Comment devenir consultant SEO ? Missions, qualités, formation et conseils

Nous sommes en plein dans l’ère du numérique et la concurrence est très rude pour les sites internet qui veulent être bien visibles. Cela nécessite des compétences particulières et des tâches qui relèvent du domaine du référencement SEO. Si vous êtes intéressé par tout ce qui s’y rapporte, vous pouvez devenir un consultant en référencement.

Devenir consultant SEO : les missions !

Le métier de consultant SEO a pour objectif principal, une meilleure audience pour un site internet, ce qui passe par un accroissement de la visibilité. En tant que référenceur web, vous serez amené à concevoir des stratégies SEO pour apporter des solutions à des sites internet. Vous pourrez également intervenir au moment de la création d’un site.

Le référencement naturel des entreprises en ligne dans les moteurs de recherche tels que Google est la priorités d’un consultant SEO.

Surtout, vous devez vous atteler à ce que les sites ou pages à référencer occupent une meilleure place sur Google, le leader dans ce domaine. Ce ne sera pas vain, puisqu’il s’agit du plus puissant outil actuel. Il est doté de plusieurs leviers techniques et de sémantiques qui vous seront bénéfiques. Il est aussi plus populaire que les autres, ce qui signifie que les internautes y viennent beaucoup plus que sur les autres moteurs de recherche. Pour devenir consultant en référencement naturel, il faut s’attendre à réaliser différentes tâches comme :

La sécurisation d’un site internet,

L’optimisation des contenus,

La structuration des contenus,

Les backlinks, etc.

Pour réaliser toutes ces missions, le référenceur web dispose de divers moyens et outils. Ils lui serviront à mettre en place sa stratégie SEO, ce qui ne peut se faire sans un audit seo du site web. C’est cette première étape qui permettra de déceler et comprendre les problèmes. Le consultant SEO pourra alors établir un plan précis qui permettra de redresser la barre.

En dehors de l’audit technique, il y a également le benchmark et la sémantique qui peuvent servir. Grâce à la stratégie SEO mise en place, le site internet doit pouvoir se faire connaître davantage. Ce qui signifierait qu’il est monté dans le classement des moteurs de recherche. Deux critères sont principalement pris en compte par le référenceur web. Il y a les critères on-page fait de critères techniques et de critères éditoriaux. Il y a aussi les critères off-page où on retrouve les backlinks.

Les qualités requises pour devenir consultant SEO

Devenir un bon référenceur web nécessite de :

Posséder des compétences et des connaissances solides en matière de référencement naturel . Cela permettra de pouvoir travailler avec Google Search Console, faire du netlinking, des redirections, etc.

. Cela permettra de pouvoir travailler avec Google Search Console, faire du netlinking, des redirections, etc. Savoir créer un site web et maîtriser les langages HTML, PHP, CSS et JS . Cela concerne pareillement les outils WordPress, Prestashop ou encore Drupal.

. Cela concerne pareillement les outils WordPress, Prestashop ou encore Drupal. Être ouvert à toutes les possibilités au point de passer le SEO pour se diriger vers le SEA ou d’autres leviers marketing si cela s’avère nécessaire.

si cela s’avère nécessaire. Il faudra procéder très souvent au suivi de positionnement de mots clés , et les transmettre. Cela concerne également tous les renseignements liés au référencement naturel.

, et les transmettre. Cela concerne également tous les renseignements liés au référencement naturel. Le référenceur SEO doit maîtriser les outils bureautiques comme Excel, Word, Powerpoint ainsi que des logiciels et outils dédiés au SEO : SemRush, Ahrefs, Majestic, Screaming Frog, Google Search Console, .

comme Excel, Word, Powerpoint ainsi que des logiciels et outils dédiés au SEO : SemRush, Ahrefs, Majestic, Screaming Frog, Google Search Console, . L’univers du web change constamment et les techniques SEO ne cessent d’évoluer. La veille est donc essentielle pour que le consultant en référencement naturel puisse être à la pointe des dernières tendances dans le domaine.

pour que le consultant en référencement naturel puisse être à la pointe des dernières tendances dans le domaine. Pour devenir un bon consultant SEO, il faut être curieux, humble, rigoureux, patient et persévérant. L’esprit de synthèse est aussi de bonne qualité.

Dans le cas où le consultant SEO voudrait travailler en freelance, il devra être pédagogue et un bon communicant. Il doit savoir travailler en équipe, tisser et maintenir des relations. En effet, il sera amené à travailler parfois avec des rédacteurs, des UX designers ou encore des développeurs. Pour que tout se passe dans de bonnes conditions, le référenceur web devra bien s’entendre avec ses collègues.

On ne devient pas consultant en référencement naturel du jour au lendemain. Il faut suivre une formation et surtout pratiquer. Cela est nécessaire et ouvre la porte sur plusieurs débouchés intéressants.

Quelle formation pour devenir un référenceur web ?

Les cursus de formations spécifiques au SEO ne sont pas nombreux. Il est possible d’avoir une licence professionnelle option Référenceur et Rédacteur web. Sinon, il est possible de faire un Bac +3 à Bac +5 en marketing digital. Malgré tout, cela ne suffit pas pour se perfectionner. Le consultant SEO travaille souvent en solitaire. Pour vite acquérir des connaissances, c’est de les appliquer en même temps grâce à la création de son propre site. Il faudra s’entraîner avec et essayer de le positionner naturellement.

Beaucoup de consultants SEO sont autodidactes et la meilleure formation pour ce métier et l’expérience sur des cas concrets. L’idéal est donc de se perfectionner sur ses propres sites !

D’ailleurs, le SEO est une plutôt récente puisqu’elle date à peine d’une vingtaine d’années. De ce fait, les tous premiers référenceurs SEO ont dû apprendre sur le tas. Ils sont, pour la plupart, les plus grands parmi les consultants SEO de nos jours. Cependant, si l’on peut se contenter d’apprendre en autodidacte en leur temps, les choses sont un peu différentes de nos jours. Il y a eu beaucoup d’évolutions et ce monde va très vite. Néanmoins, même si les formations sont utiles, il est important pour un bon consultant en référencement naturel, de faire régulièrement des tests.

6 conseils essentiels à suivre pour réussir dans ce métier

1. Cultivez votre curiosité, votre passion et restez en veille permanente

Le succès en tant que consultant SEO repose en grande partie sur votre capacité à rester informé des dernières tendances, mises à jour des algorithmes et meilleures pratiques du secteur. La curiosité et la passion pour le référencement naturel vous pousseront à chercher constamment de nouvelles connaissances et à vous adapter aux changements du marché. La veille permanente, notamment en lisant des blogs, en participant à des forums et en suivant des influenceurs du secteur, est essentielle pour rester à jour et maintenir votre expertise.

2. Testez et analysez en permanence

Le monde du référencement naturel est en constante évolution, et ce qui fonctionne aujourd’hui peut ne pas fonctionner demain. Pour réussir dans ce métier, il est crucial d’adopter une approche basée sur les tests et l’analyse. Essayez différentes techniques et stratégies, mesurez les résultats et ajustez en conséquence. En procédant ainsi, vous développerez une compréhension approfondie de ce qui fonctionne le mieux pour différents types de sites Web et pourrez offrir des solutions personnalisées à vos clients.

3. Patience et persévérance

Le référencement naturel est un processus à long terme qui nécessite de la patience et de la persévérance. Les résultats ne sont souvent pas immédiats et peuvent prendre des mois, voire des années, pour apparaître. Pour réussir dans ce métier, il est essentiel d’adopter une vision à long terme et de ne pas se décourager face aux défis ou aux résultats lents. En persévérant et en restant concentré sur les objectifs à long terme, vous pourrez aider vos clients à atteindre un succès durable dans les résultats de recherche organiques.

4. Approfondissez vos compétences en analyse de données

Pour être un consultant SEO efficace, il est essentiel de savoir interpréter les données de trafic, d’engagement et de conversion. Maîtriser les outils d’analyse de données tels que Google Analytics et d’autres plateformes analytiques vous permettra de comprendre les performances d’un site Web et d’identifier les opportunités d’amélioration du référencement naturel.

5. Élargissez votre expertise en marketing de contenu

Le contenu est roi dans le monde du référencement naturel, et la capacité à créer et optimiser du contenu de qualité est une compétence précieuse pour un consultant SEO. Familiarisez-vous avec les bonnes pratiques de rédaction Web, les techniques de storytelling et l’optimisation de contenu pour les moteurs de recherche. Cela vous permettra d’aider vos clients à développer une stratégie de contenu solide et à améliorer leur classement sur Google.

6. Cultivez votre réseau professionnel

Le réseautage est important pour tout consultant, qu’il travaille en freelance ou dans une entreprise. Participez à des événements, conférences et rencontres du secteur pour échanger avec d’autres experts SEO et professionnels du marketing digital. Cela vous permettra de rester informé des tendances et d’établir des partenariats fructueux avec d’autres professionnels du secteur.

Consultant en référencement naturel : les débouchés !

Nombreux sont les consultants SEO qui travaillent en freelance. Avant d’en arriver là, vous pouvez apprendre en autodidacte, ce qui ne vous empêchera pas de suivre si vous le souhaitez un cursus en marketing digital. Il est possible de poursuivre les études dans une école du digital et de vous spécialiser en SEO. En dehors du freelance, un consultant SEO peut travailler dans une agence digitale ou en freelance. Il peut travailler en équipe sur divers projets en rapport avec le monde du numérique.

FAQ : L’essentiel à retenir pour devenir SEO Manager

Quelle est la différence entre un consultant SEO et un expert en référencement payant (SEA) ? Un consultant SEO se concentre sur l’amélioration du référencement naturel d’un site Web, tandis qu’un expert en référencement payant (SEA) gère les campagnes publicitaires payantes sur les moteurs de recherche, comme Google Ads. Combien de temps faut-il pour devenir consultant SEO ? Il n’y a pas de durée fixe pour devenir consultant SEO, car cela dépend de vos connaissances préalables, de votre expérience et de votre engagement à apprendre. En général, il faut plusieurs mois à quelques années pour acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour être un consultant SEO efficace. Quel est le salaire moyen d’un consultant SEO ? Le salaire d’un consultant SEO varie en fonction de l’expérience, de la localisation géographique et du type d’emploi (freelance ou en entreprise). En moyenne, un consultant SEO débutant peut s’attendre à gagner entre 30 000 et 40 000 euros par an, tandis qu’un consultant expérimenté peut gagner entre 50 000 et 80 000 euros ou plus. Quels sont les avantages de travailler en freelance en tant que consultant SEO ? Travailler en freelance en tant que consultant SEO offre de la flexibilité en termes d’horaire et de lieu de travail, ainsi que la possibilité de choisir les projets sur lesquels vous souhaitez travailler. Cependant, cela implique également de gérer les aspects administratifs et commerciaux de votre activité, tels que la prospection de clients et la gestion des factures. Est-il possible de combiner le référencement naturel (SEO) et le référencement payant (SEA) dans une stratégie globale ? Oui, de nombreux experts en marketing digital combinent le SEO et le SEA pour créer une stratégie de marketing en

Conclusion

Si vous voulez devenir un consultant SEO, il y a différentes manières d’y arriver. Avant tout, ce travail consiste, entre autres, à travailler sur des sites internet afin d’améliorer leur classement et leur visibilité, grâce au référencement naturel. Il est possible de se former pour devenir consultant en référencement naturel, mais les tests et recherches personnels sont nécessaires pour se perfectionner dans le domaine.