Oppo Find N5 : le smartphone pliable le plus fin bientôt en France !

L’Oppo Find N5, également connu sous le nom de OnePlus Open 2, arrive sur le marché mondial le 20 février. Comme nous l’avions souvent mentionné, il fait partie du Top 5 nouveaux smartphones à ne pas manquer en février 2025. Ce nouveau pliable promet de devenir le smartphone le plus fin de sa catégorie. En plus de son design ultra-mince, Oppo a renforcé sa durabilité avec des innovations impressionnantes. Focus sur ce que l’on sait après cette annonce officielle.

Design ultra-fin et ingénierie renforcée pour l’Oppo Find N5

Créer le smartphone pliable le plus fin après le Magic V3 était un défi, mais Oppo l’a relevé avec brio. Le Find N5 mesure moins de 4 mm d’épaisseur une fois déplié, soit aussi fin qu’un port USB-C. Une prouesse inédite dans le monde des smartphones pliables. À titre de comparaison, le Magic V3 fait 4,35 mm, déjà considéré comme une référence de finesse.

Cette prouesse a été rendue possible grâce à une répartition intelligente des composants internes et à une charnière ultra-compacte. Oppo a même démontré la robustesse de l’appareil lors d’un événement en direct en utilisant le Find N5 comme poids de kettlebell de 20 kg sans qu’il ne se casse. Cela démontre ainsi une structure interne renforcée et une excellente résistance aux contraintes physiques.

Performances et capacités photo de haut niveau

L’Oppo Find N5 ne se limite pas à sa finesse. Il embarque aussi le tout dernier Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances optimales pour le multitâche, le jeu et les fonctionnalités IA. En outre, grâce à Google Gemini AI, il propose des expériences intelligentes. Nous pouvons mentionner entre autres l’optimisation des prises de vue et la gestion avancée de la consommation d’énergie.

Côté photo, Oppo continue d’impressionner. Le Find N5 devrait intégrer trois capteurs de 50 MP, incluant un téléobjectif macro pour de gros plans précis. Oppo reste fidèle à sa réputation en matière de photographie mobile, avec un algorithme d’IA avancé inspiré de son Find X8 Pro.

Malgré son design ultra-fin, ce smartphone embarque une batterie de 5900 mAh, bien plus performante que celle du Find N3. La charge sans fil rapide à 50 W surpasse largement les modèles concurrents tels que le Galaxy Z Fold 6 (15 W) et le Pixel 9 Pro Fold (7,5 W).

Bref, il va sans dire que l’Oppo Find N5 ou l’OnePlus Open 2, redéfinit les standards des smartphones pliables. Rendez-vous le 20 février pour découvrir officiellement ce modèle.