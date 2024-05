Paiement en ligne : 10 solutions adaptées pour un site e-commerce

Le bon fonctionnement d’un site d’e-commerce nécessite la mise en place de plusieurs paramètres dont les canaux de paiement en ligne. Ceux-ci permettent aux clients de payer directement via internet. Néanmoins, avoir une seule solution de paiement en ligne est insuffisant étant donné que tous les clients n’utilisent pas le même moyen de paiement. Toutes les solutions n’offrent pas non plus les mêmes fonctionnalités. En ayant donc plusieurs solutions sur votre site d’e-commerce, vous permettez à vos clients de disposer de différents types de moyens de paiement. Que vous soyez un vendeur en direct ou en dropshipping, ceci vous fait gagner plus sur le plan économique. Pour permettre à vos clients d’acheter, quel que soit leur canal de paiement, vous pouvez choisir entre ces 10 solutions.

PayPal

Elle fait partie des solutions les plus utilisées et compte plus de 210 millions d’utilisateurs partout au monde. Son principal atout est sa facilité d’utilisation. Les utilisateurs ont la possibilité d’optimiser la grande partie du processus de paiement, dont la facturation mensuelle et plusieurs autres options.

PayPal permet aussi de payer sur internet sans transmettre ses informations bancaires. Pour payer, l’acheteur accepte un ordre de paiement à travers un module conçu par PayPal. Dès la validation, le montant de l’achat est soutiré du compte du client pour procéder au paiement. Pour ces raisons, elle est proposée par de nombreux sites e-commerce et utilisée par de nombreux acheteurs.

Stripe

Après PayPal, Stripe est l’une des solutions de paiement les plus utilisée en e-commerce. Elle est plébiscitée avant tout pour sa simplicité, mais aussi pour des frais acceptables. Stripe permet aux consommateurs de régler leurs achats par carte bancaire sans prendre par une banque et sans être obligés de s’inscrire sur le site. Ces paramètres incitent les utilisateurs à vite conclure leurs achats. Il s’agit aussi d’un moyen de paiement fiable. La sécurité y est garantie par une application de gestion des litiges dénommée 3D Secure et par Stripe Radar.

Payline

Cette solution de paiement est utilisée par les plus grands sites e-commerce comme Amazon. C’est une conception multilingue de l’entreprise Monext certifiée PCI DSS par Mastercard et par Visa. Elle permet de faire des opérations électroniques avec ou sans carte dans une boutique, sur mobile ou sur internet. Payline garantit la sécurité des opérations et est très professionnel. Les clients peuvent payer en plusieurs tranches et valider leurs commandes par téléphone.

Payline a toutefois un inconvénient. L’utilisateur doit payer une commission lorsque ses transactions excèdent votre forfait de base. Il est donc recommandé de bien faire le choix de forfait de base en évaluant convenablement ses besoins.

Amazon Pay

Cette solution est utilisée par des millions de consommateurs sur Amazon. Cela leur permet de payer facilement leurs commandes. Amazon Pay se sert des données des utilisateurs collectées sur leur compte Amazon pour les transactions. C’est une solution qui propose aussi des options web et mobile répondant le mieux aux nouvelles problématiques du secteur de l’e-commerce. Ce canal de paiement permet également aux e-commerce de faire les transactions en toute clarté et de circonscrire le taux d’abandon de panier.

SecurionPay

Elle est recommandée aux e-commerce désirant optimiser leur taux de conversion. Elle propose des paiements en ligne réalisable sur web et sur mobile. Ces derniers permettent aux e-commerçants de faciliter la procédure de paiement puis de mieux répondre aux besoins des clients. Une fonctionnalité glisser-déposer permet de simplifier l’intégration de ses fonctionnalités.

Payzen

Elle est l’une des meilleures solutions pour les e-commerce proposant des produits et services à l’international. Avec Payzen, l’e-commerce met à disposition de sa clientèle différents canaux de paiement et même un moyen de paiement par SMS quand le montant n’est pas trop élevé. Les transactions sont fluides sur Payzen qui par ailleurs contribue à la réduction du taux d’abandon de panier.

HiPay

Cette solution permet d’avoir un taux de conversion élevée en personnalisant sa boutique en ligne. Elle offre une API et une interface pour adapter la procédure de paiement aux besoins des consommateurs. HiPay permet d’étendre ses activités à l’international en permettant aux utilisateurs de payer leurs commandes en 150 différentes devises selon l’endroit du monde où ils se trouvent.

Mollie

C’est un moyen de paiement néerlandais qui dote ses utilisateurs d’une API et leur garantit la sécurité de leurs transactions. Cette solution permet aussi aux e-commerce de s’internationaliser grâce à diverses fonctionnalités et procédés de paiement les plus prisés en France et en Europe. Mollie permet ainsi de cibler des marchés spécifiques. C’est un canal de paiement qui localise les méthodes de paiement. Cela permet de rassurer l’utilisateur pendant ses achats. L’abandon de panier est aussi réduit grâce à cette solution. En outre, l’utilisation de Mollie ne nécessite aucun engagement ni n’inclut aucuns frais cachés.

Paygreen

PayGreen est une solution de paiement en ligne solidaire et durable qui permet à chaque entreprise d’accepter les paiements à distance en cartes bancaires et cartes titre-resto en ligne tout en générant un impact positif. Avec Paygreen, vous avez accès à au moins 7 différentes méthodes de paiement. Vous pouvez faire :

un paiement comptant

un paiement à la livraison

un bouton de paiement

un paiement différé

un paiement en plusieurs tranches sans frais

un e-caution

et un paiement récurrent.

Par ailleurs, Paygreen vous offre la possibilité d’inclure son interface de paiement sur votre site. Vous pouvez par la même occasion rediriger les consommateurs vers la plateforme de la solution Paygreen même. Si vous vous souciez de l’empreinte carbone de votre entreprise, c’est la solution de paiement qu’il vous faut !

Ingenico ePayments

Igenico ePayements est une solution très prisée sur le plan international. Elle est donc parfaite pour les e-commerçants qui veulent s’étendre à l’étranger. Parmi ses avantages, il y a le fait qu’elle s’adapte à toutes les solutions e-commerce. Que vous utilisiez Magento, hybris, Shopify, Demandware, etc., vous pourrez aisément effectuer vos transactions.

Igenico ePayements propose aussi une fonctionnalité Full Service qui permet d’activer aisément les méthodes de paiement locales et de converger tous vos flux. C’est une solution innovante toujours en quête de nouvelles stratégies pouvant faciliter l’expérience de paiement. L’objectif est de permettre aux e-commerce utilisant cette solution de vendre sur de nouveaux canaux à l’image de chatbots.

Intégration optimale des solutions de paiement : pensez sécurité et flexibilité

Pour maximiser l’efficacité de votre site e-commerce, l’intégration de solutions de paiement en ligne ne se limite pas seulement à offrir diverses méthodes de paiement. Il est crucial d’assurer une transition fluide entre ces options tout en garantissant la sécurité des transactions. Voici quelques conseils pour optimiser cette intégration :

Sécurité Renforcée : Assurez-vous que toutes vos solutions de paiement sont conformes aux normes de sécurité les plus strictes comme PCI DSS. Cela rassure vos clients et réduit les risques de fraudes. Flexibilité des Options : Offrir différentes méthodes de paiement est bénéfique, mais il est également judicieux de proposer des paiements différés ou en plusieurs fois, ce qui peut augmenter le taux de conversion en rendant vos produits plus accessibles. Simplicité d’Intégration : Optez pour des solutions qui s’intègrent facilement à votre plateforme actuelle sans nécessiter de lourdes modifications. Des interfaces programmables (APIs) et des plugins prêts à l’emploi peuvent grandement simplifier ce processus. Adaptation Locale : Si vous ciblez un marché international, assurez-vous que vos méthodes de paiement sont adaptées aux préférences locales. Cela inclut la prise en charge des devises locales et des méthodes de paiement préférées dans chaque région.

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses solutions de paiement en ligne qu’un site e-commerce peut utiliser pour permettre à ces clients de vite décider de leurs achats et de les fidéliser. Toutefois, pour mieux profiter des avantages de ces moyens, il faut en utiliser plusieurs à la fois, car tous ne proposent pas les mêmes fonctionnalités et les utilisateurs dans le monde n’utilisent pas les mêmes moyens de paiement en ligne. Cependant, avant de faire votre choix, n’oubliez pas de tenir compte de vos objectifs et des consommateurs auxquels vous avez affaire.