Snapchat : de nouvelles mesures contre la sextorsion des ados !

Snapchat représente l’une des plateformes sociales les plus populaires auprès des adolescents. De nouvelles mesures de sécurité sont mises en place pour lutter contre les escroqueries. Nous parlons notamment de « sextorsion » ciblant les jeunes utilisateurs de Snapchat. Ces nouvelles fonctionnalités comprennent des avertissements supplémentaires et des blocages régionaux.

La sextorsion est une forme de chantage où une personne menace de divulguer des informations compromettantes. Pour éviter cela, les victimes doivent payer. Ce paiement peut prendre plusieurs formes : de la monnaie, des faveurs sexuelles ou d’autres formes de compensation. Typiquement, les images ou vidéos compromettantes sont obtenues par le biais d’activités sexuelles en ligne. C’est une forme de cybercriminalité sérieuse et souvent traumatisante pour les victimes. Selon le FBI, ce phénomène augmente considérablement le taux de suicide.

Nouveaux avertissements de Snapchat pour les adolescents

Pour éviter la sextorsion, Snapchat introduit des avertissements proactifs. Ils apparaissent lorsque les utilisateurs reçoivent des demandes d’amis de personnes suspectes ou inconnues. Les adolescents recevront un message de quelqu’un que d’autres ont bloqué ou signalé. L’avertissement présente des options pour signaler ou bloquer la personne. Vous pouvez aussi simplement appuyer sur « OK » pour discuter avec elle.

L’application Snapchat empêchera également complètement la réception d’une demande d’ami lorsqu’elle provient d’un compte sans amis communs.

Ces messages d’alerte visent à sensibiliser les jeunes aux dangers potentiels des interactions en ligne avec des inconnus. Ils incluent des conseils sur la manière de reconnaître et de signaler des comportements suspects.

De plus, des notifications rappellent aux jeunes utilisateurs de ne jamais partager de contenu sensible avec quiconque en ligne. L’objectif est d’éduquer sur les pratiques sûres et responsables lors de l’utilisation de la plateforme. Cela encourage chacun à protéger sa vie privée et savoir se mettre en sécurité.

Les blocages régionaux pour éviter les arnaques

En réponse à l’augmentation des cas de sextorsion, Snapchat vient également d’instaurer des blocages géographiques. Ceux-là empêchent les utilisateurs de certaines régions d’envoyer des demandes d’amis à des adolescents dans d’autres zones géographiques. Cette mesure vise à réduire le nombre de contacts non sollicités et potentiellement dangereux que les jeunes peuvent recevoir.

Ces blocages régionaux sont basés sur des données d’incidents rapportés. Ils permettent à l’application de cibler efficacement les zones à haut risque. C’est une réelle couche supplémentaire de protection.

En résumé, ces nouvelles mesures de sécurité montrent l’engagement continu de Snap à créer un environnement en ligne plus sûr pour les adolescents. Le réseau social tente également de clarifier ses paramètres de partage de position. En attendant, vous pourrez toujours prendre des mesures pour protéger vos enfants des menaces en ligne.