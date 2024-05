En période d’inflation, quelles solutions d’épargne sont recommandées ?

L’inflation continue d’impacter nos économies, malgré les nombreuses mesures prises par le gouvernement. Pourtant, nous ne pouvons pas arrêter d’épargner. Mais le risque avec l’inflation, c’est que nos économies peuvent perdre considérablement de valeur demain et réduire ainsi nos pouvoirs d’achat. Il est donc crucial de s’interroger sur les meilleures stratégies d’épargne à adopter pour protéger notre argent. Face à des prix en constante augmentation, il devient essentiel de trouver des solutions financières judicieuses qui préservent notre pouvoir d’achat et garantissent la croissance de nos économies personnelles.

Un compte d’épargne avec un rendement intéressant

Dans un contexte où le Livret A plafonne à 3 %, les banques mettent à votre disposition des comptes d’épargne avec un meilleur rendement. Ces offres très intéressantes s’enregistrent surtout dans le lot des banques en ligne. Ayant la possibilité de faire des économies sur les frais liés à la gestion d’une agence physique, elles ont la facilité de proposer des taux plus intéressants. En plus de proposer des rendements plus hauts, ces comptes d’épargne vous permettent d’accéder à votre argent à n’importe quel moment. Par ailleurs, sachez que les taux affichés par les banques sont en brut. Ainsi, il est capital de bien faire le calcul par rapport à un Livret A ou tout autre livret d’épargne traditionnel.

VOIR AUSSI : Quel placement pour devenir riche avec 100 000 euros ? 6 propositions réalistes

Les obligations indexées à l’inflation

Bien que les vieilles obligations subissent généralement l’inflation, il en existe qui demeurent de bons investissements. C’est par exemple le cas des obligations indexées sur l’inflation. À titre illustratif, les TIPS (Titres du Trésor protégés contre l’inflation) sont indexés sur l’IPC (Indice des Prix à la Consommation). De ce fait, les obligations augmentent au même titre que l’inflation. De plus, il faut noter que le rendement appliqué aux obligations est calculé sur un principal ajusté. Ainsi, les intérêts sont en adéquation avec les prix à la consommation.

Les métaux précieux

Les métaux précieux ont toujours été reconnus comme des valeurs sûres en période d’inflation. En cas de dévaluation monétaire ou de crise économique, ces investissements ne perdent pas leur valeur. Cependant, bien qu’ils constituent des valeurs refuges, il est important d’être vigilant. En effet, les métaux précieux comme l’argent et l’or peuvent se montrer très volatiles sur le court terme. De ce fait, ils sont à considérer comme des investissements sur le long terme. En général, ils ne sont réellement stables et avantageux que sur de longues périodes.

Les actions et ETF

Bien qu’ils soient plus risqués, les investissements en bourse constituent une alternative pour lutter contre l’inflation. Les experts du domaine conseillent de choisir des entreprises capables de gérer l’augmentation des coûts sans perdre des clients. C’est une méthode qui permet de limiter les risques liés à ce type d’investissement. D’un autre côté, les ETF peuvent aussi être une alternative pour diluer les risques. Ce sont des produits qui permettent aux investisseurs de placer l’argent dans des packages d’actions. Ainsi, le risque est partagé sur plusieurs entreprises. Les ETF offrent un bon équilibre entre risque et rendement.

Bien que ces investissements soient tous recommandés, vous devez analyser vos avoirs et objectifs pour choisir ce qui vous convient. Néanmoins, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.

L’immobilier locatif

Si vous aspirez à un investissement confortable, n’hésitez pas à opter pour l’immobilier locatif pendant la période d’inflation. De plus, les prix des biens commencent à baisser dans certaines régions. Dans certains cas, cette chute atteint un taux de 20%. Si vous avez un capital important et une bonne stratégie, l’immobilier locatif peut constituer une bonne épargne. En effet, la fixation des loyers tient compte de l’inflation. En général, ils ne subissent pas les conséquences de la crise. D’un autre côté, l’immobilier reste un bon plan pour l’avenir. Dès que vous aurez fini avec le remboursement du prêt, vous pourrez pleinement jouir de votre placement. Cependant, il est important de bien choisir la localisation de bien et de le mettre en valeur afin d’en tirer un meilleur rendement.