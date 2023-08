Cela fait plus de 30 ans que le SMS a vu le jour et n’a toujours pas quitté son statut de simples messages textes. Mais depuis quelques années, Google a développé le protocole RCS qui vise à révolutionner ce qu’est le SMS. Acronyme de Rich Communication Services, le RCS propose des messages plus riches et interactifs. D’abord conçu pour les Android, Google a souhaité l’étendre à tous les OS mobiles, iPhone y compris, mais Apple l’a toujours boudé. Avec la dernière mise à jour, le protocole est activé par défaut pour tous les utilisateurs. Mais qu’est-ce que cela change réellement ?

Google Messages passe au RCS et met potentiellement fin aux SMS/MMS

Avec la généralisation des smartphones, il est clair que l’utilité du SMS est désormais limitée. Voilà pourquoi Google a développé le protocole de messagerie RCS depuis quelques années. Celui-ci transforme radicalement ce que nous avons toujours connu et apporte de nouvelles fonctionnalités aux messages. Les utilisateurs pourront en quelque sorte profiter des fonctions interactives telles que la confirmation de lecture, les appels vidéos, le transfert de fichiers, etc.

Ce nouveau protocole devrait être généralisé depuis un moment, mais il est toujours bloqué par Apple. Plus concrètement, tous les messages RCS reçus sur iPhone sont convertis automatiquement en SMS ou MMS. Malgré cela, Google a décidé d’activer le protocole RCS par défaut sur l’application Messages, pour tous les utilisateurs.

Les nouveautés qu’apporte le RCS par rapport aux SMS

Par rapport aux SMS tout court, le protocole RCS apporte des fonctionnalités enrichies et interactives telles que :

La possibilité de savoir quand le destinataire a reçu et lu le message ;

Quand le destinataire est en train de répondre ;

La possibilité d’envoyer des fichiers images, vidéos, documents, etc.

Lancer des conversations de groupe ;

Passer des appels en VoIP ;

Passer des appels vidéos ;

Partager sa localisation.

Évidemment, les utilisateurs ne peuvent bénéficier de toutes fonctionnalités que si leur correspondant a activé la norme RCS. Ce dernier utilise la connexion internet (données mobiles ou Wifi) pour envoyer les messages. Dans le cas contraire, le message sera automatiquement converti en SMS ou MMS selon son contenu. Par ailleurs, tous les messages partagés avec cette norme sont chiffrés de bout en bout, ce que le SMS simple n’offre pas. Cela suppose que seuls vous et votre correspondant êtes en mesure de lire ce que vous partagez. Ni Google ou toute autre personne tierce ne pourrait y accéder. Une protection de sécurité que le gouvernement britannique souhaite quand même affaiblir.