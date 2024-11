Vous voulez savoir si votre SMS a été lu ? Voici comment le vérifier

La communication par SMS a transformé notre façon d’échanger, mais une question persiste : le message a-t-il été ouvert ? Pour obtenir cette information, il est essentiel d’avoir une connexion Internet en cours. Avec un smartphone Android ou un iPhone, vous avez accès à la confirmation de lecture. Cependant cela ne fonctionne qu’avec les bonnes options activées. Utiliser des applications comme WhatsApp facilite la tâche, car elles permettent de vérifier la lecture immédiatement. Nous avons tous vécu ce moment d’incertitude après l’envoi d’un SMS important, nous demandant si le destinataire l’a vu et s’il prévoit de répondre. Alors, comment peut-on vérifier si un SMS a été lu ? 💬

Utilisation des RCS (Rich Communication Services)

La première option à considérer pour vérifier si votre SMS a été lu est d’utiliser un service appelé RCS. Les RCS sont une évolution du SMS, souvent surnommée « le SMS du futur« . Ils permettent des fonctionnalités similaires à celles des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Messenger, telles que les accusés de réception et de lecture. Si votre téléphone et celui de votre destinataire prennent en charge RCS, vous pouvez activer cette option dans votre application de messagerie par défaut (généralement Google Messages).

Voici comment activer les accusés de lecture avec RCS :

Ouvrez Google Messages : C’est l’application de messagerie par défaut sur la plupart des appareils Android. Accédez aux paramètres : Cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite, puis sélectionnez « Paramètres ». Activez les fonctionnalités de chat : Sous l’onglet « Fonctionnalités de chat », vous verrez l’option « Envoyer des accusés de réception » et « Accusé de lecture ». Assurez-vous que les deux sont activés. Vérifiez les statuts des messages : Si votre message est marqué comme « lu », cela signifie que le destinataire a vu le SMS. Si c’est « envoyé » ou « livré », cela signifie que le message est arrivé mais n’a pas encore été ouvert.

Remarque : Pour que cela fonctionne, les deux utilisateurs doivent avoir activé RCS et utiliser une application compatible.

VOIR AUSSI : RCS : découvrez le futur des messages texte qui va remplacer les SMS

Gérer votre vie privée avec les RCS 📲

Avec le service RCS, vous êtes automatiquement notifié lorsque l’utilisateur a reçu et même lu votre SMS. Si vous préférez garder un peu d’incognito, vous pouvez facilement désactiver cette option. En effet, si vous ne répondez pas immédiatement, le correspondant pourrait savoir que vous avez vu son message, ce qui peut parfois créer des tensions. Pour préserver votre vie privée, il suffit de retirer cette option.

Par exemple, sur WhatsApp, rendez-vous sur l’application, cliquez sur les trois petits points en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres. Dans la section Confidentialité, vous pouvez désactiver l’option Confirmation de lecture. Sachez que si vous désactivez cette fonctionnalité, non seulement votre correspondant ne saura plus si vous avez reçu ou lu ses messages, mais cela s’appliquera également à vous : vous ne verrez plus si les autres ont lu vos messages. 🔒✨

Vérifier la lecture d’un SMS sur Android

Pas d’inquiétude si vous n’utilisez pas WhatsApp, Messenger ou d’autres services similaires. Si vous vous contentez de l’application de messagerie par défaut sur votre Android, sachez qu’elle propose une fonctionnalité pratique pour vérifier si vos messages ont été lus.

VOIR AUSSI : L’application Google Messages se met à jour et annonce la fin des SMS

Activer les confirmations de lecture pour vos SMS 📱

L’option à envisager si vous utilisez l’outil de messagerie par défaut est d’activer une option de confirmation. Cette fonctionnalité utilise le protocole Rich Communication Services (RCS). Ce qui signifie qu’elle nécessite d’une connexion Internet, soit via données mobiles, soit par Wi-Fi.

Pour cela, accédez aux paramètres de l’application Messages. Ensuite, sélectionnez « Fonctionnalités de chat » et activez « Envoyer des confirmations de lecture ». Sur un smartphone Google Pixel, vous trouverez cette option sous « Chats RCS ».

L’emplacement de cette option peut varier selon votre modèle de smartphone Android. Cependant, elle est généralement activée par défaut. C’est un avantage, car cela signifie que vos contacts peuvent également l’utiliser. Ainsi, vous pourrez voir si vos messages ont été reçus et lus grâce aux icônes colorées qui apparaissent sous vos messages. ✅

Vérifier la lecture d’un SMS sur iPhone

Sur l’iPhone, la situation est un peu différente. Il utilise une application intégrée appelée iMessage 📱. Cette plateforme de messagerie remplace automatiquement les SMS standard lorsque l’expéditeur et le destinataire possèdent tous deux un appareil Apple connecté à Internet. C’est une fonctionnalité par défaut pour tous les utilisateurs, et il n’y a pas d’option pour choisir autrement. 🚀

VOIR AUSSI : iPhone : bloquez les appels indésirables et les spams

Activer les accusés de lecture dans iMessage

iMessage 📱 permet de savoir si un message a été lu, à condition que cette option soit activée des deux côtés. Pour cela, il faut activer la fonction « Envoi de reçus de lecture« . Ensuite, retournez dans votre application « iMessages« . Comme sur Android, une petite coche bleue indiquera que cette fonction est active. Pour confirmer que votre SMS a bien été lu, recherchez le mot « Lu » qui apparaît sous votre message. Si cela s’affiche, cela signifie que l’activation a été réussie.

Voici comment vérifier si un SMS a été lu sur un iPhone avec iMessage :

Ouvrez l’application Messages. Accédez aux paramètres ⚙️ : Allez dans « Réglages » > « Messages ». Activez l’option « Envoyer accusés de lecture » : Cela permettra à vos contacts de voir quand vous avez lu leurs messages, et vous recevrez également cette information si eux aussi l’ont activée.

Lorsque l’option est activée et que vous envoyez un message via iMessage, vous pouvez voir deux statuts potentiels sous le message :

« Livré » ✅ : Cela signifie que le message est arrivé chez le destinataire mais n’a pas encore été lu.

✅ : Cela signifie que le message est arrivé chez le destinataire mais n’a pas encore été lu. « Lu » 👀 : Cela indique que le destinataire a ouvert votre message.

Remarque : Si l’option est désactivée chez votre contact, vous ne pourrez pas voir si votre message a été lu, même si vous l’avez activée de votre côté.

Que se passe-t-il quand iMessage n’est pas disponible

Si vous envoyez un message à une personne qui n’utilise pas iMessage (ou si le réseau iMessage est désactivé), votre message sera envoyé sous forme de SMS standard 📩, identifiable par les bulles vertes dans l’application. Dans ce cas, il n’est pas possible de savoir si le message a été lu. Car les SMS standards ne disposent pas de l’accusé de lecture.

VOIR AUSSI : iPhone : voici comment récupérer vos messages supprimés, sans restaurer une sauvegarde

La signification de “distribué” par rapport à “lu” 📩

Sur certains smartphones, les traductions des statuts peuvent prêter à confusion. Par exemple, alors que Samsung affiche “Envoyé” pour un message, d’autres marques telles que iPhone, Huawei, BlackBerry et Alcatel utilisent le terme “Distribué” 📤. Donc, si vous recevez une notification indiquant que votre SMS ou MMS a été “Distribué”, cela signifie simplement qu’il a été envoyé. Cela ne signifie pas que le destinataire a effectivement lu le message 👀.

En conclusion,

La vérification de la lecture d’un SMS varie selon la plateforme et les paramètres de l’utilisateur. Que ce soit via RCS, iMessage, ou des applications de messagerie populaires comme WhatsApp et Messenger, il existe plusieurs moyens d’obtenir des confirmations de lecture.