Robo-Advisor : Comprendre ce qu’il est et comment il fonctionne

Les robo-advisors ont fait une entrée remarquable sur la scène financière, transformant la façon dont les investisseurs gèrent leur patrimoine. Ils offrent une alternative novatrice aux conseillers financiers traditionnels. Dans cet article, nous allons explorer en détail ce qu’est un robo-advisor, comment il fonctionne, ses avantages et ses limites, ainsi que sa place dans le monde de la finance moderne.

Comment fonctionne le robo-advisor ?

Le fonctionnement du robo-advisor peut être démystifié en suivant ses étapes clés. Tout commence par la collecte de données de l’investisseur, élément fondamental de ce processus. Ensuite, ces données sont minutieusement analysées pour créer un portefeuille d’investissement spécialement adapté à chaque client.

La personnalisation via le profilage client

Pour parvenir à cette personnalisation, le robo-advisor se base sur les réponses que le client fournit à une série de questions. Ces questions visent à établir le profil de risque du client. Le profilage ainsi obtenu permet au robot de déterminer avec précision les objectifs financiers du client, son horizon d’investissement et sa tolérance au risque.

VOIR AUSSI : FinTech : quand la technologie s’invite dans le monde de la finance

Recommandations initiales et personnalisation

Une fois que le profil client est établi, le robo-advisor présente au client diverses options de placement. L’aspect clé ici est que le client a la possibilité de personnaliser ces recommandations initiales et de décider s’il souhaite les suivre ou non. Cette étape garantit une prise de décision informée et adaptée à ses besoins spécifiques.

L’ajustement du portefeuille en fonction des choix du client

En fonction de l’option choisie, qu’il s’agisse de la gestion sous mandat ou de la gestion conseillée, le robo-advisor procède ensuite à des ajustements sur le portefeuille du client. Ces ajustements se basent sur plusieurs éléments, dont :

Le choix du support le plus approprié, qui est généralement une assurance-vie, bien que certains acteurs proposent également d’investir dans un PEA, un PER ou un compte-titres.

qui est généralement une assurance-vie, bien que certains acteurs proposent également d’investir dans un PEA, un PER ou un compte-titres. La tolérance au risque du client et son horizon d’investissement, qu’il soit à court, moyen ou long terme.

et son horizon d’investissement, qu’il soit à court, moyen ou long terme. Les fonds d’investissement disponibles .

. Les fluctuations sur les marchés boursiers.

En conclusion, le fonctionnement du robo-advisor repose sur une analyse approfondie des données du client pour proposer des placements sur mesure, alignés sur sa situation financière et ses objectifs spécifiques, tout en respectant les réglementations en vigueur.

Le rôle essentiel du robo-advisor

Le robot advisor, loin d’être un androïde de science-fiction, est en réalité un programme informatique clé au cœur de la gestion financière. Ses fonctions clés sont les suivantes :

Vérification des documents : Le robo-advisor analyse rigoureusement les documents que vous fournissez pour l’ouverture de compte en utilisant la reconnaissance de texte pour garantir leur exactitude. Profilage de risque : Grâce à des algorithmes sophistiqués, le robot advisor vous conseille sur le profil de risque le mieux adapté à votre situation en se basant sur vos réponses à un questionnaire explorant vos horizons de gestion, votre personnalité et votre tolérance au risque. Réallocation de portefeuille : En surveillant les mouvements du marché, le robot advisor détecte les signaux importants et alerte les gestionnaires humains lorsqu’il est temps de réajuster les portefeuilles en conséquence.

Ainsi, le robo-advisor est un outil essentiel qui contribue à l’efficacité et à la précision des opérations, malgré sa nature bien éloignée de l’image d’un robot physique.

VOIR AUSSI : La réglementation des cryptomonnaies : Défis et opportunités pour l’avenir de la finance numérique

Les avantages d’un robo-advisor

Les Robo-Advisors offrent des avantages notables, notamment des frais réduits et une personnalisation de premier plan. Découvrez comment ces plateformes transforment la gestion de patrimoine.

Frais abordables et transparent

L’automatisation des processus permet au Robo-Advisor de réduire considérablement les coûts, ce qui améliore les rendements des clients. En effet, les coûts associés à la gestion de l’épargne sont ainsi réduits de 3 à 5 fois par rapport aux acteurs traditionnels. De plus, ils sont réputés pour leur transparence en matière de frais. Les investisseurs ont une visibilité claire sur les coûts associés à leurs investissements, ce qui facilite la prise de décision.

Accessibilité aux petites sommes

Les frais moins élevés élargissent l’accès aux investissements. Les investisseurs peuvent accéder à des services de qualité avec un investissement initial modeste.

Conseil personnalisé de qualité

L’automatisation libère les conseillers des tâches répétitives et administratives, leur permettant de fournir des conseils plus personnalisés et de qualité. Les clients bénéficient ainsi d’une expérience plus satisfaisante et d’une meilleure gestion de leur patrimoine.

VOIR AUSSI : Panorama des solutions de financement court-terme pour une TPE/PME

Diversification facilitée

Ils utilisent des algorithmes sophistiqués pour répartir les investissements des clients sur une gamme diversifiée d’actifs. Cela permet de réduire le risque et d’améliorer les opportunités de rendement.

Surveillance continue

Ils surveillent constamment les marchés et ajustent automatiquement les portefeuilles en réponse à des changements importants. Cela assure une gestion proactive du risque.

Facilité d’utilisation

Les plateformes Robo-Advisor sont conviviales et faciles à utiliser, ce qui les rend accessibles aux investisseurs novices. Il n’est pas nécessaire d’avoir une expertise financière approfondie pour commencer.

Élimination des biais émotionnels

Les robots n’ont pas d’émotions, ce qui signifie qu’ils ne prennent pas de décisions impulsives en réaction à des événements du marché. Cela aide les investisseurs à éviter les erreurs coûteuses liées aux biais émotionnels.

Réglementation et agréments

Le terme « robo advisor » n’est pas une désignation officielle, mais plutôt une référence aux entreprises qui tirent pleinement parti de la technologie. Par conséquent, ces robo advisors sont soumis aux mêmes règles que les entreprises traditionnelles de gestion d’épargne. En France, les robo-advisors adoptent généralement l’un des statuts suivants :

CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : Ce statut permet de gérer des investissements pour le compte de tiers en sélectionnant parmi les placements existants sur le marché.

Ce statut permet de gérer des investissements pour le compte de tiers en sélectionnant parmi les placements existants sur le marché. Société de Gestion Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers : Des entreprises comme Yomoni détiennent ce statut, qui autorise à la fois la construction de portefeuilles en utilisant des placements du marché et la création de placements personnalisés.

Il est important de noter que la définition de robo-advisor est assez large. Ce qui signifie qu’il peut y avoir d’autres statuts et réglementations applicables en fonction de la nature spécifique de chaque entreprise.

Bonus Vidéo : Faut-il confier son épargne à un robo-advisor ?