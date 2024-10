Obtenir sa pension retraite à l’étranger : Comment faire ?

De plus en plus de personnes âgées choisissent de vivre leur retraite à l’étranger. Chaque année, les autorités françaises versent plusieurs milliards d’euros en pensions aux retraités résidant hors de France. S’installer à l’étranger pendant sa retraite peut offrir divers avantages, tels qu’un meilleur climat ou des coûts de vie plus bas. Toutefois, il est essentiel de bien comprendre les procédures spécifiques pour recevoir sa pension en dehors de la France.

Les conditions d’obtention de la pension à l’étranger 🌏

Avant de vous installer à l’étranger pour votre retraite, assurez-vous que votre pension pourra être versée dans votre nouveau pays. Les régimes de retraite français, qu’ils soient publics ou privés, autorisent ce transfert si le pays choisi a signé un accord avec la France. En général, la majorité des pays de l’Union européenne et de certains pays ayant des accords bilatéraux avec la France permettent le transfert des pensions.

Pour les pays hors de l’Union européenne, il existe des accords spécifiques avec certains États comme le Canada, les États-Unis, ou encore le Maroc. Ces accords garantissent le versement régulier de votre pension, offrent parfois des avantages sociaux, et évitent la double imposition.

Assurez-vous de vérifier ces accords avant de partir pour éviter tout problème.

Imposition de la retraite à l’étranger 💰

Lorsque vous résidez plus de 183 jours par an à l’étranger et que vous n’avez pas de résidence ni d’intérêts économiques en France, les règles d’imposition varient selon les accords fiscaux entre la France et votre pays d’accueil. Sans convention, vous pourriez être doublement imposé.

Une fois que vous avez définitivement quitté la France, les prélèvements sociaux comme la CSG et la CRDS ne s’appliquent plus. Vous pourriez également bénéficier d’une fiscalité avantageuse dans certains pays. Assurez-vous de vérifier les accords fiscaux et les règles spécifiques de votre pays de résidence pour optimiser votre situation fiscale.

Démarches administratives pour transférer sa pension 🌐

La procédure pour toucher sa retraite à l’étranger nécessite quelques démarches administratives préalables. Voici les principales étapes à suivre :

1. Informer les caisses de retraite de votre déménagement

Avant de partir à l’étranger, prévenez toutes vos caisses de retraite de votre nouvelle adresse. Informez-les pour les régimes général, complémentaire et autres. Pour le régime général, contactez la Carsat. Si vous êtes fonctionnaire, demandez le versement de votre pension à la trésorerie ou comptabilité de l’ambassade ou du consulat. Assurez-vous également de fournir vos coordonnées bancaires internationales (IBAN, BIC) pour des virements sans encombre. 📦

2.1 Fournir un certificat de vie

La plupart des caisses de retraite demandent un certificat de vie annuel pour confirmer que vous êtes toujours en vie et éligible à recevoir votre pension. Ce document est généralement délivré par les autorités locales ou les consulats français. Chaque caisse doit recevoir ce certificat pour continuer le versement de votre retraite. Vous devez le renouveler chaque année, soit par internet sur le site INFO retraite, soit par courrier postal. 📄

2.2 Renouvellement du certificat de vie 📄

Pour renouveler votre certificat de vie, faites-le remplir par les autorités locales, généralement la mairie de votre résidence. Ensuite, scannez ou photographiez le certificat et déposez-le sur le site Info retraite ou les sites des caisses concernées. Important : Retournez le certificat dans le mois suivant sa réception pour éviter la suspension des versements. Le site Info retraite se chargera de transmettre votre certificat à toutes vos caisses de retraite.

Où percevoir sa pension ? Banque française ou locale ?

Lorsque vous vivez à l’étranger, vous avez le choix de percevoir votre pension retraite sur un compte bancaire français ou sur un compte bancaire dans votre pays d’accueil. Chacune de ces options présente des avantages et des inconvénients.

Compte bancaire en France

Si vous choisissez de conserver un compte en France, vos pensions seront versées en euros. Vous devrez ensuite transférer les fonds sur votre compte étranger, ce qui peut entraîner des frais de change et des commissions bancaires. Cependant, cette méthode permet de maintenir une certaine stabilité financière, surtout si vous revenez régulièrement en France. 💶

Versement sur un compte étranger

Une autre option est de demander le versement direct de vos pensions sur un compte bancaire dans votre pays de résidence. Cette solution est souvent plus pratique au quotidien, mais soyez vigilant aux frais de conversion et aux fluctuations des taux de change, surtout si votre pension est versée en euros et que vous vivez dans un pays avec une autre devise. 💱

Couverture sociale et soins médicaux à l’étranger

Avant de partir profiter de votre pension retraite à l’étranger, il est important de considérer la couverture sociale. En tant que retraité français, vous pouvez parfois continuer à bénéficier de la couverture sociale française, y compris pour les soins de santé. 🏥

Couverture maladie en Europe 🇪🇺

Dans l’Union européenne, en Suisse, et dans l’espace économique européen, vous pouvez bénéficier du régime local d’assurance maladie si vous ne touchez pas de pension du pays d’accueil. Demandez le document S1 à votre caisse de retraite, remplissez-le, et remettez-le à la caisse locale. Vous serez couvert par le régime local et le régime français pour les soins en France. La carte européenne d’assurance maladie est nécessaire pour les voyages dans d’autres pays européens. Pour une couverture santé équivalente à celle de la France, vous pouvez aussi souscrire à la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).

En dehors de l’Europe 🌐

En dehors de l’espace économique européen et de la Suisse, certains pays ont des accords avec la France pour la protection sociale. Ces accords sont souvent similaires à ceux des pays européens, mais peuvent varier selon les régimes. Il est essentiel de vous renseigner auprès de votre caisse de retraite avant de partir. Le site du Cleiss fournit des informations détaillées sur ces conventions. Les pays concernés incluent l’Algérie, le Canada, le Japon, et d’autres, ainsi que certains territoires d’outre-mer comme la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, et la Polynésie française.

Assurance santé hors UE et hors accord 🌏

Si vous partez vivre dans un pays hors de l’UE sans accord bilatéral, il est conseillé de souscrire une assurance santé privée. Cette assurance couvrira vos soins médicaux dans votre pays d’accueil, qui peuvent être coûteux. Assurez-vous de choisir une couverture adaptée à vos besoins.

