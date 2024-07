Twitch réinvente le streaming avec son Discovery Feed

Twitch, le géant du streaming en direct, évolue constamment pour enrichir l’interaction de ses utilisateurs. Inspiré par le succès de TikTok, Twitch dévoile son propre « Discovery Feed« , une nouvelle approche pour explorer du contenu.

Accessible à tous via l’onglet Flux de l’application mobile, ce « Discovery Feed » peut changer de position alors que Twitch teste diverses expériences pour améliorer son application. En balayant l’écran, les utilisateurs peuvent découvrir des extraits de diffusions en direct, naviguant aisément grâce à un algorithme sur mesure. Cette fonctionnalité vise à optimiser l’expérience utilisateur tout en testant et perfectionnant les algorithmes.

Qu’est-ce que le Discovery Feed de Twitch ?

Le Discovery Feed offre aux créateurs une voie innovante pour interagir avec leur public. Désormais, les créateurs peuvent choisir des extraits à inclure dans ce flux. Il offre ainsi une opportunité de contrôle sur leur contenu. Twitch affirme accorder une priorité aux clips sélectionnés par les créateurs eux-mêmes, offrant ainsi une plateforme plus personnalisée.

Cette fonctionnalité répond à une demande de longue date des créateurs, qui cherchent à élargir leur audience et à développer leur communauté malgré les défis pour attirer de nouveaux abonnés.

En utilisant des algorithmes sophistiqués et des données utilisateur, le Discovery Feed offre une sélection personnalisée de contenus. Combinant ainsi vos streamers favoris et de nouvelles communautés à découvrir. Que ce soit pour suivre des diffusions en direct ou rester informé tout au long de la journée, le Discovery Feed répond à vos besoins.

Il est divisé en deux onglets : le flux en direct et le flux de clips. Le flux de clips vous permet de revisiter les moments forts de Twitch, même hors direct. Si vous repérez un contenu intéressant, suivez les streamers pour être notifié de leurs prochaines diffusions. Tandis que le flux en direct vous permet de plonger instantanément dans les diffusions en live. Le tout simplement avec un simple clic sur l’avatar du streamer.

Personnaliser son Discovery Feed

Pour faciliter une personnalisation accrue de l’expérience de découverte, des boutons de notation positive et négativeont été intégrés au Discovery Feed. Ils permettent aux utilisateurs d’indiquer leurs préférences quant aux types de contenu qu’ils souhaitent voir davantage ou moins souvent dans leur flux personnel. Ces informations restent privées et n’influencent que l’expérience de navigation individuelle.

6 astuces pour maîtrisez le Discovery Feed sur Twitch

Pour accroître votre visibilité sur Twitch et attirer de nouveaux spectateurs, suivez ces conseils pour dominer le Discovery Feed.

1. Mettez en avant votre contenu

Pour briller dans le Discovery Feed, assurez-vous de mettre en valeur votre contenu. Qu’il s’agisse de diffusions en direct ou de clips captivants.

2. Contrôlez votre visibilité

Prenez les rênes du contenu mis en avant dans le Discovery Feed en priorisant vos meilleurs moments. Cela les propulsera en tête des recommandations, en particulier dans ce flux spécifique. En mettant en avant vos moments forts, vous augmentez vos chances d’attirer l’attention des spectateurs.

3. Utilisez l’éditeur de clips pour une présentation optimale

Optimisez vos moments forts en format portrait grâce à l’éditeur de clips. Cette stratégie offre une expérience visuelle plus engageante et attrayante pour les utilisateurs mobiles, les incitant ainsi à s’engager davantage avec votre contenu.

4. Soyez régulier

Pour rester visible dans le Discovery Feed, il est important de publier régulièrement. Une fréquence constante de streams et de clips garde votre contenu à jour et engageant, augmentant vos chances d’apparaître dans le flux de découverte.

5. Analysez les tendances du Discovery Feed

Gardez un œil sur les types de contenu qui performent bien dans le Discovery Feed. Examinez les clips et les streamsqui gagnent en popularité et inspirez-vous de ces tendances pour adapter vos propres contenus. Comprendre ce qui résonne avec l’audience de Twitch peut vous aider à créer des contenus plus ciblés qui ont une meilleure chance d’être mis en avant.

6. Soyez stratégique avec vos horaires de diffusion

Publiez vos contenus lorsque votre audience cible est la plus active sur Twitch. Analyser les données d’audience pour déterminer les pics de fréquentation. Cela peut vous permettre de maximiser le nombre de spectateurs en direct, augmentant ainsi les chances que vos clips soient vus et partagés dans le Discovery Feed.

En résumé,

L’expansion des catégories sur Twitch, notamment à travers le Discovery Feed, représente une tentative de faciliter la découverte de nouveaux streamers. Cependant, son impact réel sur l’engagement du public reste encore incertain. Bien que cette initiative puisse alléger la pression sur les créateurs, elle soulève également des questions quant à son efficacité à long terme. Il est donc important de continuer à explorer de nouvelles solutions pour promouvoir une interaction plus profonde et significative entre les utilisateurs et les créateurs sur la plateforme.

FAQ – Informations utiles

Comment le Discovery Feed améliore-t-il l’expérience utilisateur? Il simplifie la navigation et la découverte de contenus en offrant des suggestions basées sur les préférences et les habitudes de visionnage des utilisateurs. Quels sont les avantages pour les streamers? Les streamers bénéficient d’une visibilité accrue et d’un engagement plus élevé de la part des spectateurs grâce au Discovery Feed. En quoi le Discovery Feed est-il différent des recommandations actuelles? Le Discovery Feed utilise des algorithmes plus avancés et prend en compte une plus grande variété de facteurs pour offrir des suggestions plus pertinentes et précises. Est-ce que seuls les vidéos au format horizontal sont acceptées dans le Discovery Feed ? Bien que le format horizontal soit privilégié, les vidéos en portrait peuvent également y figurer.