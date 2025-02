Février 2025 est un mois crucial pour les amateurs de nouvelles technologies, avec l’arrivée de plusieurs nouveaux smartphones sur le marché. Entre performances accrues, innovations en design et améliorations logicielles, ces modèles promettent de marquer l’année. Cela fait un moment que vous pensez changer votre téléphone ? Voici un tour d’horizon des trois smartphones les plus attendus du mois.

Samsung Galaxy S25

Il était impensable de ne pas inclure les Galaxy S25 dans la liste et ils viennent même en tête du classement. Une évidence. Les précommandes ont déjà débuté, mais la sortie officielle est prévue dans quelques heures : le 7 février. En les précommandant maintenant, vous bénéficierez de réductions allant jusqu’à 523 euros en revendant un ancien appareil. De plus, des remises de 30 % sont applicables sur les Galaxy Watch et Buds.

Samsung renouvelle sa gamme de smartphones haut de gamme avec ces modèles, qui embarquent tous une puce Snapdragon 8 Elite. Cette dernière leur confère non seulement une puissance de calcul accrue, mais également des capacités avancées en intelligence artificielle.

OPPO Find N5 (OnePlus Open 2 pour l’occident)

OPPO semble prêt à faire un bond en avant avec le lancement mondial de son modèle pliable, le OPPO Find N5, en février 2025. Plusieurs teasers publiés sur les réseaux sociaux montrent un design ultra-fin de seulement 3,2 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié. La certification IPX9 ainsi qu’un système de charge rapide de 80W en filaire et 50W en sans-fil sont aussi aux rendez-vous.

Selon les rumeurs, ce smartphone embarquerait une édition spéciale du Snapdragon 8 Elite avec sept cœurs optimisés pour une meilleure efficacité énergétique. Son système photo repose sur un capteur principal de 50 Mpx, accompagné de deux autres capteurs. Par ailleurs, il semble que ce modèle sera commercialisé sous le nom de OnePlus Open 2 en dehors de la Chine.

Xiaomi 15 Ultra

Le Xiaomi 15 Ultra, très attendu, devrait être lancé en Chine courant février, avant une sortie mondiale prévue en mars. Bien que la fiche technique officielle ne soit pas encore disponible, plusieurs fuites suggèrent un smartphone haut de gamme. Il sera, paraît-il, doté d’un module photo imposant à quadruple capteur.

Ce flsagship devrait embarquer le Snapdragon 8 Elite SoC pour une performance optimisée. Il bénéficierait également d’une batterie massive de 6000 mAh. Plusieurs options de recharge rapide sont également annoncées. Mais c’est surtout dans le domaine de la photographie que le Xiaomi 15 Ultra pourrait marquer les esprits. Son système de caméra arrière comprendrait un capteur principal Sony Lytia LYT-900. Un téléobjectif périscope de 200 Mpx, ainsi que deux autres capteurs de 50 Mpx pour le zoom téléobjectif et l’ultra grand-angle.

Vivo V50

Vivo prépare le terrain pour la sortie du Vivo V50 en février. Ce modèle sera le premier de la gamme V50, qui comprendra également les Vivo V50e et Vivo V50 Pro. De nombreux observateurs estiment que ce smartphone est une version remaniée du Vivo S20, sorti en Chine l’année dernière.

Le Vivo V50 devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 7 Gen 3 SoC, d’un double module photo à l’arrière et d’un capteur frontal de 50 Mpx. Son design reprend l’esthétique du Vivo S20 avec un corps plat mat et des angles arrondis. Le module photo arrière, quant à lui, adopte un look distinctif rappelant une horloge murale.

Realme Neo7 SE

Le Realme Neo7 SE arrivera bientôt sur le marché en février après avoir reçu la certification 3 C. Il perpétuera l’héritage de la série Neo avec une autonomie exceptionnelle. Il sera équipé d’une impressionnante batterie de 7000 mAh, ce qui en fait un champion en matière d’endurance.

Bien que Realme n’ait pas encore dévoilé toutes les spécifications de son processeur, on sait qu’il fonctionnera avec le chipset MediaTek Dimensity 8400 SoC. Son écran OLED plat de 6,6 pouces offrira une résolution supérieure à Full HD+.

Pour la photographie, le Realme Neo7 SE intégrera un capteur principal de 50 Mpx avec un capteur Sony IMX882. Ces spécificités garantiraient des clichés détaillés et lumineux, même en basse lumière. Selon les experts, le Realme Neo7 SE sera un concurrent de taille pour le POCO X7 Pro.

Quel que soit votre besoin, ces nouveaux smartphones proposent des solutions adaptées aux utilisateurs les plus exigeants. Des modèles ultra-fins aux fonctionnalités basées sur l’IA, ces tendances témoignent des efforts continus visant à améliorer l’expérience utilisateur et la connectivité. Les différentes marques et constructeurs confirment ainsi l’excellence technologique qui marquera sans doute le reste de l’année, côté Tech.