccupations de sécurité. Snapchat ne vous alerte pas directement. 🤔 Cependant, si vous remarquez que la personne disparaît de votre liste de contacts et que vous ne pouvez plus lui envoyer de messages, c’est un signe possible de blocage. Pas de panique. Il existe plusieurs techniques pour vérifier cela. Découvrez les méthodes pour déterminer si vous avez été bloqué sur Snapchat par quelqu’un.

6 méthodes pour savoir si vous avez été bloqué sur Snapchat

Voici 6 techniques pour vérifier si vous êtes exclu par quelqu’un. Utilisez ces méthodes pour obtenir des indices clairs sur votre statut avec ce contact.

VOIR AUSSI : 7 règles pour développer votre marque sur les réseaux sociaux

1. Profil disparu de votre liste d’amis 👤

Vérifiez la section « Mes Amis » dans votre onglet Profil pour voir si le contact est toujours présent. Si son nom a disparu de votre liste, cela peut indiquer un blocage. Cependant, il se peut aussi qu’il vous ait simplement supprimé de sa liste d’amis, ou qu’il ait supprimé son compte. Si vous n’avez plus accès à son profil, cela peut confirmer un blocage.

2. Recherchez son profil 🔍

Pour commencer, essayez de rechercher le nom d’utilisateur de la personne que vous suspectez de vous avoir bloqué. Si vous ne trouvez aucun résultat, cela suggère fortement que vous pourriez être bloqué. Toutefois, cela ne confirme pas le blocage à 100%. L’absence du nom du contact dans la barre de recherche en haut de l’écran Chat peut signifier que la personne vous a bloqué ou a supprimé son compte.

3. Essayez d’envoyer un message 📩

Pour déterminer si vous êtes bloqué sur Snapchat, essayez d’envoyer un message à la personne. Vérifiez votre historique de discussions si vous avez déjà communiqué avec elle auparavant. Si le message ne part pas et que vos anciens échanges ne sont plus visibles, il est probable que vous soyez bloqué. Cette méthode est particulièrement utile si vous avez eu des conversations précédentes avec ce contact.

4. Vérifiez les spectateurs des stories 👁️

Pour savoir si vous avez été bloqué sur Snapchat, consultez la liste des spectateurs de vos propres Stories. Si le nom de la personne, qui apparaissait auparavant, est désormais absent, cela peut indiquer qu’elle vous a bloqué. Assurez-vous de vérifier cette liste pour obtenir un indice supplémentaire sur le statut de votre contact.

VOIR AUSSI : Snapchat : 15 astuces pour optimiser votre expérience !

5. Vérifiez les groupes communs 📋

Si vous faisiez partie d’un groupe commun avec la personne suspectée de vous avoir bloqué, il est utile de vérifier sa présence dans ce groupe. Cherchez si elle est toujours membre. Si son nom n’apparaît plus dans la liste des membres, cela pourrait signifier qu’elle vous a bloqué, surtout si vous pouviez la voir auparavant. Cette vérification peut vous aider à obtenir des indices sur votre statut avec ce contact.

6. Cherchez le profil depuis un autre compte 👤

Utilisez un autre compte, soit votre secondaire ou celui d’un ami, pour confirmer que quelqu’un vous a bloqué sur Snapchat. Si vous pouvez voir le profil de la personne recherchée depuis ce compte, mais pas depuis le vôtre, cela indique probablement un blocage. Si le profil apparaît normalement sur un autre compte mais pas sur le vôtre, vous êtes certainement bloqué. Cette méthode permet de distinguer un blocage d’une simple suppression de compte.

Comment bloquer quelqu’un sur Snapchat 🚫 ?

Pour bloquer un utilisateur sur Snapchat, procédez comme suit :

Lancez l’application et accédez à l’onglet Chat (représenté par une bulle de discussion). Trouvez le profil de la personne que vous souhaitez bloquer et appuyez longuement dessus. Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez « Gérer l’amitié ». Choisissez « Bloquer », puis confirmez en appuyant à nouveau sur « Bloquer ».

Cette opération supprime immédiatement la personne de votre liste de contacts dans l’onglet Chat.

VOIR AUSSI : Snapchat : de nouvelles mesures contre la sextorsion des ados !

Comment débloquer quelqu’un sur Snapchat 🔓 ?

Pour débloquer un utilisateur sur Snapchat, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application et allez dans l’onglet Chat. Appuyez sur votre icône de profil en haut à gauche. Accédez aux Paramètres en haut à droite. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Utilisateurs bloqués. Vous verrez la liste des personnes que vous avez bloquées. Appuyez sur la croix à côté du nom de la personne pour la débloquer, puis confirmez en appuyant sur Oui.

Notez que le contact débloqué ne réintègre pas automatiquement votre liste d’amis.

Bonus vidéo : Tuto pour savoir qui nous a bloqué sur Snapchat !