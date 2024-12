Le OnePlus Open 2 suscite déjà une grande attente dans l’univers des smartphones pliables. Alors que son lancement officiel n’a pas encore été confirmé, les fuites sur le OnePlus Open 2 fusent. Elles dévoilent notamment des améliorations majeures en matière de design, de performance et de durabilité.

Le OnePlus Open 2, un smartphone pliable renforcé et innovant

Les fuites sur cet appareil pliable révèlent que l’appareil sera bien plus robuste que son prédécesseur. Cela est notamment dû à une certification d’étanchéité IPX8. Un atout rare parmi les smartphones pliables actuels. Cette amélioration est une avancée majeure par rapport au modèle précédent, qui n’offrait qu’une résistance limitée (IPX4).

En plus de cette caractéristique, le OnePlus Open 2 sera doté d’une puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Elle garantira ainsi des performances de pointe adaptées aux utilisateurs les plus exigeants.

Par ailleurs, le design sera affiné, avec une structure anti-chute améliorée et une charnière renforcée. Ces éléments se voient combinés à une batterie de 5 700 mAh et à une prise en charge de la recharge sans fil. Toutes ces options promettent de faire du OnePlus Open 2 un appareil à la fois durable et pratique.

Il pourrait par ailleurs surpasser ses concurrents grâce à des fonctionnalités inédites et une meilleure optimisation pour le multitâche. Mais pour cela, il faudra bien attendre sa sortie.

Des performances photo et une expérience utilisateur repensée

Outre sa robustesse, le OnePlus Open 2 se distingue également par son équipement photo avancé. Selon les rumeurs, il sera équipé d’un capteur périscope de 50 MP pour des zooms impressionnants et une qualité d’image exceptionnelle. Cela pourrait le positionner comme un choix idéal pour les amateurs de photographie.

L’année 2023 a été prolifique pour les téléphones pliables, mais le nouveau OnePlus Open semble être enfin prêt à se démarquer en 2025. Son étanchéité, ses performances et ses capacités photo en font un candidat sérieux pour venir les géants du marché comme Samsung. Avec des améliorations notables comme la gestion thermique et l’optimisation de l’interface utilisateur, cet appareil pourrait séduire. Surtout ceux qui hésitent encore à adopter un pliable. Son avantage (OS sous Android) par rapport à Huawei pourrait d’ailleurs grandement l’avantager sur le marché international.

Le prochain smartphone pliable de OnePlus sera initialement lancé en Chine au cours du premier trimestre 2025 sous le nom d’Oppo Find N5. Il devrait ensuite débarquer en Europe après quelques mois sous l’appellation OnePlus Open 2. La France devra donc encore attendre un peu.