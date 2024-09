Le célèbre leaker Ice Universe nous dévoile encore une fois une information cruciale. Le Samsung Galaxy S25 Ultra sera équipé d’un appareil photo ultra-large amélioré de 50 MP. Depuis le Galaxy S21 Ultra sorti en 2021, Samsung n’a pas apporté de mises à jour majeures à la caméra ultra-large de ses smartphones phares. Face à une concurrence qui mise sur des capteurs de plus en plus grands et puissants, Samsung semble enfin prêt à franchir un cap.

Pourquoi cette amélioration va-t-elle séduire les amateurs de photographie ?

L’ajout d’un capteur ultra-large de 50 MP sur le Galaxy S25 Ultra n’est pas qu’un simple chiffre. Cela représente un véritable bond en avant pour les amateurs de photographie.

Premièrement, une telle résolution permet une capture plus détaillée des scènes panoramiques, offrant des images plus nettes et plus riches. Si vous êtes friand de paysage impressionnant ou de belles photos de groupe, vous ne serez pas déçu.

Ensuite, l’augmentation de la taille du capteur permet de mieux capter la lumière même avec une luminosité laissant à désirer. En outre, cette nouvelle caméra devrait s’accompagner de technologies de traitement d’image avancées. Vous aurez alors la garantie de photos plus réalistes avec des couleurs vibrantes et des détails précis.

Ce que l’on sait sur le Samsung Galaxy S25 Ultra

Outre son appareil photo révolutionnaire, le Galaxy S25 Ultra promet également d’autres innovations notables. Il disposera d’un écran AMOLED 6,8 pouces QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce processeur de dernière génération promet une optimisation des tâches les plus exigeantes. Nous pouvons notamment citer celles en matière d’intelligence artificielle et les jeux.

Avec un processeur Snapdragon 8 Gen 4 et une batterie de 5000 mAh, il alliera performance et autonomie. Un atout majeur pour les étudiants ou les professionnels, même si son prix élevé pourrait freiner certains. Ces caractéristiques en feront l’un des smartphones les plus performants de sa gamme, tout en conservant un design soigné.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, prévu pour début 2025, s’annonce comme une référence pour la photographie mobile. Le prix de ce prochain flagship haut de gamme de Samsung n’a pas encore été dévoilé au grand public. Néanmoins, nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit lancé dans les 750 euros, à l’instar de son prédécesseur.