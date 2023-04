Acheter un terrain dans le Métavers : comment ça fonctionne ?

Depuis l’avènement de la blockchain et des crypto-monnaies, de nouveaux mondes virtuels ont vu le jour, notamment le Métavers. Cette dernière est un univers virtuel où l’on peut acheter et vendre des terrains. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Dans cet article, nous allons vous expliquer les étapes à suivre pour acheter un terrain dans la Métavers.

Le Métavers est un terme qui désigne la prochaine étape de l’Internet.

Il est important de noter que, comme tout investissement, l’achat de terrains dans le Métavers comporte des risques financiers. Dans ce cas, nous vous recommandons de faire des recherches et de comprendre les risques avant de prendre une décision d’achat.

La Métavers : qu’est-ce que c’est ?

Bien qu’il n’y ait pas de définition universelle acceptée, on peut le décrire comme un réseau de mondes simulés en 3D, qui sont reliés par des technologies de réalité virtuelle et augmentée.

Le Metavers permet aux utilisateurs de vivre des expériences en ligne immersives et interactives. Le tout, en créant des avatars qui pourront interagir avec d’autres utilisateurs et des objets virtuels dans un environnement en temps réel. Les applications potentielles du Metavers sont vastes. Allant des jeux vidéo en ligne aux visites de musées en réalité virtuelle, en passant par des réunions d’affaires et des événements en ligne.

Terrain virtuel dans le Métavers : Tout ce que vous devez savoir

Le terrain virtuel est un concept similaire au terrain physique, sauf qu’il n’est pas tangible. Dans le métavers, le terrain est divisé en différentes zones. Chaque bloc ayant une valeur différente, similaire aux quartiers dans le monde réel. On peut utiliser ces parcelles de terrain numériques pour créer des mondes virtuels ou des projets immobiliers dans le métavers.

Un exemple populaire de plateforme basée sur la blockchain pour acheter, vendre et échanger des parcelles de terrain virtuel est Decentraland. Les parcelles de terrain dans Decentraland sont enregistrées sur la blockchain Ethereum. Cela permet aux utilisateurs de créer ce qu’ils veulent sur leur propriété sans interférence de tiers.

L’achat de terrain virtuel dans le métavers peut offrir un avantage : le retour sur investissement. Les projets immobiliers virtuels sont en augmentation dans le métavers. Et, en possédant une propriété numérique, les utilisateurs peuvent prouver leur possession authentique de cet actif. Les propriétaires peuvent également vendre leur terrain virtuel une fois qu’il a augmenté en valeur. Ou encore de le louer pour des événements exclusifs.

Les étapes pour acheter un terrain dans la Metavers

Le Metavers, un univers virtuel en constante évolution, offre une opportunité unique d’acquérir des terres virtuelles. Si vous êtes intéressé à acheter un terrain virtuel, voici les étapes à suivre :

Obtenez un portefeuille numérique de crypto-monnaies

Avant d’acheter un ou plusieurs terrains dans le métavers, il est nécessaire de se procurer un portefeuille numérique de crypto-monnaies pour stocker vos fonds. Il existe plusieurs options telles que MetaMask, Trust Wallet et Binance Chain Wallet. Mais il est important de vérifier que le portefeuille supporte la crypto-monnaie que vous souhaitez utiliser.

Sélectionnez votre plateforme immobilière

Pour acheter des terrains virtuelles, les plateformes les plus populaires sont Decentraland et Sandbox. Mais OpenSea est une bonne option pour les acheteurs débutants. Il permet de faire des achats à travers différentes plateformes. Si vous souhaitez avoir une connaissance plus approfondie de votre voisinage, il est préférable de choisir Decentraland ou Sandbox.

Parcourez et sélectionnez une parcelle de terrain

De plus, vous devez parcourir les options disponibles et choisir celle qui vous convient le mieux. Il est conseillé de vérifier la proximité de la parcelle avec des lieux populaires, car cela peut affecter le prix. Si vous choisissez Decentraland, vous pouvez utiliser de l’ETH ou de la MANA pour effectuer votre achat.

Connectez votre porte-monnaie

Lorsque vous avez sélectionné la parcelle de terrain virtuel que vous voulez acheter, vous devrez connecter votre portefeuille à votre compte pour confirmer l’achat. Après avoir effectué cette étape, votre bien immobilier virtuel sera transféré dans votre portefeuille.

Confirmez votre achat

Lorsque vous avez les fonds suffisants et que le prix est convenu, l’achat sera effectué et confirmé dans votre portefeuille. Néanmoins, les propriétaires ont la possibilité d’accepter ou de refuser une offre, alors n’hésitez pas à négocier. Il est important de noter qu’il y a des frais de gaz associés à l’achat. Il est donc conseillé d’avoir un peu plus que le montant indiqué à l’écran pour couvrir ces frais.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement acheter un terrain virtuel dans le Metaverse et devenir le propriétaire officiel de ce bien virtuel unique et passionnant.

VOIR AUSSI :

La gestion de votre terrain

Une fois que vous avez acheté votre terrain dans le Métavers, vous pouvez le gérer comme bon vous semble. Voici différentes façons d’utiliser un terrain virtuel :

Construction d’infrastructures : en tant que propriétaire du terrain, vous pouvez y construire des infrastructures virtuelles, telles que des casinos, des boîtes de nuit ou des magasins. C’est une façon dont le métavers va changer le divertissement.

: en tant que propriétaire du terrain, vous pouvez y construire des infrastructures virtuelles, telles que des casinos, des boîtes de nuit ou des magasins. C’est une façon dont le métavers va changer le divertissement. Devenir courtier : vous pouvez aider les acheteurs potentiels à trouver des terrains virtuels dans le métavers et toucher une commission pour chaque affaire conclue.

: vous pouvez aider les acheteurs potentiels à trouver des terrains virtuels dans le métavers et toucher une commission pour chaque affaire conclue. Annoncer : louer des espaces sur votre terrain pour que les entreprises puissent y faire de la publicité est un bon moyen de gagner de l’argent.

: louer des espaces sur votre terrain pour que les entreprises puissent y faire de la publicité est un bon moyen de gagner de l’argent. Commencer à revendre des terrains virtuels : si la demande pour un métavers particulier augmente, vous pouvez acheter un terrain virtuel, le garder pendant une courte période et le revendre avec une marge bénéficiaire substantielle. Les prix augmentent et diminuent en fonction de la demande du marché et d’autres facteurs, comme la proximité d’endroits populaires.

Acheter un terrain dans la Metaverse peut sembler intimidant au premier abord, mais c’est en réalité assez simple. Choisissez votre plateforme, procurez-vous une crypto-monnaie, cherchez un terrain qui vous convient et achetez-le. Une fois que vous avez votre terrain, vous pouvez le gérer comme bon vous semble et profiter des avantages de la Metaverse.

Bonus Vidéo : Comment investir dans l’immobilier virtuel du Métavers ?