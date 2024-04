Snapchat : 15 astuces pour optimiser votre expérience !

Les astuces de Snapchat sont de véritables joyaux cachés, prêts à être découverts. Cette plateforme regorge de fonctionnalités incroyables, mais les trouver peut s’avérer un défi. Grâce à quelques manipulations simples, vous pouvez débloquer tout un monde d’opportunités. Maîtriser ces 15 astuces vous permettra d’explorer pleinement le potentiel de Snapchat pour votre marque.

1. Tester les nouveautés avec la version bêta

Rejoindre la version bêta de Snapchat vous permet d’accéder aux toutes dernières fonctionnalités avant leur sortie officielle. En vous inscrivant dans les paramètres de l’application, vous pouvez tester les nouveautés en avant-première. Cette opportunité vous offre un aperçu des nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux filtres, des améliorations de l’interface utilisateur, et des fonctionnalités de réalité augmentée plus avancées. De plus, en participant à cette version, vous contribuez au développement de Snapchat en fournissant des retours d’expérience qui peuvent influencer les futures mises à jour.

2. Capturer des snaps sans notification

Une autre astuce pour maximiser votre utilisation de Snapchat consiste à capturer des snaps sans alerter l’expéditeur. Cela peut améliorer votre expérience en vous permettant de sauvegarder des moments sans que vos contacts ne soient informés. Suivez ces étapes simples pour maîtriser cette méthode discrète. Tout d’abord, ouvrez le snap et activez le mode avion pour couper toute connexion. Ensuite, prenez une capture d’écran. Puis, déconnectez-vous de Snapchat avant de désactiver le mode avion. Assurez-vous de tester cette astuce avec un ami pour en vérifier l’efficacité.

3. Décoder les icônes et emojis

Comprendre les symboles est essentiel dans l’expérience de Snapchat. Chaque icône et emoji associé aux noms de vos amis a une signification précise sur Snapchat. Les flèches, carrés et cercles indiquent le statut des snaps que vous envoyez, lisez ou capturez. Quant aux emojis, ils décrivent la nature de votre relation, qu’il s’agisse de meilleurs amis, de séries de snaps, et plus encore. Prenez le temps de vous familiariser avec ces symboles pour optimiser vos interactions sociales sur Snapchat.

4. Vérifier qui a vu votre story

Comprendre qui regarde votre story est important pour évaluer l’engagement de votre audience sur Snapchat. Accédez à « Mes Stories », choisissez votre story et appuyez sur l’icône en forme d’œil. Une liste apparaîtra, révélant qui a vu chaque segment de votre story.

5. Jouer avec les lenses et effets spéciaux

C’est une fonctionnalité qui transforme votre expérience Snapchat en un moment ludique et créatif. En mode selfie, vous pouvez facilement accéder aux Lenses en maintenant votre doigt appuyé sur votre visage. Cela ouvre un éventail d’effets spéciaux fascinants. En glissant votre doigt, vous pouvez tester différentes options, ajoutant ainsi une dimension de plaisir et de surprise à vos snaps. Ces fonctionnalités interactives enrichissent votre expérience sur Snapchat, vous permettant de vous amuser tout en capturant des moments spéciaux.

6. Sauvegarder vos snaps avec Memories

Si vous souhaitez conserver un snap précieux ou autre, ne vous inquiétez pas, il existe une solution. Memories vous permet de sauvegarder vos snaps favoris en toute simplicité. Pour enregistrer un snap dans Memories, il vous suffit de le prendre et de le glisser vers le bas de l’écran. De plus, vous pouvez configurer Snapchat pour sauvegarder automatiquement vos stories dans Memories.

7. La snap Map

La Snap Map est bien plus qu’une simple carte. Elle vous permet de localiser vos amis et de découvrir des snaps publics de divers endroits, ajoutant ainsi une dimension interactive à votre expérience Snapchat. Pour y accéder, pincez l’écran depuis la vue caméra. Utilisez cette fonctionnalité pour rester connecté avec vos amis, suivre leurs aventures, et explorer les snaps capturés aux quatre coins du monde.

8. Le mode fantôme

Le mode fantôme de la Snap Map est une stratégie indispensable pour ceux qui accordent de l’importance à leur vie privée sur Snapchat. En activant cette fonctionnalité, vous avez le pouvoir de dissimuler votre localisation à tous vos amis ou à une sélection spécifique. Cette capacité à contrôler qui peut suivre vos déplacements renforce votre sécurité en ligne et protège votre intimité.

9. Filtres et stickers personnalisés

Après avoir capturé votre snap, débloquez un monde de créativité en ajoutant des filtres et des stickers. Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour appliquer différents filtres qui donnent une touche unique à votre snap. Ensuite, appuyez sur l’icône sticker pour ajouter des emojis, des Bitmojis et bien plus encore. Vous avez la liberté de redimensionner et de repositionner ces éléments selon vos préférences. Cela vous permet ainsi de personnaliser chaque snap à votre image.

10. Créez votre avatar personnalisé avec un Bitmoji

Intégrer un Bitmoji personnalisé à vos snaps est une des astuces incontournable pour enrichir votre expérience Snapchat. En créant ou en liant votre Bitmoji via les paramètres de l’application, vous pouvez ajouter une touche personnelle et ludique à vos interactions. Vous avez la possibilité de personnaliser votre Bitmoji pour qu’il reflète votre identité de la manière la plus fidèle possible.

11. Économiser les données mobiles

Une astuce non négligeable et extrêmement utile sur Snapchat est l’activation de l’option « Économiseur de données ». Trouvez cette fonctionnalité dans les paramètres, sous « Gérer », et activez-la. Cette action réduira considérablement l’utilisation de données en arrière-plan et lors de l’utilisation de certaines fonctionnalités de Snapchat.

12. Retirer un Snap de votre Story

Une des astuces pratique et essentielle sur Snapchat est la possibilité de retirer un snap de votre story si vous changez d’avis. Pour ce faire, accédez à « Mes Stories », repérez le snap en question, maintenez votre doigt appuyé dessus, puis sélectionnez « Supprimer ».

13. Fixez des emojis sur les objets en mouvement

Ajoutez du dynamisme et du charme à vos vidéos Snapchat en fixant un emoji sur une cible en mouvement. En enregistrant une vidéo mettant en vedette un objet en mouvement, puis en sélectionnant l’emoji désiré et en le redimensionnant, vous pouvez le fixer sur l’objet en le maintenant appuyé. Snapchat rechargera la vidéo, et l’emoji suivra les mouvements de la cible, offrant ainsi une touche d’originalité et de divertissement à vos snaps.

14. Les multi snap

Avec les multi snaps de Snapchat, vous pouvez enregistrer jusqu’à six vidéos consécutives pour capturer des moments plus longs. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton de capture et de le maintenir enfoncé pour enregistrer une vidéo. Ensuite, continuez à enregistrer en maintenant le bouton enfoncé après la fin de la première vidéo. Une fois toutes les vidéos enregistrées, vous pouvez sélectionner vos préférées à partager.

15. Des snaps illimités

Pour une expérience Snapchat indispensable, utilisez la fonctionnalité permettant d’envoyer un nombre illimité de Snaps. En réglant les Snaps sur illimité, ils resteront à l’écran jusqu’à ce que votre destinataire tape dessus. De plus, les clips vidéo se boucleront à l’infini. Cela offre ainsi à vos amis la possibilité de les regarder encore et encore. Pour une photo, prenez-la et touchez l’icône de l’horloge pour sélectionner la durée de visibilité, puis choisissez le symbole de l’infini. Pour une vidéo, capturez-la et sous l’icône du trombone, appuyez sur l’icône de la flèche circulaire pour activer la boucle infinie.

Chaque astuce révèle une nouvelle façon d’utiliser Snapchat, transformant votre expérience quotidienne sur l’application. Que vous cherchiez à impressionner vos amis avec votre créativité ou à promouvoir votre marque de manière innovante, ces fonctionnalités sont des outils puissants pour enrichir votre présence sur Snapchat.

