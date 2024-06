Comment trouver et récupérer les Panaches de lumière purificatrice dans Genshin Impact ?

Introduit dans le patch 3.6, le Panache de lumière purificatrice de Genshin Impact est très important. Il est notamment lié à la mission Khvarena de la moralité. Il s’agit d’un matériau lumineux que l’on utilise pour améliorer les capacités et les niveaux des personnages. Contrairement à ce que l’on pense, les panaches de lumière purificatrice sont plus que 26 dans le jeu vidéo. Certains sont en effet enfouis dans le sable et vous devez bien ouvrir les yeux. Voici comment obtenir le panache de lumière purificatrice dans Genshin Impact.

Où trouve-t-on les panaches de lumière purificatrice dans Genshin Impact ?

Les panaches de lumière purificatrice sont des sphères orangées et volants. Ils sont représentés sur la carte par une couleur or et l’on y voit souvent 26. Cependant, leur nombre est de 36 dans le jeu. La collecte commence avec la quête du Khvarena de la moralité. Ce sont ces derniers que l’on voit sur la carte. Les 10 restants sont à collecter durant la quête de Flamme vacillante.

Généralement, l’on trouve les Panaches de lumière purificatrice à la Ceinture des sables. Certains peuvent être donnés en offrande au Bassin d’Amrita. Dès qu’ils sont collectés, il est essentiel de ne pas les utiliser comme bon vous semble. À un moment, ils deviennent vraiment indispensables. Ils sont par exemple nécessaires pour l’ascension de personnages spécifiques dans le jeu, permettant de débloquer de nouvelles compétences et d’augmenter les statistiques.

Comment récupérer les Panaches de lumière purificatrice dans Genshin Impact ?

Retenez que vous ne pouvez pas directement interagir avec les Panaches. Vous aurez besoin de votre gadget Sorush. Dès que vous voyez une sphère luisante de couleur orange, activez Sorush et approchez de la sphère pour la récupérer.

Parfois, lorsque vous vous approchez de ces sphères, certaines peuvent fuir. Vous devriez alors les poursuivre pour pouvoir les récupérer. D’autres, dès que Sorush s’en approche, peuvent se diviser en différents morceaux. Vous devrez donc récupérer chaque morceau afin d’avoir le Panache en entier. Cela peut vraiment être frustrant.

À chaque parcours, vous trouverez les Panaches. Dès qu’ils s’échappent, vous devez les poursuivre pour les récupérer. Aussi, certains ne sont pas visibles directement : ils peuvent se trouver sous le sable, mais leur lumière ne manque pas d’attirer. Vous devez donc ouvrir les yeux.