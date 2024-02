Investir dans les cryptomonnaies en 2024 : est-ce une bonne idée ?

Depuis l’avènement de l’intelligence artificielle, les cryptomonnaies ont peu perdu de leur aura. Dans l’actualité, elles ont cédé leur place à l’innovation la plus importante depuis l’ordinateur portable. Cependant, les monnaies cryptographiques ne sont pas mortes et les plateformes d’échange sont toujours actives. Mais les choses ne sont pas toujours aussi reluisantes, puisque le monde est désormais en course pour l’IA. Ceci étant, avec les nombreux risques en la matière, investir dans les cryptomonnaies est-il encore une belle opportunité ?

Les perspectives prometteuses des cryptomonnaies en 2024

Les années 2022 et 2023 ont été difficiles pour le marché de la cryptomonnaie, avec une volatilité importante et des faillites retentissantes (FTX, Terra luna, Genesis, etc.). Cependant, investir dans les cryptomonnaies en 2024 peut sembler une opportunité alléchante. L’envolée impressionnante du bitcoin (160 % depuis le début de l’année) et son intégration notable à Wall Street via un ETF régulé sont des indicateurs positifs. Cette approbation a notamment été effectuée par la SEC, l’organisme de règlementation et de contrôle des marchés financiers aux États-Unis.

Une telle intégration marque un tournant dans la légitimité des cryptomonnaies dans le monde financier. De surcroît, la perspective de la fin du cycle de hausse des taux d’intérêt augmente l’attrait pour ces actifs (les cryptomonnaies) jugés risqués, mais potentiellement lucratifs. Parallèlement, les règlementations plus transparentes et l’émergence de produits financiers régulés contribuent à stabiliser le marché. Tous ces facteurs indiquent un contexte plus favorable pour les investisseurs qui envisagent d’entrer dans le monde des cryptomonnaies.

S’il est vrai qu’on assiste à un regain d’intérêt pour les cryptomonnaies, il est également important pour les investisseurs de rester prudent et de prendre en compte les risques associés. Il faut surtout investir sur les bons actifs et à travers les bonnes plateformes.

VOIR AUSSI : Est-ce possible de miner des cryptomonnaies avec son smartphone ? Si oui, comment ?

Quelles sont les cryptomonnaies intéressantes sur lesquelles investir en 2024 ?

Il existe plusieurs cryptomonnaies intéressantes sur lesquelles investir compte tenu de la capitalisation boursière, des performances passées et des perspectives futures. Parmi les choix populaires figure le Bitcoin (BTC) qui reste la référence de l’industrie en raison de sa stabilité et de sa domination du marché. Ethereum (ETH) est aussi un choix attractif en raison de sa plateforme de smart contract et de son potentiel de croissance continu.

Des alternatives comme Cardano (ADA), Polkadot (DOT) et Solana (SOL) sont également dignes d’intérêt. Les protocoles DeFi (finance décentralisée) comme Uniswap (UNI) et Aave (AAVE) offrent aussi des opportunités d’investissement avec leur potentiel de perturbation du secteur financier traditionnel.

VOIR AUSSI : Quelles sont les wallets crypto les plus sécurisés pour garder ses cryptomonnaies ?

Comment investir dans les cryptomonnaies aujourd’hui ?

Pour investir dans les cryptomonnaies, plusieurs méthodes sont disponibles. Vous pouvez commencer par utiliser des plateformes d’échange (achat, vente et trading) spécialisées comme Binance, Coinbase ou Kraken qui sont réputées pour leur sécurité et leur facilité d’utilisation. Vous pouvez aussi investir dans des actions d’entreprises liées aux cryptomonnaies ou dans des fonds spécialisés.

Si vous préférez des options plus intégrées, plusieurs néobanques et applications financières proposent désormais des services d’investissement dans les cryptomonnaies. Hello bank, Bourso bank, Revolut ou encore N26 sont des exemples notables offrant cette fonctionnalité. Veillez toutefois à choisir des applications certifiées PSAN pour garantir la sécurité des transactions.

Pour sécuriser vos investissements, vous pouvez utiliser des portefeuilles physiques comme Ledger, Trezor ou des portefeuilles numériques sécurisés comme ZenGO, Trust Wallet, Metamask, etc.

Avant de commencer à faire des placements, rappelez-vous de n‘investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Commencez par des cryptomonnaies réputées et bien établies comme le Bitcoin et l’Ethereum. Ensuite, plutôt que de placer une grosse somme sur un seul actif, envisagez d’investir régulièrement de petites sommes pour lisser les fluctuations du marché. Diversifiez également votre portefeuille en investissant dans plusieurs cryptomonnaies afin de réduire les risques.