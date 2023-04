Réseaux sociaux : pourquoi et comment certifier ses comptes ?

La certification des comptes sur les réseaux sociaux est un processus qui permet de prouver l’authenticité et la véracité d’un compte ou d’une page. Dans cet article, nous allons expliquer les avantages de la certification des comptes sur les réseaux sociaux. Mais également les critères pour obtenir la certification sur des plateformes populaires telles que Instagram, TikTok, Twitter et Facebook.

La certification des comptes sur les réseaux sociaux est un moyen efficace de renforcer la confiance avec votre communauté

Les avantages de la certification d’un compte

La certification d’un compte ou d’une page est un processus qui permet de prouver l’authenticité et la véracité d’un compte ou d’une page sur les réseaux sociaux. Obtenir une certification pour les réseaux sociaux apporte plusieurs avantages :

Protection de l’identité de la marque en ligne : La certification permet de garantir que le compte ou la page est bien celui de la marque. Ainsi évitant ainsi les fraudes et les usurpations d’identité.

Meilleure visibilité : Les comptes et pages certifiés sont souvent mis en avant par les réseaux sociaux. Cela augmente leur visibilité et leur accessibilité.

Éviter l'usurpation d'identité : Les comptes et pages certifiés sont clairement identifiés comme étant authentiques. Ce qui évite aux utilisateurs de se faire piéger par des faux comptes ou des pages usurpées.

Créer une relation de confiance avec sa communauté : La certification permet de créer une relation de confiance entre la marque et sa communauté. Ce qui renforce l'image de marque et la fidélité des utilisateurs.

Prouver l'authenticité du compte : La certification est une preuve tangible que le compte ou la page est bien celui de la marque. Cela renforce la crédibilité de la marque auprès de ses utilisateurs.

Faciliter l'identification de la marque ou de la personnalité publique : Les comptes et pages certifiés sont facilement identifiables grâce au badge de certification. Cela permet aux utilisateurs de les retrouver plus facilement.

Comment faire certifier son compte sur les réseaux sociaux ?

La certification d’un compte ou d’une page sur les réseaux sociaux est un moyen de prouver l’authenticité de votre compte. Mais également de renforcer la confiance avec votre communauté. A savoir, chaque réseau social possède ses propres critères de certification.

Comment obtenir la certification d’un compte sur Instagram ?

Instagram limite cette certification aux personnalités publiques et aux marques internationales, car leur identité peut facilement être usurpée. Avant de demander une certification sur Instagram, il est important de suivre les Conditions Générales. Et également de respecter les Règles de la communauté d’Instagram. Le compte se doit d‘être authentique, unique, public, complet et célèbre.

Pour demander la certification sur Instagram, rendez-vous dans « Paramètres » > « Compte » > « Demander une vérification ». La première étape consiste à confirmer l’authenticité du compte en renseignant le nom d’utilisateur, le nom complet et une pièce d’identité officielle.

La deuxième étape consiste à confirmer l’intérêt public du compte en précisant sa catégorie, son audience. Et également en fournissant une liste de tous les noms sous lesquels la personne ou l’entreprise est connue. De plus, il est possible d’ajouter jusqu’à 5 liens pour prouver l’intérêt public du compte.

Voici quelques suggestions pour augmenter les chances d’obtenir une certification Instagram :

Inclure un lien vers votre profil sur votre site web

Mentionner votre nom d’utilisateur dans votre signature d’email ou votre newsletter

Utiliser le même nom d’utilisateur sur toutes les plateformes de médias sociaux

Inclure un lien vers votre site web dans votre bio

Rédiger une bio complète

Ajouter le nom d’utilisateur d’une entreprise certifiée avec laquelle vous travaillez

Utiliser votre logo comme photo de profil

Soumettre à nouveau votre demande de certification

Obtenir le badge bleu sur Tiktok : comment faire ?

TikTok offre la possibilité d’obtenir un badge « vérifié » pour les comptes les plus influents. Tels que les personnalités publiques, les célébrités, les marques et les éditeurs ayant déjà un grand nombre d’abonnés. Cette certification permet aux utilisateurs de prouver leur authenticité, leur légitimité. Mais également leur crédibilité auprès de leur public, tout en protégeant les créateurs connus de toute usurpation d’identité.

Les critères pour obtenir la certification sur TikTok incluent la croissance quotidienne de votre communauté, l’augmentation du temps de visionnage, la couverture médiatique des utilisateurs, le quota de contenu devenu viral. Mais aussi les certifications sur les autres réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou encore Twitter. Ainsi, les comptes qui remplissent ces critères ont plus de chances d’obtenir le badge « vérifié » de TikTok.

Pour obtenir la certification sur TikTok, vous devez d’abord vous assurer que votre compte respecte les directives de la communauté. Également, vous devez remplir les conditions d’utilisation en étant authentique, complet, actif, notable et sécurisé. Cependant, il n’y a pas de formulaire à remplir pour demander la certification. TikTok attribue le badge « vérifié » aux comptes qu’elle estime éligibles en fonction de certains critères.

Comment obtenir la certification d’un compte Twitter ?

Les critères et règles pour obtenir la certification d’un compte Twitter sont nombreux. Avant de faire une demande, il est important de s’assurer que le compte respecte ces critères et règles. Le compte doit être authentique, notoire et actif. Pour être considéré comme authentique, il doit être vérifié avec une pièce d’identité, une adresse e-mail vérifiée et un site web vérifié.

Enfin, pour être considéré comme actif. Le compte doit avoir un nom affiché sur le profil, une photo de profil, une bannière et une date de naissance visibles. Ainsi qu’un compte actif au cours des six derniers mois sans violation des règles de Twitter ou suspension de compte. De plus, il est important de respecter certaines règles pour que le compte soit éligible à la certification. Le compte doit avoir un numéro de téléphone et une adresse e-mail vérifiés. Et également une bio complète, une photo de profil, une bannière et une date de naissance visibles. Il doit également être en mode public et contenir un lien vers le site web.

Pour faire la demande de certification, il faut se rendre sur son compte Twitter, puis dans les Réglages et confidentialité, sélectionner Compte et enfin Demander la certification.

Comment obtenir la certification de badge bleu sur Facebook ?

Pour obtenir une certification de badge bleu sur Facebook, il est important de vérifier si votre compte respecte les Conditions de service et les standards de la communauté. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez soumettre votre demande de badge bleu, qui garantit que votre page, profil ou domaine d’activité est d’intérêt public.

Le compte doit être authentique, cela signifie qu’il faut associer une personne ou une entreprise réelle. Il doit également être unique, ce qui signifie qu’une seule entreprise ou personne peut obtenir la certification. De plus, le compte doit être complet. Ce qui implique que la section « À propos » doit être complétée, la page doit avoir une photo de profil et une activité récente. Enfin, le compte doit être célèbre. Ce qui signifie que les comptes vérifiés doivent représenter une personne, une marque ou une entité connue très recherchée.

La certification de badge bleu sur Facebook garantit l’authenticité et l’intérêt public d’un compte ou d’une page

Pour demander un badge bleu, remplissez un formulaire et choisissez votre option de vérification (page ou profil). La première étape est de confirmer votre identité en ajoutant une pièce d’identité officielle (comme un permis de conduire, un passeport, une carte d’identité nationale, une facture de service récente ou des statuts de la société). La deuxième étape consiste à prouver l’intérêt public en fournissant des informations telles que la catégorie, le pays ou la région, l’audience et une liste des noms sous lesquels la personne ou la marque est connue. Vous pouvez également ajouter jusqu’à 5 liens pertinents tels que des articles de blog, des comptes de médias sociaux et d’autres liens.

Veuillez noter que ce processus peut prendre du temps, alors soyez patient et suivez attentivement les instructions de Facebook.

En conclusion, la certification des comptes sur les réseaux sociaux est un moyen efficace de prouver l’authenticité de votre compte et de renforcer la confiance avec votre communauté. Il est important de suivre les critères et règles spécifiques à chaque réseau social pour obtenir la certification.

Bonus Vidéo : Comment être certifié sur les réseau sociaux ?