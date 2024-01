Insignifiantes à leur évènement et portées par seulement quelques personnes, les cryptomonnaies ont depuis quelques années gagné en puissance. Aujourd’hui, elles sont évaluées à des milliards de dollars et considérées comme des valeurs refuges. L’un des nombreux moyens d’en posséder, puisque l’achat est désormais coûteux, c’est le minage de cryptos. Cette méthode autrefois chasse gardée des plateformes est de plus en plus accessible via les smartphones. Notamment parce que ces derniers ont gagné en puissance également. Alors oui, il est possible de miner avec son smartphone. Mais avant de s’y lancer, il est important de connaître les tenants et les aboutissants.

Miner des cryptos avec son smartphone, que faut-il savoir avant tout ?

Le minage est un processus important dans le fonctionnement de la blockchain. Sans lui, les transactions seraient presque impossibles ; cela pourrait même compromettre la sécurité de la blockchain. Il consiste en effet à utiliser la puissance de calcul d’un appareil pour valider et enregistrer les différentes transactions qui passent sur une blockchain. La puissance de calcul nécessaire dans ce processus est grande et cela peut nécessiter aussi une grande quantité d’énergie. Voilà pourquoi il n’est pas possible à tous les smartphones actuellement en vente sur le marché de miner des cryptos.

Pour tirer réellement parti de cette activité, il est indispensable d’avoir un smartphone avec une bonne mémoire RAM et surtout un processeur rapide et puissant.

Rappelez-vous que la puissance de traitement est le nerf de la guerre. Plus vous avez une grande puissance, plus vous avez de chance de valider des transactions : le nombre des mineurs augmente de jour en jour.

En plus de la puissance, le smartphone à utiliser doit avoir une bonne batterie. Le minage nécessite beaucoup d’énergie. Vous devez donc miser sur la durabilité. À cet effet, la batterie dudit smartphone doit être de 5000 mAh au moins. Ceci rassure quant à la réduction des interruptions durant une validation ou un enregistrement.

Miner des cryptos sur son smartphone : est-ce rentable ?

La question de la rentabilité reste une question importante et cela dépend de nombreux facteurs. Le plus gros est sans aucun doute l’application de minage à installer et les cryptomonnaies à miner.

Les applications de minages à installer

Pour miner sur votre smartphone, vous devez installer une application de minage. Celle-ci va utiliser votre puissance de calcul ainsi que celle de plusieurs autres pour miner effectivement. Ceci étant, vous devez choisir une application facile à utiliser et surtout celle qui correspond à votre objectif de minage.

Actuellement, les meilleures applications de minage de cryptos sur smartphone sont :

Easy miner ;

ECOS ;

Mobile Miner ;

StormGain.

Le choix des monnaies à miner

Peu importe la démocratisation du minage, tous les smartphones ne peuvent pas miner les mêmes cryptomonnaies. Ils n’ont pas la même puissance et certains cryptos pourraient endommager des appareils moins puissants. À titre d’exemple, aucun smartphone n’est suffisamment puissant à ce jour pour miner du Bitcoin. La puissance requise est considérable et dépasse largement le cadre des smartphones. Même si certains le tentent, ils ne pourront pas en récolter de bons profits.

À ce propos, vous devez choisir des cryptomonnaies adaptées aux caractéristiques de votre smartphone. Analysez les spécifications techniques de chaque monnaie et assurez-vous que votre appareil y répond.

Outre ces deux critères, n’hésitez pas à vérifier les récompenses pour les cryptos que vous allez miner. Aussi, optez pour une blockchain stable et sécurisée. Sinon, vous pourrez avoir de problème pour récupérer vos récompenses.