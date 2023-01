Live Shopping : découvrez la nouvelle tendance du e-commerce

Avec le développement rapide des technologies numériques, leur application à la vente en ligne et l’omniprésence des médias sociaux, de nouvelles pratiques de commerce électronique commencent à émerger. Un concept qui fait actuellement beaucoup parler est le live shopping, une forme d’achat en ligne qui se déroule en direct et en temps réel.



Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu’est exactement le live shopping, ses avantages pour les vendeurs et les consommateurs, ainsi que les tendances liées à cette pratique. Vous apprendrez également quels sont les outils et solutions disponibles pour tirer le meilleur parti du live shopping. Alors, que faut-il savoir sur le live shopping ?

Qu’est-ce que le live shopping?

Le live shopping ou Live Commerce est une pratique de vente en ligne qui se déroule en direct et en temps réel grâce à la technologie de vidéo direct. Les vendeurs et les acheteurs se connectent simultanément à une plateforme pour discuter et effectuer des achats, sans avoir à quitter leur maison. Ce concept se distingue des méthodes traditionnelles d’achat et de vente, car il permet aux consommateurs d’avoir une expérience interactive et engageante, ce qui augmente leurs chances d’acheter un produit véritablement intéressant.

Le live Shopping est très prisé par les grandes marques, car il leur donne un avantage supplémentaire sur les boutiques en ligne traditionnelles.

Les fabricants peuvent présenter leurs produits sous forme de vidéo en direct, ce qui permet aux consommateurs de les voir sous un angle plus interactif et engageant. En outre, les vendeurs et les consommateurs peuvent poser des questions et discuter en direct de la qualité et des avantages de chaque produit.

Avantages pour les vendeurs et les consommateurs

Les fabricants profitent grandement du live shopping: les événements de vente en direct peuvent aider à attirer l’attention des consommateurs sur leurs produits et à améliorer leur visibilité. Malgré le fait que les salles d’exposition ne sont plus nécessaires pour présenter leurs produits, ils peuvent toujours communiquer directement avec leur public à l’aide de vidéos en direct. Cette audience plus large augmente leurs chances de générer des ventes.

Les consommateurs bénéficient, eux aussi, des sessions live shopping. Ils peuvent discuter directement avec le vendeur en ligne et avoir des informations complètes sur le produit pour prendre une décision d’achat éclairée. De plus, le consommateur peut poser des questions et obtenir des réponses immédiates, ce qui n’est pas possible dans les magasins traditionnels.



Les sessions live shopping permettent également aux consommateurs de participer à des jeux-concours et à des tirages au sort, obtenir des rabais spéciaux et profiter d’autres offres qui ne sont pas disponibles ailleurs.

Quelles sont les solutions disponibles pour tirer parti du live shopping ?

Compte tenu de l’importance de la visibilité en ligne et de la présence des influenceurs, il est important pour les marques de trouver des solutions pour maximiser leur présence. Une des solutions disponibles consiste à organiser des sessions live shopping et à créer des plateformes pour promouvoir leurs produits. Ces plateformes peuvent être intégrées aux réseaux sociaux pour une meilleure visibilité et accessibilité.

Les marques doivent également trouver des moyens de communiquer plus directement avec leur public. Les consommateurs modernes apprécient les campagnes personnalisées qui peuvent les aider à comprendre le produit plus rapidement et à prendre une décision d’achat plus pertinente.



Les marques peuvent donc mettre en œuvre des fonctionnalités telles que les commentaires directement sur le site e-commerce, ce qui leur permettra de répondre à une question ou à un commentaire d’un client plus rapidement.

Quelles sont les tendances liées au live shopping ?

Les influenceurs et les réseaux sociaux sont les principales tendances liées au live shopping. Les grandes marques peuvent tirer parti des influenceurs pour promouvoir leur produit et augmenter leurs chances de générer des revenus supplémentaires. Cette situation est très bénéfique, car elle permet de s’adresser à une audience plus large. De plus, les marques peuvent utiliser les réseaux sociaux tels que Instagram et YouTube pour organiser des sessions live shopping et promouvoir des produits spécifiques sur leurs plateformes.

Les campagnes de m-commerce sont également en vogue grâce aux avantages qu’elles offrent en matière de portabilité. Les consommateurs modernes achètent souvent en ligne via leurs appareils mobiles, ce qui signifie que les entreprises doivent s’assurer que leurs sites internet sont optimisés pour fonctionner correctement sur ces appareils. Cela leur permettra d’améliorer leur présence en ligne et d’atteindre plus facilement leurs cibles.

Tuto : Comment organiser votre premier live shopping ?

Vous avez un site e-commerce et vous voulez tester le live shopping ? Découvrez les étapes à suivre dans cette vidéo !