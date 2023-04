UI/UX Designer : Deux métiers différents mais complémentaires

Le métier de l’UX Designer et de l’UI Designer est une évolution du poste de Web Designer. Suite à la complexification du web et l’importance de l’interaction et de l’optimisation des plateformes web et mobiles. Leur rôle est de travailler sur l’expérience utilisateur et l’interface utilisateur pour répondre aux attentes des internautes. Ces métiers sont surtout présents dans les activités e-commerces où le parcours client est primordial dans la conception de la plateforme et la conversion client.

L’UX Designer, en charge de l’expérience utilisateur

L’UX Designer améliore l’expérience utilisateur en prenant en compte les besoins des utilisateurs. Et, en créant des interfaces agréables et intuitives. Pour ce faire, il coordonne une équipe, mène des recherches et analyse les données pour créer des prototypes qui répondent aux objectifs commerciaux. Il utilise des connaissances en sciences cognitives et en psychologie humaine pour adapter les interfaces aux besoins des utilisateurs. Le travail de l’UX Designer est essentiellement stratégique et nécessite une amélioration continue en fonction des résultats obtenus.

L’UI Designer, en charge de l’interface utilisateur

L’UI Designer est chargé de l’amélioration de l’interface utilisateur. Il a pour objectif de rendre la navigation en ligne plus facile et intuitive. Le travail sur l’interface utilisateur se fait en aval du travail sur l’expérience utilisateur. Il consiste à mettre en valeur les éléments graphiques et textuels pour équilibrer les éléments visuels en fonction des objectifs du site web.

Missions principales de l’UX Designer / UI Designer

En tant qu’UX/UI designer, vos missions principales incluent l’identification des principaux enjeux d’une plateforme web. Mais également la réalisation d’études auprès des utilisateurs afin de déterminer les caractéristiques bloquantes et les points d’amélioration. De plus, vous devrez élaborer un profil type de l’utilisateur qui visitera la plateforme et créer un storytelling qui correspond à l’image de marque de l’entreprise, dans le but de susciter l’émotion chez les internautes.

Une étude du design devra ensuite être réalisée, mettant en avant la problématique du projet et proposant différentes options sous forme de mock-ups, afin de tracer les premières lignes du projet. Suite à la décision des orientations du projet et des premières ébauches, des spécifications seront faites pour affiner les choix graphiques au travers de maquettes pour dessiner l’interface future. L’UX/UI designer peut également mettre en œuvre l’A/B testing. C’est une pratique fréquente qui permet de juger de la pertinence de la nouvelle interface et de faire de nouveaux ajustements.

Les responsabilités de l’UI Designer

L’UI design, le graphisme et le web design ont une définition globalement similaire : ils s’occupent de l‘aspect visuel de l’interface d’un site web ou d’une application. Ces professionnels collaborent étroitement avec l’UX Designer pour traduire les objectifs du projet en éléments graphiques et travaillent en permanence avec les développeurs pour assurer la conformité avec le codage. Les responsabilités de l’UI Designer comprennent :

La création graphique du wireframe ;

; La conception et l’organisation graphique de l’ensemble des pages, notamment les boutons, les menus, la barre de défilement, la typographie, etc. ;

de l’ensemble des pages, notamment les boutons, les menus, la barre de défilement, la typographie, etc. ; La production de modèles répondant aux critères de l’entreprise en matière d’identité visuelle. Il doit maîtriser la typographie, la théorie des couleurs, et avoir une bonne connaissance des outils avancés tels que Illustrator, Photoshop, Figma, Adobe XD, InVision, etc.

Les responsabilités de l’UX Designer

L’UX Designer est responsable de plusieurs tâches essentielles pour assurer une expérience utilisateur optimale pour un produit ou un service digital. Voici quelques-unes de ses responsabilités principales :

Identifier les enjeux de la plateforme web en collaboration avec l’équipe de développement et de conception ;

de la plateforme web en collaboration avec l’équipe de développement et de conception ; Effectuer des études auprès des utilisateurs pour comprendre leur comportement et leurs attentes ;

auprès des utilisateurs pour comprendre leur comportement et leurs attentes ; Élaborer un profil type de l’utilisateur qui viendra visiter la plateforme pour mieux adapter l’interface à ses besoins ;

de l’utilisateur qui viendra visiter la plateforme pour mieux adapter l’interface à ses besoins ; Créer un storytelling qui s’aligne sur l’image de la marque et qui suscite l’émotion chez les internautes ;

qui s’aligne sur l’image de la marque et qui suscite l’émotion chez les internautes ; Concevoir le design en proposant des solutions répondant aux objectifs commerciaux de l’entreprise ;

en proposant des solutions répondant aux objectifs commerciaux de l’entreprise ; Élaborer des prototypes pour tester les propositions ;

pour tester les propositions ; Effectuer des tests utilisateurs pour évaluer l’efficacité de l’interface ;

utilisateurs pour évaluer l’efficacité de l’interface ; Faire des ajustements et des améliorations en continu en fonction des résultats obtenus.

Il doit également posséder une bonne connaissance des sciences cognitives et de la psychologie humaine pour offrir un parcours fluide, efficace et convaincant. La maîtrise de certains outils est également indispensable, tels que Adobe InDesign, Illustrator, Figma, Sketch, Lookback, etc.

Le design n’est pas seulement ce à quoi ça ressemble et ce à quoi ça se sent. Le design, c’est comment ça fonctionne.

Les compétences clés d’un UX/UI Designer

Le métier d’UX/UI Designer requiert un certain nombre de compétences clés pour réussir dans ce domaine. Voici quelques-unes des qualités essentielles pour exceller en tant qu’UX/UI Designer :

Créativité et compétences artistiques

La créativité est une qualité essentielle pour tout UX/UI Designer. Il est important de posséder des compétences en design pour créer des interfaces visuellement attrayantes et innovantes. Les formations artistiques telles que le graphisme, l’illustration ou encore la photographie peuvent être un atout pour le métier.

Travail en équipe

L’UX/UI Designer travaille en étroite collaboration avec différents intervenants. Notamment les UX Researchers, les développeurs, les chefs de projet et les clients. Il est donc important de savoir travailler en équipe et de communiquer efficacement. Mais aussi de comprendre les enjeux de chaque partie prenante du projet.

Sens de l’observation

L’UX/UI Designer doit être capable d’observer les utilisateurs et de comprendre leur comportement pour créer des interfaces adaptées à leurs besoins. Il doit également être en mesure d’analyser les données récoltées lors des tests utilisateurs pour apporter des améliorations et optimiser l’expérience utilisateur.

Compétences techniques :

Outre les compétences créatives, l’UX/UI Designer doit maîtriser les outils de conception d’interfaces. Parmi les logiciels les plus utilisés dans le domaine, on peut citer Figma, Sketch, Adobe XD, InVision et Photoshop. Il est donc important de posséder des compétences techniques avancées pour utiliser efficacement ces outils.

Comment devenir Designer UX / UI : études et formations nécessaires

Pour devenir Designer UX/UI, il n’est pas nécessaire d’avoir une formation ou un diplôme spécifique. Il existe des formations dans les domaines de l’art numérique, du graphisme, de l’infographie, de l’informatique et du multimédia qui peuvent aider à acquérir les compétences nécessaires. Les diplômes des métiers d’art et du design , ainsi que les diplômes d’école de dessin, de design ou de multimédia peuvent être une option pour se former en design UX/UI.

Les formations comme le BUT MMI ou la licence professionnelle métiers du design et métiers de l’informatique peuvent être un bon point de départ pour ceux qui cherchent à acquérir un diplôme bac +3. Pour un niveau bac +5, il y a des masters tels que le Master pro arts, création et ingénierie numérique. Les formations en management de projets numériques peuvent également être utiles.

Il est également possible de suivre des formations spécifiques en design UX/UI, comme le DSAA ou des diplômes d’école de dessin, de design ou de multimédia. Cependant, l’apprentissage sur le terrain reste une excellente façon d’acquérir des compétences et une expérience pratique dans ces métiers en constante évolution.

En conclusion, l’UX Designer et l’UI Designer sont deux métiers complémentaires, mais qui ont chacun leur propre rôle à jouer dans la conception d’interfaces utilisateur efficaces et esthétiques. Ils doivent travailler en étroite collaboration pour répondre aux besoins des utilisateurs et atteindre les objectifs commerciaux de l’entreprise. Les compétences artistiques, techniques et interpersonnelles sont essentielles pour exceller dans ces professions.

Bonus Vidéo : Le métier d’UX/UI Designer, c’est quoi ?