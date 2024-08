iPhone : voici comment récupérer vos messages supprimés, sans restaurer une sauvegarde

Ça nous arrive tous : une mauvaise manipulation et nous voilà supprimer des messages qu’on ne voulait pas. C’est une situation frustrante, mais heureusement qu’il est possible de la corriger rapidement. Depuis iOS 16, Apple a intégré un outil qui permet de récupérer vos messages récemment supprimés, sans devoir restaurer une sauvegarde complète de votre téléphone. Néanmoins, le message doit être récent, car les messages supprimés ne sont pas gardés indéfiniment.

Retrouver les messages supprimés

Pour retrouver tous vos messages que vous avez supprimés, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous dans l’application Messages ;

Dans le coin supérieur gauche, appuyez Modifier ;

Dans les options qui apparaissent, sélectionnez Afficher les suppressions récentes ;

Dans le coin supérieur gauche, appuyez sur Filtres et Suppressions.

Vous devez voir apparaitre tous les messages que vous avez supprimés dernièrement. Tout comme c’est souvent le cas pour les corbeilles, les messages supprimés sont temporairement conservés ici, dans un délai de 30 jours. Vous y verrez des messages uniques et même des conversations entières que vous avez supprimées. Ils y sont répertoriés par nom ou numéro de vos interlocuteurs.

Récupérer les messages supprimés

Les messages sont classés par ordre de suppression. Une fois que vous avez retrouvé le message à récupérer, appuyez dessus pendant un moment et sélectionnez Récupérer, en bas à droite. Une fenêtre contextuelle apparaîtra alors et vous demandera de confirmer la récupération dudit message.

En outre, si vous souhaitez récupérer plusieurs messages, vous n’aurez qu’à tout sélectionner et à appuyer sur Récupérer tout. Vous gagnez ainsi plus de temps et tous vos messages supprimés sont restaurés. Mais une telle opération se répercute sur tous vos appareils où vous avez activé Messages iCloud. Vous pourrez donc y retrouver vos messages après. Ceci n’a lieu que chez vous, pas chez vos correspondants.

Retrouver les messages supprimés

Si les messages ont été correctement récupérés, ils retournent directement dans la boîte de réception. Vous les verrez donc dans vos fils de conversations, classés selon l’heure d’envoi ou de réception du dernier message dans la discussion. Si ledit message date, vous allez devoir défiler un peu plus longtemps avant de le trouver.