Virement bancaire : combien peut-on virer au maximum ?

La fraude bancaire est l’un des plus grands fléaux que combattent les banques depuis leur avènement. Une seule erreur suffit pour causer la perte des millions, voire des milliards amassés depuis des années. C’est notamment la raison pour laquelle des limites ont été fixées et des protocoles ont été mis en place pour certaines opérations précises. Par exemple, lorsque vous remettez un chèque à une tierce personne et que le montant dépasse un seuil fixe, vous recevrez probablement un appel de la part de votre conseiller bancaire. Alors, combien peut-on virer au maximum en une fois ?

Un virement SEPA fixe, mais flexible pour des opérations en interne

Lancé en 2008, le virement SEPA a vu le jour avec une limite fixe qui n’a pas bougé depuis. Elle est de 15.000 euros par jour. Cette limite est infranchissable pour des opérations entre deux différentes banques. Néanmoins, lorsqu’il s’agit des opérations internes, la législation a autorisé une certaine flexibilité. Suivant celle-ci, les banques ont elles-mêmes fixé leur limite.

De toutes, Société Générale est la plus flexible, lorsqu’il s’agit des virements entre deux comptes bancaire Société Générale. Son plafond est de 50.000 euros par jour. Pour ce qui est de Boursorama Bank, elle n’a fixé aucune limite journalière, mais un virement instantané ne saurait dépasser 5.000 euros. Chez la Banque populaire, par contre, la limite quotidienne est de 15.000 euros et de 50.000 euros par mois.

VOIR AUSSI : Comment ouvrir un compte bancaire en ligne sans dépôt ni justificatif ?

Une limite qui devient un critère pour choisir sa banque

Si vous avez besoin de réaliser des opérations de virement, il est clair que la limite de virement doit devenir un critère de choix. En effet, la majorité des banques ont une limite très en dessous des 15.000 euros fixés par la SEPA.

Le crédit Mutuel est sans doute le plus flexible ici, avec une limite de 15.000 euros pour un virement instantané. Chez le Crédit Agricole, par contre, le maximum par virement bancaire est de 3.000 euros.

Pour ce qui est des virements internationaux, la Banque Postale a une limite de 4.000 euros par jour et 1.000 euros pour un virement instantané. Il en est de même pour la Société Générale, lorsqu’il faut faire un virement international.

Ce sont là des limites fixées par chaque banque. Certaines parmi elles ne sont pas rigides, toutefois. Cependant, vous devriez contacter votre conseiller bancaire ou vous déplacer en agence si vous avez un quelconque besoin de dépasser le seuil fixé.