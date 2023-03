Comprendre le rôle du Community Manager : définition et missions

Le rôle du community manager est devenu primordial pour les entreprises afin de gérer leur présence en ligne. Mais que fait exactement un community manager et quelle est sa mission ?

Le Community Manager, un acteur clé de la communication digitale des entreprises

Le métier de community manager s’est développé avec l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux. C’est une fonction importante pour les entreprises car elle s’inscrit pleinement dans leur stratégie de communication digitale. Les fonctions du community manager varient en fonction de la taille de l’entreprise, de son imprégnation sociale et de son secteur d’activité. Il peut travailler en entreprise, en agence de communication digitale ou en freelance pour le compte de ses clients. Les entreprises recrutent un community manager pour accroître leur notoriété, acquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients. Il suit la gestion de la relation client (CRM), le recrutement et le travail autour de la marque employeur.

Le community manager est un expert des communautés web. Il travaille principalement en agence de communication, une agence digitale, mais aussi pour un annonceur ou une entreprise. Pour le compte d’une marque ou d’une entreprise, c’est lui qui fédère et anime les échanges entre internautes. Il utilise principalement les réseaux sociaux et professionnels tels que TikTok, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, Quora. Il est l’ambassadeur de la « marque » auprès des internautes, responsable de l’e-réputation.

Le community manager communique le message de l’entreprise vers l’extérieur et fait part à l’entreprise des réactions de la communauté. Ce dialogue avec les internautes est primordial pour fidéliser les internautes et acquérir de nouveaux clients. Le community manager est au cœur de la stratégie de communication.

Les réseaux sociaux les plus utilisés par les Community Managers

Pour un community manager, il est essentiel de savoir sur quels réseaux sociaux se concentrer pour atteindre les objectifs de l’entreprise. Voici une liste non-exhaustive allant du plus commun à celui le moins utilisé :

Instagram et Tiktok de nos jours se place en 1ère position et il est sans nul doute le réseau de prédilection du community manager. Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube viennent ensuite se bousculer les deux dernières places du podium. Snapchat arrive en queue de peloton, on lui préfère désormais les stories Instagram et Facebook. Enfin, Pinterest est le réseau le moins prisé par les community managers.

Il est important de noter que cette liste est indicative et que les réseaux sociaux à privilégier dépendront de la stratégie de l’entreprise et de sa cible. Par conséquent, un community manager devra être en mesure de s’adapter à l’évolution des tendances et de l’utilisation des réseaux sociaux par les internautes pour sélectionner les plateformes les plus pertinentes.

Les compétences clés du métier de community manager

Le métier de community manager nécessite plusieurs compétences et qualités. Tout d’abord, il doit être capable d’animer et de gérer efficacement les réseaux sociaux ainsi que de maîtriser les médias de communication. La curiosité, l’esprit d’équipe, l’ouverture d’esprit et le goût du contact sont également des qualités importantes pour ce métier. Il se doit être créatif et force de proposition dans la production de contenu, tout en ayant une bonne expression écrite et une orthographe irréprochable. Il doit également posséder des connaissances en veille et recherche, en outils webmarketing tels que CMS WordPress et solutions emailing, en analyse et synthèse avec l’utilisation d’outils de mesure, ainsi que des notions en graphisme et design.

Les missions principales du Community Manager

Le Community Manager a pour mission principale d’accroître la notoriété de l’entreprise pour laquelle il travaille, de fidéliser la clientèle existante et de mettre en place des outils d’acquisition de clients. Pour y parvenir, il est chargé de différentes tâches allant de la modération et l’animation des réseaux sociaux, jusqu’à la création et la gestion de campagnes publicitaires en passant par l’analyse de la concurrence et la veille des médias sociaux.

Le Community Manager est un véritable social media manager, il doit donc modérer et animer les réseaux sociaux afin de créer une relation de proximité entre l’entreprise et ses clients. Il doit également assurer une veille concurrentielle pour sélectionner et partager du contenu pertinent sur le web. En outre, il peut être amené à accompagner le développement technique et fonctionnel des plateformes, créer et rédiger du contenu éditorial, gérer des campagnes publicitaires, optimiser le référencement naturel et suivre les résultats des actions menées.

Enfin, lorsqu’il est à son plus haut niveau, le Community Manager doit être capable de gérer des projets et élaborer une stratégie social media globale pour l’entreprise.

Les évolutions professionnelles possibles pour un community manager

Les professionnels du management digital peuvent évoluer vers différentes spécialisations en fonction de leurs compétences et de leur expérience, telles que consultant web, chef de projet, content manager, social media strategist, traffic manager, webmarketeur ou encore chargé de communication. Après quelques années d’expérience, une évolution vers un poste avec plus de responsabilités, comme responsable digital ou responsable de la communication, peut également être envisageable.

Les professionnels du management digital ont la possibilité de développer des spécialisations spécifiques en fonction de leurs compétences et de leur expérience. Par exemple, un consultant web possède des compétences en développement tandis qu’un chef de projet maîtrise l’analyse de données et le management d’équipe. Le content manager, quant à lui, se spécialise dans la création de contenu éditorial et la production assistée par ordinateur (PAO). Les compétences d’un social media strategist sont centrées sur la stratégie de communication sur les réseaux sociaux, tandis que le traffic manager se concentre sur le suivi des performances de la publicité en ligne. Le webmarketeur doit quant à lui maîtriser les techniques web et l’analyse de données, tandis que le chargé de communication doit avoir des compétences en publicité et relations presse.

Une fois que le professionnel a acquis de l’expérience, il peut évoluer vers un poste avec plus de responsabilités, comme un responsable digital ou un responsable de la communication. Cette évolution est souvent possible après quelques années d’expérience.

Formation requise pour devenir Community Manager

Le métier de community manager requiert une formation de niveau Bac+3 à Bac+5 dans les domaines tels que le marketing, le journalisme, l’édition, les relations publiques et le web. Cependant, une formation en webmarketing est souvent préférable. Pour les étudiants qui souhaitent se spécialiser dans le marketing digital directement après le Bac, des formations de trois ans telles qu’un Bachelor Chef de Projet Digital sont disponibles. Pour les personnes ayant déjà un Bac+3, le Mastère Expert Stratégies Digitales est le diplôme le plus adapté. Des compétences en communication, en rédaction et une grande culture générale sont également importantes pour ce métier. Cependant, il est possible de devenir community manager sans diplôme en webmarketing, en acquérant les compétences nécessaires par la pratique et la passion.

Bonus Vidéo : Qu’est-ce qu’un Community Manager

En conclusion, le community manager est un acteur clé de la stratégie de communication d’une entreprise sur les réseaux sociaux. Sa mission consiste à animer une communauté en ligne, gérer les relations avec les clients et veiller à l’e-réputation de l’entreprise. Le community manager doit être polyvalent et posséder des compétences variées pour assurer ses différentes missions.