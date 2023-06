Le parrainage Revolut : quand la finance néo-numérique devient sociable !

Dans le monde moderne des néobanques et des services financiers numériques, le parrainage est devenu un outil courant pour attirer de nouveaux clients. Et l’un des acteurs principaux de ce mouvement est Revolut. Avec sa politique de parrainage innovante, Revolut offre des avantages intéressants non seulement à ses clients existants mais aussi aux nouveaux venus. Dans cet article, nous allons décortiquer les caractéristiques et les bénéfices du programme de parrainage de Revolut.

Le parrainage selon Revolut : un Outil Win-Win

Revolut a conçu un programme de parrainage qui sert à la fois le parrain et la néobanque elle-même.

Un maximum de bénéfices pour le parrain

Le parrain, qui est déjà un client Revolut, peut gagner une prime de parrainage pouvant aller jusqu’à 200€ par an. Pour obtenir cette prime, il faut simplement inviter un ami à ouvrir un compte via un lien de parrainage. Les avantages de ce programme ne s’arrêtent pas là, car le parrain a également droit à trois mois gratuits de l’offre premium de Revolut, proposant des services bancaires haut de gamme sans frais supplémentaires.

Un programme flexible et facile à utiliser

Le processus de parrainage Revolut est facile et simple à suivre. Le parrain partage un lien de parrainage avec le potentiel filleul. Ce dernier s’inscrit sur Revolut via ce lien, commande sa carte bancaire et réalise trois paiements d’un montant minimum de 5 euros pour activer le versement de la prime. Toutefois, il est à noter que le filleul doit répondre à certaines conditions telles que l’âge (il doit être majeur) et le lieu de résidence (il doit vivre dans un pays où Revolut opère).

VOIR AUSSI : Parrainage bancaire : saviez-vous que votre banque peut vous faire gagner gros ?

Quand la néobanque rencontre l’innovation : un parrainage optimisé

Revolut innove en offrant un système de parrainage qui peut être modifié en fonction des campagnes promotionnelles de la banque.

Des campagnes de parrainage en évolution

Revolut organise périodiquement des campagnes de parrainage où les primes et les conditions peuvent changer. Cette flexibilité permet à la néobanque d’attirer un nombre varié de clients potentiels et de proposer des offres adaptées à différentes cibles.

Suivi de la campagne et gestion des récompenses

Les clients de Revolut peuvent suivre l’avancement de leurs filleuls et voir à quel moment la récompense sera créditée sur leur compte. En cas de non-respect des conditions ou de retard dans l’accomplissement des étapes nécessaires, le parrain est averti via un système de signes clairs et simples à comprendre.

L’expérience Revolut : au-delà du parrainage

Le parrainage n’est pas la seule force de Revolut. La néobanque propose une expérience client complète avec diverses offres adaptées à chaque profil d’utilisateur.

Une Palette de Services Financiers à Portée de Main

Revolut propose une gamme de services allant des comptes courants aux comptes d’épargne, en passant par des services d’investissement en bourse et en crypto-monnaies. La flexibilité et la variété des offres font de Revolut une banque numérique digne d’intérêt, indépendamment de ses campagnes de parrainage.

Une Plateforme Intuitive pour Tous

L’interface utilisateur de Revolut est conçue pour être simple et intuitive. Que vous soyez un utilisateur expérimenté ou novice en matière de services bancaires numériques, naviguer sur Revolut est un jeu d’enfant. De plus, l’application mobile propose une panoplie de fonctionnalités innovantes pour gérer vos finances personnelles.

VOIR AUSSI : Comment gagner de l’argent avec le parrainage des banques ?

FAQ : questions courantes sur le parrainage Revolut

Qu’est-ce que le parrainage Revolut ? Le parrainage Revolut est un programme qui récompense les utilisateurs existants qui incitent de nouveaux utilisateurs à ouvrir un compte. Le parrain peut gagner jusqu’à 200€ par an en fonction des offres promotionnelles en cours. Quelles sont les conditions pour devenir parrain ou filleul ? Le parrain doit être majeur et déjà client de Revolut. Le filleul doit aussi être majeur, résider dans un pays de l’EEE ou en Suisse, et ne jamais avoir ouvert de compte Revolut auparavant. Combien de fois puis-je parrainer avec Revolut ? Un utilisateur Revolut peut parrainer jusqu’à 10 personnes par an. Comment fonctionne le programme de parrainage ? Le parrain partage son lien unique de parrainage. Le filleul ouvre un compte Revolut via ce lien, commande une carte bancaire Revolut, et effectue les transactions requises (généralement 3 paiements d’un montant minimum de 5 euros). Le filleul reçoit-il aussi une récompense ? Cela dépend des offres promotionnelles en cours. Parfois, seul le parrain reçoit une prime. Cependant, le filleul peut négocier une part de la prime avec le parrain.

Pour en savoir plus, consultez cette page : https://help.revolut.com/fr-FR/help/referrals/

Le programme de parrainage de Revolut offre des avantages à la fois pour les clients existants et les nouveaux venus. Il s’agit d’une tactique intelligente de la néobanque pour attirer de nouveaux utilisateurs tout en récompensant la fidélité de ses clients. Mais au-delà du parrainage, c’est l’ensemble de l’expérience Revolut qui fait la différence : une large gamme de services financiers, une interface utilisateur intuitive, et des solutions pour tous les profils d’utilisateurs. Il est clair que Revolut est bien plus qu’un simple programme de parrainage.