Vol ou perte de carte bancaire : comment faire opposition ou réclamation ?

Le seul vrai moyen pour vous assurer que personne d’autre n’utilise votre carte bancaire avec vous, c’est de la conserver rigoureusement. Si elle est perdue ou volée, vous pourriez remarquer des prélèvements. Cela est normal, puisque les codes secrets ne sont plus vraiment difficiles à trouver. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de prendre des mesures le plus tôt possible après la perte ou le vol de sa carte bancaire. À cet effet, voici comment protéger votre argent si vous perdez votre carte ou qu’on vous la vole.

Comment faire opposition sur une carte bancaire ?

L’opposition est la première mesure que vous devez prendre lorsque vous perdez votre carte ou lorsqu’on vous la vole. Celle-ci empêche l’utilisation de la carte bancaire, qu’il s’agisse des dépôts ou des retraits d’argent. En un mot : la carte bancaire devient inutilisable. Ceci étant, vous devez vous assurer que vous l’avez réellement perdue, car les prélèvements automatiques mis en place pour vos services (internet, électricité, Netflix, etc.) seront également bloqués.

Faire opposition en ligne

Pour faire opposition sur votre carte bancaire, vous pouvez passer par l’application mobile de la banque. Généralement, l’option est disponible dans la section Cartes ou Sécurité. Appuyez sur l’option de blocage, renseignez la raison, l’heure et la date et confirmez le blocage. La banque mettra en place l’opposition en même temps.

Chez certaines bancaires, vous pourrez avoir besoin de fournir plus d’amples informations avant que le blocage soit effectif. Si vous doutez, peut-être l’avez-vous oublié dans l’un de vos sacs, il peut être possible de faire un blocage temporaire et un changement de mot de passe. L’option devrait être disponible dans votre application mobile.

Si le blocage est définitif, il vous faudra demander une nouvelle carte bancaire à votre banque.

Faire opposition par téléphone

Si vous n’avez pas l’application mobile bancaire, vous pouvez contacter directement votre banque pour demander un blocage.

Contactez directement votre gestionnaire de compte pour soumettre la demande. S’il n’est pas disponible, contactez le service clientèle de la banque. Les numéros sont généralement disponibles sur leur site internet officiel et sur leurs pages de réseaux sociaux. Ils sont joignables tous les jours et 24 h/24.

J’ai été prélevé, puis-je obtenir remboursement ?

Si l’opposition n’a pas été effectuée sur la carte, elle peut servir à toute personne l’ayant ramassée, même si elle ne dispose pas de votre code à 4 chiffres. Il est en effet possible de faire des achats jusqu’à 50, voire 150 euros, sans entrer le code secret. Le cas échéant, votre banque est tenue de vous rembourser intégralement les sommes prélevées. Vous avez jusqu’à 13 mois pour faire une réclamation.

Par contre, si le voleur utilise votre code à 4 chiffres lors de l’utilisation de la carte, votre banque n’est pas obligée de vous rembourser l’intégralité du montant prélevé. La législation lui permet de ne rembourser que les sommes au-delà du plafond autorisé qui est généralement de 50 €. Ainsi, si le voleur prélève 200 €, la banque ne vous rembourse que 150 €.