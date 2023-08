La sécurité de vos cryptomonnaies dépend du wallet que vous utilisez pour les conserver. Qu’ils soient hardware wallet ou hot wallet, il est essentiel de choisir des wallets réellement sécurisés avec des tests d’intrusions et des mises à jour fréquentes. Malheureusement, sur les plus de 40 portefeuilles crypto qui existent, seulement 6 sont concrètement sécurisés et il n’y a que trois qui réalisent des tests d’intrusion. C’est ce que révèle le dernier rapport de CER, une société de cybersécurité crypto.

Les 6 wallets crypto les plus sécurisés

Selon le rapport dévoilé par la plateforme de certification en cybersécurité, tous les portefeuilles crypto ne sont pas assez sécurisés pour garder les cryptomonnaies. Plus simplement, vous pouvez vous faire voler vos Bitcoin ou Ethereum, si un hacker de niveau intermédiaire s’attèle à faire sauter votre wallet.

D’après CER, seulement 13,3 % des plateformes crypto ont fait des tests d’intrusion pour détecter les failles potentielles de leur wallet et en renforcer la sûreté. Au total, uniquement 6 wallets sont sécurisés. Il s’agit de :

Metamask

Zengo

Rabby

Trust Wallet

Coinbase Wallet

Bifrost.

Mais la sécurité d’un wallet dépend de plusieurs facteurs. En plus de la protection renforcée par plusieurs procédés et des mises à jour régulières, les entreprises doivent réaliser des tests d’intrusion fréquents pour détecter des failles que les hackers pourraient exploiter. Cela, seulement trois wallets le font. Il s’agit de : MetaMask, ZenGo et Trust Wallet. Le rapport affirme que Rabby et Bifrost l’ont également fait, mais seulement sur les versions anciennes de leur wallet. Il en est de même de Ledger Live.

Surveiller son wallet crypto comme un repas sur le feu

En plus de montrer quel wallet sécurisé utiliser pour ses cryptomonnaies, le rapport publié par CER prouve qu’aucun wallet n’est infaillible. Qu’il soit hardware wallet ou hot wallet, seuls les tests d’intrusion permettent de garantir la sécurité d’un portefeuille. Ces derniers sont des tentatives de piratage organisées dans des conditions réelles pour détecter les vulnérabilités d’un portefeuille. Ensuite, la société met en place des actions pour corriger ces vulnérabilités. Malheureusement, en raison du coût élevé de ces tests, 39 sur 45 crypto-wallets ne les réalisent pas.

Ceci étant, un portefeuille sécurisé en juillet 2023 peut ne plus l’être en janvier 2024. Tout simplement parce que les méthodes de sécurité utilisées seraient dépassées. En fait, les hackers aussi ne se reposent pas. Ils sont sans cesse en quête de nouvelles techniques pour forcer un wallet et en voler le contenu. L’arrivée de l’intelligence artificielle leur a sans aucun doute facilité la tâche.